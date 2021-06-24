Задолженность по оплате вывоза ТКО? Регоператор расскажет, как получить рассрочку

Уважаемые жители Пермского края, потребители услуги вывоза ТКО!

Сообщаем, что при наличии задолженности по оплате коммунальной услуги вывоза ТКО наши клиенты (физические лица) могут оформить рассрочку погашения долга.

Рассрочка предоставляется собственникам жилого помещения или иным законным владельцам помещения, которые испытывают финансовые трудности, связанные с сокращением с работы, значительным снижением заработной платы, заболеванием, то есть оказались в трудной жизненной ситуации.

Погасить долг можно как единовременно, в срок не позднее 6 (шести) месяцев с даты заключения соглашения, так и поэтапно, ежемесячно оплачивая часть долга. При этом первый платеж должен быть внесен в течение 1 (одного) месяца с даты заключения соглашения с регоператором.

Также основным условием действия рассрочки является своевременная и полная оплата текущих начислений.

Вы можете оформить рассрочку, скачав на сайте ПКГУП «Теплоэнерго» te-perm.ru в разделе «Документы» заявление на предоставление рассрочки, соглашение о погашении задолженности по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО, акт сверки начисленной и внесенной платы. Заполните документы и отправьте сканы на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . К этим документам необходимо приложить скриншоты или фотографии документов:

- подтверждающих трудную финансовую ситуацию: сведения из Центра занятости населения, потеря кормильца, длительная госпитализация, справка с места работы и т.д.;

- удостоверяющих личность собственника или лица, на которое открыт лицевой счет;

- удостоверяющих право собственности (пользования) жилым помещением или другой документ на жилое помещение.

ВАЖНО! Заключая рассрочку, Вы должны внести обязательный платеж в счет погашения задолженности, в размере 30 % от суммы задолженности (чек приложить к пакету документов при подаче заявления).

Заявление и пакет документов в адрес Регионального оператора можно отправить и любым из ниже приведенных способов отправки:

- Почтой России по адресу: 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, д. 51в, лит. А.

- электронной почтой: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ;

- нарочно по адресу: 614081, г. Пермь, ул. Чкалова, д. 9Д.

Заявление на рассрочку можно оформить и по месту жительства, в офисе мобильного специалиста ПКГУП «Теплоэнерго» (адреса и время приёма размещены на сайте регоператора Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. в разделе «Контакты»).

Документы на перерасчёт также принимают в офисах МФЦ и КРЦ.

Информация представлена Региональным оператором по обращению с ТКО в Пермском крае ПКГУП «Теплоэнерго»