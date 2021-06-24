О целевом обучении фельдшеров и медсестер в медколледжах Пермского края

Как заключить договор?

В мае вступил в силу Закон ПК № 456-ПК от 30.04.2021 г. «О мерах поддержки граждан, поступивших на обучение либо обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, заключивших договоры о целевом обучении».

Принятие закона было инициировано губернатором Прикамья Дмитрием Махониным в целях преодоления кадрового дефицита медицинских работников среднего звена в лечебных организациях региона. В Министерство здравоохранения Пермского края поступают вопросы о том, кто и на каких условиях может заключить договор о целевом обучении в медицинских колледжах Пермского края. Разъясняет начальник кадровой службы Министерства Денис Ощепков:

«В соответствии с принятым законом с 15 июня 2021 г. началось заключение договоров о целевом обучении фельдшеров и медицинских сестер в медицинских колледжах и училищах Пермского края – для выпускников 9-х и 11-х классов:

1. ГБПОУ "Чайковский медицинский колледж".

2. ГБПОУ "Кудымкарское медицинское училище".

3. ГБПОУ "Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского".

4. ГБПОУ "Пермский базовый медицинский колледж".

5. ГБПОУ "Краснокамский политехнический техникум".

6. ГБПОУ "Березниковский медицинский колледж".

7. ГБПОУ "Уральский медицинский колледж" (г. Губаха).

8. ГБПОУ "Уральский медицинский колледж" Чусовской филиал.

9. ГБПОУ "Уральский медицинский колледж" Лысьвенский филиал.

10. ГБПОУ "Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева".

Целевые договоры могут заключаться как с поступающими в образовательные учреждения, так и с уже обучающимися на любых курсах среднего специального учебного заведения. В соответствии с целевым договором обучающемуся дополнительно к стипендии ежемесячно выплачивается мера поддержки в сумме 2 000 рублей из бюджета Пермского края. Целевому студенту также определено государственное медицинское учреждение, подведомственное Министерству здравоохранения Пермского края, в которое выпускник должен трудоустроиться и отработать не менее 3 лет.

Кроме этого, если целевой выпускник пожелает продолжить свое обучение и стать врачом, то Министерство здравоохранения Пермского края в приоритетном порядке заключит целевой договор на его обучение в Пермском государственном медицинском университете.

Данный вид подготовки медицинских кадров уже зарекомендовал себя с положительной стороны на примере целевого обучения врачей. В настоящее время целевое обучение в ПГМУ проходят 1 058 студентов и 272 ординатора, которые пополнят ряды врачей государственных медицинских учреждений.

Информация о правилах и порядках заключения целевых договоров размещена на сайте Министерства здравоохранения Пермского края, в разделе «Программы – Целевое обучение» http://minzdrav.permkrai.ru/programs/tselevoe-obuchenie/?sphrase_id=172072

Для заключения целевых договоров просим обращаться в кадровые службы медицинских учреждений. Все вопросы можно задать, обратившись по адресу: г. Пермь, ул. М. Горького, д. 15, каб. 118 или 120, по тел. 258-46-41, 236-29-59 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Источник http://minzdrav.permkrai.ru/upload/iblock/6c7/Цел.%20обучение.docx