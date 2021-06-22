Жители Прикамья могут присоединиться к акциям Дня памяти и скорби

22 июня 1941 года – одна самых тяжелых и трагичных дат в истории России. В этот день началась Великая Отечественная Война, охватившая всю территорию Советского Союза.

Утром 22 июня 1941 года фашистская Германия без предупреждения напала на СССР. Война длилась 1418 дней и ночей и завершилась 9 мая 1945 безоговорочным поражение нацистов. Людские потери Советского Союза в ходе войны составили 26,6 миллиона человек. Около 8,7 миллиона пали в боях, а более 13,5 миллиона человек были уничтожены на оккупированных территориях. Часть были жестоко казнены, часть погибли от голода, истощения и болезней.

Чтобы сохранить историческую память о трагедии, постигшей советских людей, был создан проект «Без срока давности». Он был инициирован в 2018 году Поисковым движением России с целью сохранения исторической памяти о жертвах преступлений нацистов. Проект объединил профессиональных историков и всех, кто заинтересован в восстановлении исторической справедливости.

Его участники изучают архивные документы, проводят археологические и поисковые работы, организуют различные просветительские акции и конференции. Ознакомиться с результатами можно на сайте: безсрокадавности.рф. В числе последних проектов активистов — петиция о признании геноцида советского народа, совершенного нацистами в 1941-1945 гг. Подписать петицию можно на сайте change.org.

Кроме того, в Пермском крае, как и по всей стране, проходит акция «Свеча памяти». В этом году ее формат вновь перенесен в онлайн. Отметим, что Прикамье присоединяется к акции в онлайн-формате во второй раз. В прошлом году жители региона зажгли 332 106 виртуальных свечей.

Также жители Перми и ее гости до 30 июня могут посетить выставку «22 июня – день начала Великой Отечественной войны» в библиотеке им. Горького.