Осинский городской округ Пермского края будет развиваться по новому генплану

Градостроительный институт пространственного моделирования городов «Гипрогорпроект» разработал генеральный план развития и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для Осинского городского округа Пермского края.

Осинский городской округ образован в границах Осинского муниципального района в рамках муниципальной реформы в соответствии с Законом Пермского края от 23 февраля 2019 года. Он занимает площадь около 206 тысяч гектаров и включает в себя 75 населенных пунктов, преимущественно сел и деревень.

В проекте генерального плана предлагается увеличить жилищную обеспеченность населения более чем на 53% — с 24,7 до 37,8 кв. метров на человека в перспективе с 2020 по 2040 годы, а также обеспеченность жителей социальной инфраструктурой — местами в школах и детских садах, возможностями для получения медицинских услуг и т.д. Проектом предусмотрено строительство и реконструкция 5 объектов образовательных учреждений, открытие детской поликлиники в городе Оса и нескольких фельдшерско-акушерских пунктов в разных населенных пунктах.

На территории Осинского округа планируется создать тематический парк вдоль берега Камы; открыть парк культуры и отдыха, 2 кинотеатра, 2 музея, 10 гостиниц; построить и реконструировать несколько объектов спортивной, культурно-развлекательной и транспортной инфраструктуры. В планах мероприятия по улучшению работы системы инженерных коммуникаций, канализации и обращения с отходами. По прогнозам градостроителей, к концу расчетного срока миграционный отток населения должен сократится в 2 раза.

Расселение будет происходить под существующему каркасу с опорой на левобережную часть округа. Центральным ядром станет район города Оса, связанный с двумя основными субцентрами — южным (с. Крылово — с. Гремяча) и восточным (с. Горы — п. Рейд — с. Комарово). Другие субцентры также будут застраиваться с целью сбалансированного развития территории округа. Строительство новых жилых объектов авторы генплана предлагают сосредоточить в восьми населенных пунктах — г. Оса, с. Горы, д. Пьянкова, с. Комарово, с. Гремяча, д. Пакли, с. Паль и с. Гамицы.

Усилить каркас расселения и обеспечить приток инвестиций в городской округ позволит развитие туризма. Центрами притяжения, согласно генплану, станут несколько локаций в городе Оса — туристско-рекреационный кластер «Сохраняя прошлое для будущего. Витус Беринг в Осе», комплекс «Вилле Осса», новые объекты — туристическая лодочная станция и придорожная гостиница, а также различные базы отдыха и турбазы на территории муниципального образования. В границах округа расположено 188 объектов культурного наследия, которые будут интересны путешественникам. Перспективным направлением для экотуризма, по мнению специалистов, может стать организация туристических агродеревень в районе сел Крылово и Горы.