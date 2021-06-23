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Всем краем болеем за наших!

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Достойная смена легендарной команды КВН «Парма»! Смотрим вторую игру на Первом канале новой Сборной Пермского края. Бьемся за выход в полуфинал! Всем краем болеем за наших новых звезд КВН!!! 

Пермяки снова на Первом канале! В субботу, 3 июля в 21:20 в эфире главного канала страны, новая сборная Пермского края по КВН вступит в борьбу за выход в полуфинал Высшей лиги с командами Ставрополя, Нижнего Новгорода, Москвы, Армении. Команда благодарит за поддержку всех своих болельщиков – жителей Пермского края и главного болельщика, губернатора Дмитрия Махонина. Итак, болеем за наших – в субботу, 3 июля в 21:20 на Первом.

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