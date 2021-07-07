На связи с общественностью

В Осинском городском округе много активных и инициативных людей, которые пытаются сделать жизнь своих земляков лучше, стараются не только для себя, но и для других. Общественные организации и различные гражданские объединения играют важную роль в развитии территории. Их инициативы приносят пользу многим осинцам, но иногда приходит время, когда поддержка необходима им самим.

Депутат по 23 округу Законодательного Собрания Пермского края Георгий Ткаченко взаимодействует с общественниками по разным вопросам. На встречах с активистами он отмечает:

– В большинстве случаев самое важное – это активность самих граждан. Иногда небольшая инициатива рождает целую цепочку событий, которая приводит к очередному витку развития, поэтому мы обязательно будем всячески этому способствовать. Главная задача власти – уметь слушать и слышать людей. Такие встречи очень часто дают стимул для реализации очередных мероприятий.

Так, местное отделение союза пенсионеров России делает немало добрых дел для города. Активисты высаживают цветы, ухаживают за ними и поливают, озеленяют и благоустраивают общественные места, проводят полезные встречи для населения. Однако организация существует на общественных началах и средств не реализацию проектов зачастую не хватает, в частности на ремонт помещения, где проходят собрания пенсионеров. Светлана Пичкалева, председатель осинского отделения союза пенсионеров, обратилась к депутату Георгию Ткаченко по бытовому, но тем не менее очень немаловажному вопросу. В офисе общественной организации было очень холодно из-за старых деревянных окон, которые продувало насквозь особенно в холодное время года.

– Сегодня в наш союз 53 человека. Он был создан десять лет назад и продолжает свою работу до сих пор. По большей части мы организуем досуг для пенсионеров и стараемся, как можем, приносить пользу городскому округу. С Георгием Ткаченко мы взаимодействуем, как правило, в рамках совместных мероприятий, но в этот раз мы обратились за материальной поддержкой и получили ее, за что, конечно, ему благодарны. Нам были выделены часть средств на замену окон. Сейчас в нашем офисе будет тепло и комфортно, – говорит Светлана Викторовна.

За помощью к депутату обратились и сотрудники Осинского краеведческого музея. В последнее время все чаще пользуются спросом пешие экскурсии по городским улицам. Развитие туризма в городском округе диктует новые условия работы. Даже небольшие группы из трех-четырех человек запрашивают полноценное сопровождение. сотрудники музея попросили у депутата средства на приобретение специальной аудиоаппаратуры, микрофонов и гарнитур.

– Возможности наших экскурсоводов небезграничные, на улице говорить громко очень тяжело, особенно если группа большая. Кроме того, у нас проводятся экскурсии для детей. Конечно, у музея возникла необходимость в микрофонах, взять их было неоткуда. Мы обратились к Георгию Александровичу Ткаченко. Он быстро откликнулся и решил этот важный для нас вопрос. Вся необходимая аппаратура уже приобретена и находится в музее, – рассказывает Галина Клыкова, заведующий историческим отделом Осинского краеведческого музея.

Активно депутат взаимодействует и с советом ветеранов Осинского городского округа. Он ежегодно поздравляет участников войны, тружеников тыла с Днем Победы, с Днем пожилого человека.

– Депутат Законодательного Собрания Пермского края по 23 округу Георгий Ткаченко всегда открыт к диалогу, – сказала Лилия Селиванова, председатель совета ветеранов, – надеемся на продолжительное плодотворное сотрудничество на благо осинской земли. Важно, что люди могут напрямую поделиться с ним своими проблемами и задать вопросы представителям власти. Ветераны чувствуют поддержку Георгия Александровича. Он, как никто, знает ситуацию в своем округе.

На встрече с общественниками и активистами Осинского городского округа Георгий Александрович подчеркивает, что всегда готов к диалогу и рад поддержать инициативных граждан в их стремлении сделать жизнь в округе еще лучше

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Георгий Ткаченко:

– Очень важно, что работа по всем направлениям ведется в тесном контакте не только с властью, но и с представителями общественности, я всегда чувствовал поддержку общественников и готовность предлагать все новые и новые инициативы, связанные с развитием городской инфраструктуры и Осинского округа в целом. Надеюсь, что у нас еще будет возможность продолжить эту работу. Хочу поблагодарить вас за продуктивное взаимодействие и ту поддержку, которая сопровождала мою депутатскую деятельность в течение последних пяти лет.