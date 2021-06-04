Дмитрий Махонин: Туризм должен стать локомотивом для развития всех отраслей

На прошлой неделе состоялась рабочая поездка губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и спикера Законодательного Собрания Пермского края Валерия Сухих в Осинский городской округ.

В этот же день, 26 мая, прошло выездное заседание правительства Пермского края. Главными вопросами стали развитие туризма и реализация проектов инициативного бюджетирования.

В приоритете – туризм

Власти Прикамья в последнее время уделяют развитию территорий особое внимание. Усовершенствование инфраструктуры – стимул для развития внутреннего туризма. Для муниципалитетов это дополнительный импульс: появляются новые ресурсы и возможности для жителей, постоянно видны положительные изменения.

И в Осе, где уже несколько лет активно развиваются различные направления туризма, правительство региона рассмотрело вопрос подготовки к туристическому сезону в Прикамье. В рамках реализации проектов государственно-частного партнерства в Осинском округе уже сегодня создается необходимая инфраструктура для комфортных путешествий, происходит расширение музейного пространства, в городе организуются мероприятия всероссийского уровня.

В ходе поездки глава региона Дмитрий Махонин оценил развитие туристической отрасли в округе. Он посетил центр активного отдыха «Бухта Беринга» – проект инвестора из Осы Сергея Ажгихина, который получил поддержку Федерального агентства по туризму.

Благодаря частной инициативе территория старого грузового причала изменилась до неузнаваемости. Здесь появилась современная набережная, высадили саженцы клена, сосны, рябины, сделана живая изгородь, построены три пирса, два спуска для гидроциклов и лодок, причал для стоянки кораблей, волейбольная площадка, отсыпана галечником береговая линия. Также ведется строительство гостевых домов и глэмпингов. Сейчас эта площадка на берегу реки Камы подходит для создания полноценной спортивно-туристической базы круглогодичного проживания туристов с организованными местами питания, спортивными и детскими площадками и возобновления круизного пароходства. Также здесь планируется установка единственной в Пермском крае трассы для аквабайка.

Благоустройство этой территории стало логичным продолжением для проведения ежегодного фестиваля экстремальных видов спорта «Оса – акватория Беринга». Он стартовал в 2016 году, и из локального мероприятия стал событием всероссийского масштаба. В 2019 году фестиваль проходил три дня, в нем приняли участие 63 аквабайкера из 18 городов России и 7 снегоходов, которые ездили по воде. Здесь работал академический и спортивный лагеря, а фестиваль посетило более 10 тысяч человек. В 2019 году BERINGAQUAFEST стал Финалистом премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» и призером финала Всероссийской премии «События России-2019» в номинации «Спортивные соревнования по инновационным видам спорта».

– 23-25 июля 2021 года фестиваль пройдет в пятый раз, – подчеркнул главный его идейный вдохновитель и организатор Сергей Ажгихин, – мы ожидаем лучших спортсменов со всей страны, тысячи зрителей, миллионы кубометров Камы и море задумок и идей.

В непосредственном месте проведения фестиваля на улице Кобелева в этом году идет вторая очередь благоустройства набережной. Планируется добавить трибуны для удобства гостей, возле волейбольной площадки будет смотровая с тремя спусками. Вдоль берега проложат тропиночную сеть с освещением до улицы Вокзальной, где будет начинаться пешеходная зона в плиточном исполнении шириной четыре метра. Стоимость проекта благоустройства набережной от ЦНКиМ до парома составляет 27 млн рублей. Стоит отметить, что Осинский городской округ получил одобрение заявки в конкурсе, объявленном Министерством туризма и молодежной политики Пермского края. На ее реализацию из краевого бюджета выделили порядка 20 млн рублей. Остальные средства – из местного бюджета.

К сожалению, в данное время происходит значительное разрушение имеющегося берегоукрепления от волнореза до музейного комплекса. Губернатор осмотрел этот участок и заверил, что при совместных усилиях краевой и муниципальной властей набережная будет обустроена в этом направлении.

Глава региона побывал и в Осинском краеведческом музее, который славится единственной в России диорамой, посвященной событиям Крестьянской войны. Дмитрий Махонин оценил постоянную экспозицию «Витус Беринг – Оса. На пути к Великим открытиям», осмотрел музей природы и музей часов.

– С губернатором удалось поговорить об истории бывшего Успенского собора, ныне здания краеведческого музея, обсудить актуальные проблемы его сохранения как памятника архитектуры, обозначить необходимость ремонта, требующего больших финансовых вложений, – прокомментировала Елена Коноплева, заведующий Осинским музеем.

