Цель – зеленый и благоустроенный округ

7 июня в Осинском округе дан старт конкурсу по благоустройству и озеленению территорий. Его организатором является администрация Осинского городского округа.

Участникам конкурса могут стать предприятия, организации, учреждения, независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели, ТСЖ, ТОС, общественные организации, управляющие компании, жители многоквартирных и индивидуальных жилых домов, расположенные на территории Осинского округа.

Заявки на участие принимаются с 7 по 21 июня (включительно) 2021 г. в письменном виде в отделе проектов администрации по адресу: г. Оса, ул. Ленина, 25, каб. № 8 или по электронной почте proekt.mp @osa-perm.ru.

Конкурс проводится в трёх номинациях:

«Лучшее оформление прилегающей территории многоквартирного дома» (участвует двор одного или нескольких многоквартирных домов); «Лучшее оформление прилегающей территории многоквартирного дома» (участвует двор одного или нескольких многоквартирных домов);

«Лучшее оформление прилегающих территорий индивидуальных жилых домов» (участвует группа из не менее пяти индивидуальных жилых домов или улица частного сектора); «Лучшее оформление прилегающих территорий индивидуальных жилых домов» (участвует группа из не менее пяти индивидуальных жилых домов или улица частного сектора);

«Лучшее оформление общественной территории» (участвует территория общего пользования). «Лучшее оформление общественной территории» (участвует территория общего пользования).

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители администрации и Думы округа, подведёт итоги с 23 по 25 июня и объявит имена победителей на Дне города. При подведении итогов будут учитываться озеленение, цветочное оформление прилегающих территорий многоквартирных и частных домов, общественных территорий, улиц в частном секторе, а также содержание в надлежащем противопожарном состоянии, чистоте и порядке, наличие дополнительных элементов, цветового решения и светового декорирования, целостность композиции и оригинальность.

Общий премиальный фонд конкурса составляет 50 тысяч рублей.

Ждём ваши заявки. Участвуйте и побеждайте! Пусть удача будет на вашей стороне!

Администрация Осинского городского округа