Осинский проект участвует в финале

Финал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – проходит в Нижнем Новгороде 9-10 июня. За победу будут бороться 200 человек со всей страны. Среди них – 12 участников из Пермского края.

Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировку и работу в ведущие компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, конкурс «Мастера гостеприимства» крайне важен для развития внутреннего туризма в России, особенно в сегодняшних условиях. «Мы определили развитие внутреннего туризма как одно из приоритетных направлений Прикамья. И нам нужны активные, целеустремленные сотрудники сферы гостеприимства, которые знают каким должен быть сервис, которые используют на 100% шанс для реализации своих идей. Именно от вас зависит насколько быстро мы сможем вывести на новый уровень туристический потенциал Пермского края, да и всей России», – отметил Дмитрий Махонин.

Всероссийский конкурс проводится для тех, кто развивает туризм и сферу гостеприимства в нашей стране. В 2021 году на конкурс поступило почти 30 тыс. заявок, и только 200 человек, показавшие лучшие результаты на этапе очных испытаний и представившие свои проекты, прошли в финальный этап.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков отмечает, что в этом году участники конкурса демонстрируют сильные проработанные проекты, поэтому конкуренция в финале будет очень высока.

«Планируя второй сезон конкурса «Мастера гостеприимства», организаторы большое внимание уделили проектам участников. Выросло количество номинаций и партнеров, которые формируют запрос на выработку решений проблем, стоящих перед крупными организациями в реальной жизни. В этом году такие запросы мы получили от Росконгресса, Роскосмоса, авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия». Также в этом году были повышены требования при подаче проектов и участникам предложена большая образовательная программа, направленная на подготовку и доработку проектов», – сказал Антон Сериков.

Региональные очные полуфиналы Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в этом году прошли в шести городах России: Пермь, Краснодар, Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень. Кроме того, в Москве состоялся онлайн-полуфинал состязания.

Отметим, конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Справка

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет глава государства Владимир Путин.

В текущем году Пермский край в финале конкурса «Мастера гостеприимства» представят Екатерина Болдина (гастросериал «Счастье ЕСТЬ!»), Василий Вавилов («Путешествия в 360»), Михаил Голоднов («Хохловка SUP-Board»), Алексей Григорьев («Оса – город доступный для всех»), Ирина Климова («Счастливые субботы/Счастливые выходные»), Богдан Константинов (Пермский край в кинематографе «Perm of cinema»), Михаил Кузьминых («Dion – discover online. Открой границы по-новому»), Иван Лиханов («Заводское подворье»), Лариса Плюснина («Посиделки у русской печки»), Анастасия Тараненко (Детский фестиваль керамики «Алхимия»), Ирина Терентьева («БИАРМИЯ» – этнографическая деревня и фестиваль пермского этноса), Андрей Фетисов (центр активного отдыха «Дикий рай»).