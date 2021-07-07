На развитие туризма дополнительно выделено 100 млн рублей

Депутаты Законодательного Собрания Пермского края в двух чтениях в рамках одного заседания приняли поправки в бюджет на ближайшие три года. Дополнительные расходы заложены на проекты в сфере туризма.

В бюджетных корректировках порядка 50 млн рублей выделено на разработку пяти мастер-планов по развитию территорий для участия региона в федеральном нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что развитие туристической отрасли является важным для края направлением работы. «Пермский край – уникальная территория с неповторимыми природными памятниками и ландшафтами, коллекциями музейных экспозиций. На фестивали Прикамья приезжают зрители со всей страны и зарубежья. Сейчас краевым правительством проводится большая работа для развития туристической инфраструктуры, создания новых маршрутов и ярких событий, которые будут привлекать в регион гостей. Кроме того, начали задействовать меры поддержки для предпринимателей в части субсидирования. Например, благодаря этому в Осе установлены глэмпинги как относительно недорогие, но комфортные места пребывания путешественников. Будем и дальше поддерживать все проекты и инициативы, чтобы вывести сферу туризма в регионе на новый уровень», – подчеркивает Дмитрий Махонин.

На обустройство туристической инфраструктуры на территории природного парка «Пермский» выделено более 30 млн рублей. Как сказано в пояснительной записке, сейчас существует потребность в комплексном обустройстве популярных природных объектов: Каменный город, Усьвинские столбы, Ветлан. Помимо этого, в крае недостаточное число глэмпиногов и модульных гостиниц, которые востребованы в природоориентированных территориях. Для решения вопроса из краевой казны выделено 2,5 млрд рублей, которые будут направлены предпринимателям в виде грантовой поддержки.

«Дополнительные средства пойдут также на обустройство набережной города Осы. Мы недавно побывали там совместно с губернатором и обсудили потенциал округа для развития водного и круизного туризма», – отметил председатель Законодательного Собрания и депутат по 23 округу Валерий Сухих.

Планируется, что благодаря комплексному благоустройству городской набережной туристический поток на территории Осинского округа увеличится до 80 000 человек в год.

Среди других инфраструктурных проектов, которые потребовали дополнительного финансирования – строительство двух пассажирских железнодорожных платформ высокого типа («ул. Попова» и «ст. Пермь I»). На эти цели заложены дополнительные 293 млн рублей. Обе платформы станут частью маршрутной сети «Пермское наземное метро». Строительство будет финансироваться совместно с ОАО «РЖД», в равных долях. Общая сумма строительства составит 586 млн рублей. Окончание строительства двух платформ запланировано на 2023 год.

Источник - www.permkrai.ru