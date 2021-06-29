Число обращений в колл-центр возросло

Колл-центр по COVID-19 в Прикамье: «Число запросов граждан за последнюю неделю выросло в 2,5 раза». Наиболее часто сегодня жители интересуются новыми ограничительными мерами и порядком получения сертификатов о вакцинации с QR-кодом.

Специалисты общекраевой горячей линии по коронавирусу расширили перечень ответов на вопросы, возникающих у граждан в последнее время, сообщают в Министерстве информационного развития и связи Прикамья. В частности, это темы, связанные с ПЦР-тестированием, внедрением профилактических мероприятий, которые позволяют уберечь от инфицирования COVID-19, вакцинацией, в том числе мобильных пунктов. Напомним, любой желающий может задать эти и другие вопросы в круглосуточном режиме по телефону +7 (342) 258-07-87 или короткому номеру 122.

«В связи с ростом заболеваемости и введением ограничительных мер в Москве и ряде других регионах страны, у жителей региона возникает большой запрос на актуальную информацию. В общекраевом колл-центре формируются самые достоверные и оперативные данные, потому что в их формировании участвуют специалисты Минздрава, эпидемиологи, Роспотребнадзор и другие профильные ведомства. Поэтому жителям не надо «гуглить» или перечитывать большой массив данных – они могут получить у нас всю необходимую информацию по принципу «единого окна», - подчеркнули в МИРСе.

В последнее время наиболее часто жители Пермского края обращаются в колл-центр по вопросу о том, как получить сертификат о вакцинации с QR-кодом. Специалисты напоминают, что всем, кто проходит вакцинацию от COVID-19 и имеет аккаунт на портале Госуслуги, после введения второго компонента поступает сообщение о возможности сформировать электронный сертификат с QR-кодом. Также после второй прививки в поликлиниках и мобильных пунктах жителям выдают документ о прохождении иммунизации, на которой QR-код отсутствует.

Если человеку в силу трудовой деятельности, отпуска и командировок, или посещения мероприятий необходимо получить электронный QR-код – ему нужно зарегистрироваться на Госуслугах и написать в техподдержку, сообщив суть проблемы. Сведения обо всех вакцинированных без исключения загружаются в единый федеральный реестр, откуда автоматически передаются в базу портала Госуслуги. Поэтому при регистрации на нем уже после вакцинации данные об иммунизации через некоторое время добавятся в личный кабинет. Служба техподдержки в индивидуальном порядке поможет получить QR-код сертификата.

В МИРСе отмечают, что за прошедшую неделю, с 20 по 27 июня, на горячую линию по вопросам коронавируса и ОРВИ от жителей региона поступило свыше 3,5 тыс. обращений. Сейчас операторы ежедневно принимают порядка 500 звонков граждан. Для сравнения – за май в колл-центр позвонили чуть более 5,5 тыс. человек. В министерстве также добавляют, что сейчас колл-центр работает в штатном режиме, при необходимости число операторов будет увеличено.

Напомним, колл-центр был создан в прошлом году по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «Наши граждане не должны искать номер, по которому им ответят на важные для них вопросы о здоровье. Необходимо обеспечить, чтобы они могли получить всю нужную информацию в «едином окне» - это важно не только для удобства, но и для получения ими медицинской помощи своевременно», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Отметим, всего с начала работы колл-центра по вопросам коронавируса и ОРВИ операторы приняли почти 350 тыс. звонков