Как пандемия повлияет на предвыборную агитацию

Государственная Дума VII созыва завершила свою работу. Партия «Единая Россия» провела съезд, на котором утвердила списки кандидатов и основные направления предвыборной программы. Аналогичные съезды вскоре проведут и другие парламентские партии. Таким образом, до старта избирательной кампании остаётся совсем немного времени.

В то же время продолжается пандемия коронавируса, и это накладывает свой отпечаток на организацию выборного процесса и самой агитации. Эксперты полагают, что кандидатам придётся уделить больше внимания дистанционному формату общения с избирателями.

«Антиковидные мероприятия в первую очередь предполагают сокращение числа контактов между людьми. Однако в Пермском крае потенциальные кандидаты и агитаторы предпочитают старые поверенные форматы личных встреч. Думаю, при усилении ограничительных мер и критике оппонентов по поводу пренебрежения здоровьем избирателей ситуация может поменяться, и в агитации будут больше задействованы дистанционные форматы», - утверждает на площадке «Экспертного клуба» https://expert-club.online/news/osobennosti-agitatsii-vo-vremya-izbiratelnykh-kampaniy-2021#comments политический эксперт, главный редактор пермской редакции «Федерал-Пресс» Михаил Майоров.

У избирателей есть чёткий запрос на изменение жизни к лучшему

На недавней встрече с депутатами Госдумы, посвящённой окончанию работы её VII созыва, президент Владимир Путин подчеркнул, что парламент работал в экстраординарных условиях пандемии коронавируса, в то время как во многих странах парламентарии прекращали работу. Это позволило выработать и реализовать ряд комплексов срочных мер, направленных на преодоление последствий пандемии.

В ходе предстоящих осенних выборов «антиковидная» повестка также будет занимать значительное место. Об этом, в частности, заявил на площадке «Экспертного клуба» https://expert-club.online/news/osobennosti-agitatsii-vo-vremya-izbiratelnykh-kampaniy-2021#comments политический эксперт, главный редактор пермской редакции «Федерал-Пресс» Михаил Майоров. При этом, по его словам, важно не выступать с огульной критикой, а предлагать конкретные решения по изменению жизни к лучшему.

Михаил Майоров:

- Возможно, какая-либо из партий может сделать вопрос вакцинации одним из ключевых в своей повестке. Но для привлечения голосов прикамцев партии и кандидаты, на мой взгляд, должны предложить содержательную и конструктивную предвыборную программу. В последнее время избиратели сталкиваются в жизни с негативными моментами настолько часто, что негативная повестка кандидатов будет ими отторгнута. Есть чёткий запрос на изменение жизни к лучшему через конкретные дела, а не огульную критику.

Владимир Путин призвал партии к проведению прозрачных выборов в соответствии с законом

Государственная Дума VII созыва завершила свою работу. Выступая на встрече с депутатами нижней палаты парламента, посвященной окончанию созыва, президент Владимир Путин отметил, что партиям необходимо предпринять шаги, чтобы предстоящие осенние выборы проходили прозрачно, в строгом соответствии с законом.



Съезды партий, работа с избирателями, голосование и организация общественного наблюдения должны в первую очередь проходить с учётом санитарных требований и быть безопасными для всех участников этих процессов. а антиковидные мероприятия в период избирательной кампании могут накладывать свой отпечаток на запланированные события.

По мнению политических экспертов, в первую очередь это отразится на формах агитации. Всё больше будет востребован дистанционный формат общения кандидатов с гражданами.

«Риски распространения коронавирусной инфекции, безусловно, скажутся на содержании избирательных кампаний и формах агитации. Антиковидные мероприятия в первую очередь предполагают сокращение числа контактов между людьми. Однако в Пермском крае потенциальные кандидаты и агитаторы предпочитают старые поверенные форматы личных встреч. Думаю, при усилении ограничительных мер и критике оппонентов по поводу пренебрежения здоровьем избирателей ситуация может поменяться, и в агитации будут больше задействованы дистанционные форматы», – поделился своим мнением на сайте «Экспертного клуба» https://expert-club.online/news/osobennosti-agitatsii-vo-vremya-izbiratelnykh-kampaniy-2021#comments политический эксперт, главный редактор пермской редакции «Федерал-Пресс» Михаил Майоров.

Эксперт: на осенних выборах будет доминировать позитивная повестка

Политические партии готовятся к выборам, проводят свои съезды, где утверждают списки кандидатов и основные положения предвыборных программ. Такой съезд уже провела «Единая Россия», на днях состоятся съезды КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России – За правду».

В то же время продолжается пандемия коронавируса и антиковидные мероприятия. По мнению экспертов, это повлияет на особенности агитации и организации процесса голосования, а также на востребованность предложений об изменении жизни к лучшему. Такое мнение, в частности, высказал политический эксперт, главный редактор пермской редакции «Федерал-Пресс» Михаил Майоров на портале «Экспертного клуба» https://expert-club.online/news/osobennosti-agitatsii-vo-vremya-izbiratelnykh-kampaniy-2021#comments.

«Риски распространения коронавирусной инфекции, безусловно, скажутся на содержании избирательных кампаний и формах агитации. Антиковидные мероприятия в первую очередь предполагают сокращение числа контактов между людьми. Однако в Пермском крае потенциальные кандидаты и агитаторы предпочитают старые поверенные форматы личных встреч. Думаю, при усилении ограничительных мер и критике оппонентов по поводу пренебрежения здоровьем избирателей ситуация может поменяться, и в агитации будут больше задействованы дистанционные форматы. В таком случае, возможно, какая-либо из партий может сделать вопрос вакцинации одним из ключевых в своей повестке. Но для привлечения голосов прикамцев партии и кандидаты, на мой взгляд, должны предложить содержательную и конструктивную предвыборную программу. В последнее время избиратели сталкиваются в жизни с негативными моментами настолько часто, что негативная повестка кандидатов будет ими отторгнута. Есть четкий запрос на изменение жизни к лучшему через конкретные дела, а не огульную критику», – считает Михаил Майоров.

Эксперт: партии и кандидаты должны предложить конструктивную предвыборную программу

В ходе предстоящих выборов «антиковидная» повестка будет доминировать. При этом огульную критику от кандидатов избиратели не примут. В обществе есть запрос на изменение жизни к лучшему через конкретные дела.

Об этом, в частности, заявил на площадке «Экспертного клуба» https://expert-club.online/news/osobennosti-agitatsii-vo-vremya-izbiratelnykh-kampaniy-2021#comments политический эксперт, главный редактор пермской редакции «Федерал-Пресс» Михаил Майоров.

«Возможно, какая-либо из партий может сделать вопрос вакцинации одним из ключевых в своей повестке. Но для привлечения голосов прикамцев партии и кандидаты, на мой взгляд, должны предложить содержательную и конструктивную предвыборную программу. В последнее время избиратели сталкиваются в жизни с негативными моментами настолько часто, что негативная повестка кандидатов будет ими отторгнута. Есть четкий запрос на изменение жизни к лучшему через конкретные дела, а не огульную критику», – считает эксперт.