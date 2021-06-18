В Прикамье началась реализация программы «Пермский врач»

Накануне Дня медицинского работника в Перми состоялась презентация программы поддержки медицинских работников «Пермский врач» и был дан старт первому этапу её реализации.

Как рассказала председатель Профессионального медицинского сообщества Пермского края, профессор Юлия Каракулова, программа представляет собой обобщение личного опыта врачебной деятельности, мнений докторов и медсестёр, программ, работающих в других регионах, а также пожеланий и предложений пациентов. Основной посыл программы – реализация грамотной кадровой политики в системе здравоохранения на ближайшие десятилетия и повышение статуса профессии врача.

Одно из направлений «Пермского врача» - создание в школах Прикамья медицинских классов. С 1 сентября 2021 года они появятся в пермских школах №6 и «Приоритет», гимназии №3 Кудымкара, гимназии №1 Соликамска, а также в школе №8 в Березниках. Главная задача подобных классов – подготовить детей к выбору профессии врача.

Проект создания медицинских классов находится под патронатом губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В этом году в нём смогут участвовать учащиеся 10-11 классов. В планах - распространить эту практику также на средние классы.

«Мы понимаем, что у нас есть кадровый дефицит в системе здравоохранения, и нам нужно решать эту задачу уже сегодня. Желательно привить любовь к профессии со школьной скамьи», - отметил глава региона.

В медицинских классах ребята будут углублённо изучать такие предметы, как биология и химия. Кроме того, классы будут оборудованы мощными микроскопами, специальными тренажёрами-симуляторами, манекенами и другим медицинским оборудованием. Также организаторы проекта планируют проведение практических занятий в медицинских учреждениях края.

«За этот учебный год мы рассчитываем отработать все моменты взаимоотношений между школой, медуниверситетом, министерством образования и здравоохранения. Поймем все моменты, где, возможно, что-то нужно будет исправить, чтобы на следующий год расширять медицинские классы и в другие школы края», - пояснила Юля Каракулова.

Идею создания медицинских классов поддерживает также главный врач Краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов. По его словам, чтобы человек осознанно пошел в профессию врача, нужно заниматься этим со школы.

«Ни для кого не секрет, что кадровая проблема сегодня существует. Интерес к врачебным специальностям упал ещё в 1990-е годы. Но сегодня ситуация меняется: в больницы закупается новое высокотехнологичное оборудование, строятся новые поликлиники, больницы преображаются, и работать в таких условиях действительно комфортно. Наша задача сейчас - привлечь молодые кадры в профессию. Медицинские классы – прекрасная возможность для ребят понять, кем в дальнейшем они могли бы себя видеть. Чтобы, поступая в медицинский университет, они делали это уже осознанно», - подчеркнул Дмитрий Антонов.

Помимо создания медицинских классов программа «Пермский врач» предусматривает работу со студентами медуниверситета, с территориальными общественными центрами. По словам Юлии Каракуловой, необходимо проведение работ по совершенствованию школьной медицины, а также возрождению сети школьных психологов и дефектологов.

Отдельный блок программы занимают предложения о льготном кредитовании для медицинских работников, о включении медицинских работников в социальную категорию, которой предоставляют земельные участки под ИЖС и другие.

«Пермский врач» - это уникальная программа, которая способна изменить взаимоотношения «пациент-доктор». Это одна из главнейших задач профессионального медицинского сообщества. Надо сделать так, чтобы врача уважали, чтобы у пациента и доктора были доверительные отношения, что, в свою очередь, благотворно скажется на лечении», - отметил Юлия Каракулова.

В данный момент программа продолжает дополняться предложениями как от медицинского сообщества, так и от всех заинтересованных жителей края.