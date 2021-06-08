Дмитрий Махонин: «Единая Россия» работает здесь и сейчас

В работе конференции приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Перми Алексей Дёмкин, депутаты Госдумы от Прикамья, а также победители прошедшего 24-30 мая предварительного голосования партии.

Секретарь регионального отделения партии Вячеслав Григорьев выступил с докладом, в котором остановился на основных итогах работы партии за год. Прежде всего, лидер единороссов Прикамья отметил, что «пандемия коронавируса внесла изменения во все сферы жизни, но региональное отделение смогло адаптироваться к новым условиям и в короткие сроки внедрить в свою деятельность новые форматы работы».

«Много управленческих процессов было оцифровано, работа с избирателями активно была выстроена в интернет-пространстве. Во всём этом, безусловно, большая заслуга актива партии на местах», - подчеркнул Вячеслав Григорьев.

За минувший год в крае состоялись 24 избирательные кампании, в том числе выборы губернатора Пермского края и дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края по избирательным округам №2, №13 и №17. На выборах губернатора победил поддержанный партией кандидат Дмитрий Махонин - 75,69 %. По результатам выборов в органы местного самоуправления партия получила 65,92 % мандатов, а с учётом поддержанных самовыдвиженцев общее количество депутатов, которые вошли в депутатские объединения партии, составило 78,21% от общего числа замещённых депутатских мест.

Говоря о состоявшемся предварительном голосовании партии «Единая Россия», секретарь реготделения напомнил, что «Единая Россия» - единственная партия в стране, которая проводит столь широкую и открытую процедуру отбора кандидатов. В Пермском крае заявки на участие в процедуре подали 757 человек, зарегистрированы кандидатами 699 человек. 156 человек из них - волонтёры и общественники. Средний возраст кандидатов – 38 лет. 112 кандидатов являются действующими депутатами. Члены партии – 250 человек, сторонники – 117, беспартийные – 342 человека.

В качестве выборщиков было зарегистрировано около 136 тыс. человек, что составляет 6,82% от числа избирателей в Пермском крае. Из них проголосовали 85% - более 115 тыс. человек, или 5,78% от общего числа избирателей в регионе. «Таких показателей удалось достичь благодаря работе всего актива местных и первичных отделений партии, полевой структуре, работе в социальных сетях каждого кандидата, активной кампании в СМИ», - считает Вячеслав Григорьев.

Накануне конференции президиум политсовета реготделения партии утвердил списки партийных «троек» по выборам в Законодательное Собрание края и Пермскую городскую Думу. По выборам в Законодательное Собрание Пермского края по единому краевому избирательному округу (общекраевая часть) список возглавили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, секретарь реготделения «Единой России» в Пермском крае, депутат краевого Заксобрания Вячеслав Григорьев и Герой России, депутат Заксобрания Пермского края Сергей Яшкин. По выборам в Пермскую гордуму по единому избирательному округу (общемуниципальная часть) во главе списка - глава Перми Алексей Дёмкин, главный врач Краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов и директор средней школы №6 имени Героя России С. Яшкина Галина Соколова.

Дмитрий Махонин в своём приветственном слове обозначил необходимость совместной работы всех органов власти. Это нужно для успешной реализации национальных проектов, продолжения создания во всех территориях Пермского края комфортных и интересных условий для жизни людей.

«Жители Прикамья ждут изменений к лучшему здесь и сейчас. В этом цели партии «Единая Россия» и краевой власти совпадают. Поэтому я считаю необходимым участвовать в предстоящих выборах в Законодательное Собрание не только как гражданин, житель края, но и возглавив список партии на выборах в Законодательное Собрание края», - заявил глава региона.

По мнению депутата Государственной Думы Дмитрия Скриванова, решение о том, что списки на выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края и Пермской городской Думы возглавят губернатор и глава краевой столицы, - правильное.

«Во-первых, для стабильного развития края важно, чтобы руководители края и крупнейшая партия России работали слаженно. Во-вторых, включенные в разработку партийной программы развития региона губернатор и мэр по итогам выборов выступят гарантами её исполнения», - говорит депутат.

По словам главы Перми Алексея Дёмкина, программа партии во многом совпадает с целями, которые стоят перед исполнительной властью всех территорий страны.

«По решению конференции я вошёл в число делегатов XX Съезда партии «Единая Россия». На этом съезде будет обсуждаться программа партии на следующие пять лет. Положения этой программы составят важнейшую часть работы органов власти во всех территориях, в том числе в Перми. Тесная совместная работа следующего созыва Пермской городской Думы и исполнительной власти должна быть направлена на выполнение этих задач. Поэтому я дал согласие возглавить список партии на выборах в Пермскую гордуму», - заявил глава Перми.

Комментируя итоги предварительного голосования, обсуждаемые на конференции, депутат Законодательного Собрания, советник губернатора Роман Водянов обращает внимание - партия «Единая Россия» взяла курс на обновление.

«На предварительное голосование заявились активные, целеустремлённые люди, которые не боятся говорить о проблемах, не бегут от трудностей, несут новые мысли и идеи, а главное, имеют силы и возможности воплощать их в реальность. Нам предстоит сложный путь. Но, уверен, вместе мы достигнем результата», - уверен Роман Водянов.

Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, будут утверждены на Съезде «Единой России», который состоится 19 июня в Москве.

В ходе конференции были избраны делегаты на предстоящий партийный съезд. Прикамье на Съезде представят руководитель Региональной общественной приемной председателя партии в Пермском крае, депутат Заксобрания края Александр Бойченко, руководитель фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Пермского края Юрий Борисовец, глава Перми Алексей Дёмкин, президент Пермского краевого фонда поддержки общественных и социальных инициатив «Медведь», депутат Заксобрания края Александр Третьяков и первый заместитель председателя комитета по государственной политике и местному самоуправлению Заксобрания края Сергей Яшкин.

Также были рассмотрены итоги работы партийных проектов в крае и волонтёрская деятельность. В Прикамье действует 15 проектов. Среди результатов работы - десятки новых спортплощадок в рамках проекта «Детский спорт», более 200 отремонтированных и оснащённых новым оборудованием учреждений культуры, которые приняли участие в проекте партии «Культура малой Родины». Партийный проект «Городская среда» - это около 2 тыс. объектов благоустройства, которые изменили к лучшему окружающие пространства здесь и сейчас. Улучшение экологической ситуации в крае, десятки организованных и проведенных субботников – это результаты проекта «Чистая страна». Не менее заметные результаты показывают проекты «Безопасные дороги», «Историческая память», «Активное долголетие» и другие.

Волонтёрский центр открылся 24 марта 2020 года на площадке Региональной общественной приёмной председателя партии. Волонтёры помогают старшему поколению, медицинским работникам, маломобильным людям и семьям с детьми – всем, кто оказался в трудной ситуации и кто нуждается в поддержке в период пандемии. Противоэпидемические ограничения понемногу снимаются, и волонтёры центра осваивают всё новые виды помощи людям.