На территории музея расположен фрагмент Ново-никольской крепости, где сегодня прошла реконструкция народной ярмарки силами местных артистов.

Также глава Прикамья побывал в Свято-Троицком соборе – одной из жемчужин православной архитектуры, входящей в список обязательных для посещений верующими знаковых мест Пермского края.

Именно путь от музея до собора – самый популярный для туристов – любителей историко-краеведческих маршрутов. Также гости города посещают прилегающий мемориальный комплекс, реконструированный в прошлом году парк Победы и площадь Победы, ремонт которой идет прямо сейчас.

Отрадно и то, что на прошедшем недавно конкурсе «Мастера гостеприимства» проект главы Осинского городского округа Алексея Григорьева вышел в финал, что наверняка поспособствует развитию туризма на нашей территории.

Как отметила министр по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Ветошкина, для развития отрасли в этом году краевые власти разработали и утвердили новые меры поддержки предпринимателей, которые предполагают выделение субсидий на благоустройство туристских территорий, создание глэмпингов, кемпингов и других объектов инфраструктуры, проведение рекламных туров.

От инициативы – к действию

Благоустройство и развитие территорий – один из приоритетов в работе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Жители всех муниципалитетов Прикамья, в том числе и Осинского городского округа, активно включаются во все процессы и благодаря проектам инициативного бюджетирования, механизму самообложения граждан решаются социально-значимые задачи, чтобы люди ощущали положительные изменения уже здесь и сейчас. А когда развивается инфраструктура – территория становится все более привлекательной с туристической точки зрения.

Именно результатом совместной работы горожан и власти стала реконструкция мемориального комплекса в 2020 году. Его обновление оказалось возможным благодаря сразу нескольким проектам. Парк Победы благоустроен в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Благодаря проекту «Долг памяти», ставшему победителем конкурса Фонда Президентских грантов, поддержке депутата Законодательного Собрания Пермского края Валерия Сухих и содействию Компании «ЛУКОЙЛ» обновлены бюсты героев. Еще два проекта – главы Осинского городского округа Алексея Григорьева «Долг памяти» и администрации Осинского округа «Будем помнить» – стали победителями конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», в ходе их реализации установлены еще три мемориальные плиты с вновь выявленными именами фронтовиков.

В этом году идет ремонт площади Победы. Этот объект для благоустройства выбрали сами жители в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным, и федеральной целевой программы «Комфортная городская среда». К середине мая площадь была заасфальтирована выравнивающим слоем, в дальнейшем будет положен основной слой. Губернатор оценил ход работы. Здесь планируется также сделать водоотведение. Позже будут взяты пробы на качество асфальта. Ведутся работы по уличному освещению. Ступеньки выложат плиткой, установят клумбы-вазоны.

Суть проектов инициативного бюджетирования заключается в следующем: жители территории принимают прямое, непосредственное участие в определении приоритетных проблем местного значения и распределении части бюджетных средств, а, кроме того, подключаются к общественному контролю за реализацией проектов. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что механизм инициативного бюджетирования для решения вопросов местного значения очень востребован жителями региона. «Краевой бюджет компенсирует до 90 процентов от стоимости каждого проекта-победителя, остальное – средства населения. Это очень важно, поскольку жители в таком случае сами контролируют качество и сроки выполнения работ и в дальнейшем бережно относятся к тому, что сделано с их непосредственным участием», – подчеркивал Дмитрий Махонин.

В Осинском округе уже реализовано немало проектов в рамках инициативного бюджетирования. Один из ярких примеров – обустройство святого источника Пантелеймона-целителя около села Гремячи. Проект реализовали здесь в 2017 году, хотя работы начались еще раньше, шестью годами ранее. По программе инициативного бюджетирования удалось привлечь краевые средства в размере 900 тыс. рублей. У источника обустроили пешеходные дорожки, ступеньки к роднику, сделали освещение, построили часовню и беседки, разбили цветники и высадили кустарники. Сейчас это место привлекает туристов, молодоженов, которые приезжают к арт-объекту «Гнездо аиста» повязать ленты. Здесь любят проводить время жители Гремячи.

– Благодаря поддержке краевой власти и инициативным селянам нам удалось создать такую красоту вместо небольшого ручейка и шалаша, – рассказала Ирина Зверева, заведующий Гремячинским домом культуры, – источник символизирует символ счастливой семейной жизни, и вода здесь по преданиям является святой.

Ярким примером взаимодействия граждан и власти является благоустройство Комсомольской площади, когда по инициативному бюджетированию территория полностью преобразилась.

