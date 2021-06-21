Проект «Оса – город доступный для всех» получил грант

В Нижнем Новгороде завершился финал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победителями стали 62 участника из 39 регионов России. Среди них – Алексей Григорьев, глава Осинского округа (номинация «Развитие инфраструктуры туризма») и Михаил Кузьминых из Перми (номинация «Информационные технологии в туризме»). Победители конкурса получат шанс реализовать свой проект, а их наставниками станут именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти.

Участники на протяжении двух дней финала защищали свои проекты перед учредителями номинаций, а также решали региональные кейсы. Кроме того, партнеры конкурса отметили проекты, которые показались им важными и перспективными. Специальные призы были вручены в 16 номинациях, среди которых «Новые подходы к образованию в сфере туризма», «Доступные путешествия для особенных туристов», «Детский туризм», «Этнокультурный туризм», «Развитие арктического туризма» и многие другие.

В церемонии закрытия финала в Нижнем Новгороде приняли участие генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и другие. Поддержать финалистов-земляков приехали министр по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Ветошкина и замминистра Сергей Хорошутин.

Алексей Комиссаров подчеркнул, что победители первого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» активно развивают проекты и туриндустрию не только в своих регионах, но и по всей стране. Он пожелал финалистам и победителям второго сезона также не останавливаться и использовать полученный опыт для развития своих проектов.

«В этом году на конкурс было подано почти 30 тыс. заявок и именно вы, 195 финалистов, – лучшие из этих 30 тыс. Я поздравляю всех финалистов! Вы прошли нелегкий путь, начиная от дистанционного тестирования, решения региональных кейсов, и заканчивая представлением своих проектов. Каждый проект уникален, и каждый из вас занимается действительно полезным для индустрии делом», – отметил Алексей Комиссаров.

Зарина Догузова поздравила участников с выходом в финал конкурса и отметила, что в этом году уровень представленных проектов был очень высок, а некоторым из них ведомство уже готово оказать поддержку в реализации.

«Сегодня уникальный момент. В нашей стране впервые формируется новая масштабная отрасль экономики – «Туризм и индустрия гостеприимства», и я прекрасно понимаю, что без людей, без человеческого капитала, нам эту отрасль не поднять. Именно люди самых разных профессий в отрасли двигают ее вперед. Я благодарна этому конкурсу, этому замечательному проекту, который помогает нам найти ярких, креативных и очень неравнодушных ребят, которые готовы делать путешествия по стране яркими, суперинтересными и так творчески открывать страну по-новому», – сообщила Зарина Догузова.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что конкурс «Мастера гостеприимства» крайне важен для развития внутреннего туризма в России, особенно в сегодняшних условиях. «Мы определили развитие внутреннего туризма как одно из приоритетных направлений Прикамья. И нам нужны активные, целеустремленные сотрудники сферы гостеприимства, которые знают каким должен быть сервис, которые используют на 100% шанс для реализации своих идей. Именно от вас зависит насколько быстро мы сможем вывести на новый уровень туристический потенциал Пермского края, да и всей России», – подчеркивал Дмитрий Махонин.

Проект финалиста Алексея Григорьева «Оса – город доступный для всех» входит в региональный водный туристический маршрут. Автор поставил перед собой цель создать там комфортную и доступную среду. Именно поэтому проект Алексея был высоко отмечен в номинации «Развитие инфраструктуры туризма».

Также его идея получила грант в 1 млн руб. от Российского союза туриндустрии (РСТ). По словам президента Союза Андрея Игнатьева, проект соответствует принципам работы РСТ. «Наша миссия – построение цивилизованного туристского рынка на территории России с помощью принципов устойчивого развития и именно на этом сделан упор в проекте развития территории Осы», - отметил он.

Михаил Кузьминых одержал победу в конкурсе с проектом «Dion - discover online. Открой границы по-новому». Digital-платформа дает возможность узнать больше о своей стране, богатой истории и удивительных местах, не выходя из дома. Причем приложение рассчитано не только на российских, но и на иностранных туристов.

Спецпризы конкурса получили пермяки Лариса Плюснина (проект «Посиделки у русской печки»), Екатерина Болдина (гастросериал «Счастье ЕСТЬ!»), Михаил Кузьминых стал победителем конкурса в социальных сетях. По словам организаторов, «их видео с Юлией (арт-группа «Боня и Кузьмич – ред.) растопило наши сердца». Посмотреть ролик можно по ссылке. Напомним, всего от Пермского края в финале приняло участие 12 человек.

Помимо защит и кейсов для участников финала «Мастеров гостеприимства» была организована деловая программа. В рамках финального этапа прошли образовательные сессии с победителями первого сезона конкурса, а также круглые столы, форсайт-сессии и мастер-классы по развитию событийного туризма, маркетингу территорий и другим темам с ведущими экспертами туриндустрии.

По словам депутата краевого Законодательного Собрания Татьяны Миролюбовой, участие Пермского края в финале говорит о заинтересованности в развитии туризма большого количества людей. «Участие в таких проектах дает возможность совершенствоваться, учиться у лучших, получить грант и воплотить свои идеи. Очень важно, чтобы в Пермском крае появилась серьезная индустрия туризма, поскольку в соответствии с современными трендами в мире происходит увеличение доли сектора услуг, и нам нужно использовать потенциал. В будущем именно туризм может стать серьезным сектором экономики Прикамья, который будет генерировать доходы и для бюджета, и для населения, в первую очередь,» – сказала Татьяна Миролюбова.

Партнерами конкурса «Мастера гостеприимства» выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Победители конкурса получат поддержку от учредителей номинаций. В этом году ими стали Роскосмос, Росконгресс, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Русское географическое общество, туроператор «ANEX», туроператор «ISC Travel Group» Tour, авиакомпания «Аэрофлот», авиакомпания «Россия», сеть отелей Azimut, АНО «Центр развития культурных инициатив» – арт-кластер «Таврида», премия «World travel awards», Amadeus Russia, Национальная академия гостеприимства, Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по туризму и Правительство Мурманской области, Муниципальный округ Анапа и Международный эногастрономический центр, Клуб инвесторов туриндустрии, а также Комитет по туризму города Москвы.

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин.

Источник – www.permkrai.ru

Справка

В текущем году Пермский край в финале конкурса «Мастера гостеприимства» представляли Екатерина Болдина (гастросериал «Счастье ЕСТЬ!»), Василий Вавилов («Путешествия в 360»), Михаил Голоднов («Хохловка SUP-Board»), Алексей Григорьев («Оса – город доступный для всех»), Ирина Климова («Счастливые субботы/Счастливые выходные»), Богдан Константинов (Пермский край в кинематографе «Perm of cinema»), Михаил Кузьминых («Dion – discover online. Открой границы по-новому»), Иван Лиханов («Заводское подворье»), Лариса Плюснина («Посиделки у русской печки»), Анастасия Тараненко (Детский фестиваль керамики «Алхимия»), Ирина Терентьева («БИАРМИЯ» – этнографическая деревня и фестиваль пермского этноса), Андрей Фетисов (центр активного отдыха «Дикий рай»).