Ребенок - пассажир

Дети - самые беззащитные участники дорожного движения. Если с ними что-то случается в дороге, в этом всегда виноваты взрослые.

В автомобиле дети – одна из наиболее уязвимых категорий пассажиров. В ДТП аналогичной тяжести дети страдают значительно больше, чем взрослые. При этом штатные системы безопасности автомобилей не расчитаны на защиту детей. Поэтому при перевозке ребенка необходимо использовать детские удерживающие устройства, самым надежным из которых является детские автокресла.

Госавтоинспекция Осинского городского округа напоминает, что согласно п. 22.9 Правил дорожного движения перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих устройств и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Водителям следует обратить внимание, что адаптеры ремней безопасности, - так называемые "направляющие лямки", которые ранее позиционировались как детские удерживающие устройства и рекомендовались производителями и продавцами для использования при перевозке детей в салонах автомобилей, детскими удерживающими устройствами не являются.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдения правил перевозки детей, снижения тяжести последствий дорожно – транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, на территории Осинского городского округа еженедельно проводится профилактическое мероприятие «Ребенок пассажир». В рамках профилактического мероприятия особое внимание уделяется правилам перевозки детей вблизи образовательных учреждений и детских садов, а также мест массового отдыха и развлечения детей. С 1 апреля по 15 июня 2021 года сотрудниками дорожной полиции было пресечено 41 нарушение водителями автомобилей правил перевозки детей. Все водители привлечены к административной ответственности.

Напомним, что нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей, на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей, на юридических лиц - ста тысяч рублей.

Помните, Вы можете найти 101 причину не использовать детские удерживающие устройства в автомобиле, но каждая из них может стать для ребенка последней!

Лариса Калинник