Инициативная группа ТОС «Машиностроитель» во главе с осинцами Ольгой и Вячеславом Мочаловыми приняла решение участвовать в проектной деятельности. Было написано три проекта по нескольким направлениям: спортивно-массовый отдых, культурно-театральный и культурно-исторический, которые были поддержаны краевой и местной властями.

Первым этапом стало приведение в соответствие земельного участка, подготовка его под дальнейшее строительство. Осинцы самостоятельно очистили территорию от зарослей, выкорчевали пни, убрали ветки, то есть выровняли площадку. Волонтёры, депутаты, жители близлежащих домов и просто неравнодушные люди собирались здесь каждый четверг. Было проведено 23 субботника. Затем здесь появились выложенные плиткой пешеходные дорожки, которые расположились лучами от центральной клумбы. Были установлены тренажёры. Появились футбольные и волейбольные площадки. Поставили скамейки, урны и фонари.

Комсомольская площадь стала местом притяжения горожан и туристов. Удачное расположение на берегу Камы и благоустроенная территория привлекают осинцев, желающих здесь отдохнуть или позаниматься спортом.

Впоследствии на этом месте был построен детский игровой комплекс, полоса препятствий и скейт-парк, который открылся в ноябре 2020 года при поддержке краевой федерации скейтбординга. В мае 2021 года в скейт-парке впервые в Осе прошли соревнования по скейтбордингу – краевой этап Кубка.

В этом году проект активистов «Спорт доступен каждому!» вновь получил поддержку по инициативному бюджетированию, в ходе реализации которого на Комсомольской площади реконструируют уже имеющееся футбольное поле. Песчаное покрытие заменят на резиновую крошку.

Автором второго проекта «Спорт – в каждый двор!», одержавшего победу в этом году, является депутат Думы Осинского городского округа Алексей Курбанов: во дворе домов № 87 и 89 по ул. М. Горького будет оборудовано футбольное поле с резиновым покрытием и ограждением.

Отмечу, что в 2021 году на территории Пермского края планируется реализовать более 150 проектов инициативного бюджетирования, на поддержку которых в бюджете региона предусмотрено более 150 млн рублей.

Сельский туризм: реальность или выдумка

В Осинском городском округе развито фестивальное движение. На каждой сельской территории действует крупный брендовый фестиваль, и это, несомненно, привлекает туристов не только из Прикамья, но и со всей России.

Но в планах развивать как событийное направление, так и экотуризм. Так, крестьянско-фермерское хозяйство Натальи Ларченковой из деревни Щелкановка уже проводит экскурсии на своей ферме, а на ярмарке ремесленников во Дворце культуры губернатор попробовал осинское козье молоко и сыр.

В перспективе – организация экскурсий по уникальному производству – теплицам в деревне Пакли, где круглый год выращивают различные цветы. Туристы смогут увидеть технологию их выращивания и оборудование, благодаря которому поддерживается температура в розарии, подается вода и удобрения.

В настоящее время на осинской земле действуют современные тепличные комплексы компании «ИнтеллектАгро», которая является ведущим производителем роз в Пермском крае под брендом «FreskaRosa». Всегда свежие и ароматные цветы уже более десяти лет радуют жителей Прикамья классическим сочетанием оттенков и идеальной формой лепестков.

– Покупатель всегда требует новшеств и разнообразия. Ни мода, ни время, ни экономические потрясения не властны над желаниями людей покупать розы, да и мы всегда идем в ногу со временем. Наш бренд ««FreskaRosa» известен уже повсеместно. А розарий стал точкой привлечения туристов, желающих побывать там на экскурсиях, – пояснил директор ООО «ИнтеллектАгро» Алексей Южаков.

Также Алексей Южаков рассказал, что на площадке с готовой инфраструктурой можно организовать агротехнопарк, где разместятся другие компании с проектами по выращиванию, например, овощей – интерес со стороны бизнеса есть. Предприятие готово предоставить не только площади, воду и электричество, но и компетенции в сфере организации тепличного хозяйства, растениеводства. Такой проект позволит предпринимателям, открывающим производства, избежать лишних расходов на этапе подготовки и запуска, а территории – создать новые рабочие места.

Как подчеркнул губернатор, эти направления актуальны в развитии Осинского округа. «Туризм должен стать локомотивом для развития всех отраслей. Это касается медицины, образования, культуры, промышленности, а также малого и среднего предпринимательства. Нам есть, что показать, как развлечь и чем удивить гостей Прикамья», – заключил Дмитрий Махонин.

Ольга Сёмина

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