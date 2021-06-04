Действовать нужно сообща

В рамках выездного заседания Правительства Пермского края, прошедшего в Осе 26 мая, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ответил на вопросы о развитии туризма в Осе, создании комфортной городской среды и реализации национальных проектов. В ходе беседы были затрону многие волнующие осинцев темы: берегоукрепление, борьба с борщевиком, сохранение исторических зданий и др.

– Дмитрий Николаевич в этом году проводятся выездные заседания Правительства Пермского края, и по плану вы посетили наш город. Одна из основных тем «Развитие туризма». Почему именно Оса была выбрана площадкой для обсуждения данной темы?

– Посещая территории региона, мы видим, какие имеются перспективные направления для развития. В рамках поездки внимание уделялось не только туризму, но и благоустройству вашего города, развитию сельского хозяйства и другим важным вопросам. Мне известно, что у вас проходит замечательный фестиваль «Оса – акватория Беринга». Также в городе есть много старинных архитектурных памятников и привлекательных мест. Для нас очень важно, чтобы территории раскрылись. Наша задача – привлечь в край туристов, чтобы регион мог развиваться. Конечно, чтобы запустить отрасль туризма потребуются годы и колоссальные вложения в части инфраструктуры. Надо понимать, что за один день ничего не получится, поэтому заниматься этим вопросом мы будем постепенно.

– Дмитрий Николаевич, как вы оцениваете туристическую инфраструктуру в Осинском округе?

– Есть показатели, которые для нас являются знаковыми. Пермский край вошел в десятку самых успешных регионов по кэшбеку и детскому туризму. У нас есть программа по развитию туристической сферы и большие планы по работе с Ростуризмом. Так, из полуфинала конкурса мастера гостеприимства, который проходил в Перми, в финал вышли 14 участников из Пермского края, в том числе из Осы. В финале конкурса глава Осинского городского округа представит свой проект. Будем надеяться, что он победит и получит федеральную поддержку.

– Осинский округ не только работает по направлению развития туризма. Здесь есть сильные сельхозпроизводители, к примеру, два хозяйства сеют элитные семена и вводят в оборот новые земельные участки. Однако есть и площади, полностью заросшие борщевиком. Оказывается ли помощь аграриям в борьбе с этим сорняком?

– Как таковая помощь в борьбе с борщевиком на прямую не оказывается, для них существуют другие меры поддержки. Это субсидирование расходов на ГСМ и удобрения, а также меры, направленные на вовлечение в оборот новых земельных участков. Так, в этом году в Прикамье дополнительно было введено 14 гектаров. Конечно, темпы надо наращивать. Распространение борщевика – больная тема, доставшаяся нам с советских времен. Жители жалуются и пишут в соцсетях, что все зарастает этим сорняком. В прошлом году мы приняли программу, в рамках которой 30 млн рублей ежегодно выделяется на борьбу с борщевиком. В прошлом году было обработано 5 тысяч гектаров, в том числе и в Осинском округе. Это многолетняя проблема, поэтому наша задача в первую очередь убрать борщевик с территории населенных пунктов, поскольку от этого зависит безопасность и комфорт жителей. Но выделение средств на борьбу с сорняком возможно только на государственных землях. При этом зарастает много участков, находящихся в частной собственности. Главы могут выдавать собственникам соответствующие предписания, чтобы те уничтожали борщевик.

- Одно из направлений деятельности Правительства Пермского края – это поддержка инициатив граждан. В Осе в последние годы было реализовано несколько проектов инициативного бюджетирования. Среди них источник в честь святого Пантелеймона в селе Гремяче и Комсомольская площадь, которая полностью преобразилась благодаря инициативным людям. Насколько эффективно такое взаимодействие между инициативой населения и властью?

– На территории Осинского округа реализовались и будут продолжать реализовываться такие проекты, когда государство дает 90 процентов от необходимой суммы на приведение той или иной территории в порядок, а 10 процентов собирают сами граждане, организации и предприниматели. Таким образом часто ремонтируются памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны, скверы, источники и другие знаковые места, которые жители хотят привести в порядок. Эта форма взаимодействия существует и развивается потому, что инициатива исходит от самих жителей. К сожалению, многие относятся ко всему общему, как к чужому, поэтому позволяют себе заниматься вандализмом. С проектами инициативного бюджетирования все по-другому. Местные жители сами по рукам надают вандалу, если он испортит то, что они сделали своими руками, во что вложили собственные средства. Поэтому инициативное бюджетирование необходимо развивать. Думаю, в Осе еще много будет таких проектов, которые мы с удовольствием поддержим.

– Вместе с тем в округе есть и проблемы – это разрушение берегоукрепления. В настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация. Но укрепление берега требует быстрого решения, ситуация складывается катастрофическая. Как краевая власть может помочь ускорить этот процесс?

– По берегоукреплению вопрос нам известен. Осинцы много писали и говорили об угрозе разрушения берега. Примерно 1 км 300 м берегоукрепления мы посмотрели воочию. Действительно, его состояние оставляет желать лучшего. Сложность заключается в том, что оно принадлежит Федерации и относится к Камскому водному бассейновому управлению. И только Федерация может выделить средства на приведение объекта в нормативное состояние. Со своей стороны, мы выделили средства из краевого бюджета, сейчас ведется проектирование, и мы рассчитываем, что в этом году проект будет завершен. Дальше мы будем настоятельно требовать выделения федеральных средств, чтобы постепенно решить вопрос с берегоукреплением и привести его в надлежащий вид. Тем более оно является еще и визуальным продолжением набережной, которая сейчас ремонтируется. Здесь проводится фестиваль, поэтому все должно быть красиво и безопасно для людей.

– Еще одна проблема - это состояние памятников архитектуры в нашем историческом городе. Многие требуют реставрации. Какие меры поддержки существуют для обновления облика старых зданий?

– Вы затронули очень серьезный вопрос относительно сохранения памяти наших культурных ценностей. Эта тема мне близка, поскольку я родился и вырос в Чердынском районе. Чердынь, Соликамск и Оса – это те населенные пункты, где сосредоточено максимальное количество памятников архитектуры. Долгое время им не уделялось должного внимания. В прошлом году мы приняли для себя принципиальное решение: несмотря на все бюджетные сложности, связанные с коронавирусом, выделять ежегодно 100 млн рублей на поддержание исторических зданий. В каких-то случаях - это просто консервация, поскольку некоторые памятники восстановить уже невозможно. В других случая – это приведение фасадов в надлежащий вид. Опять же мы надеемся на внимание бизнеса: согласно новым правилам памятник архитектуры можно взять в аренду с платой 1 рубль за квадратный метр в год сроком до 49 лет с охранным обязательством сохранить его в надлежащем виде и восстановить за свой счет. Таким образом будем постепенно решать проблемы, которые накопились за десятилетия. Что касается Троицкого собора в Осе, мы начинаем привлекать на продолжение его реставрации бюджетные источники. Я считаю ему необходимо уделить больше внимания. Это третий по величине храм в регионе, конечно его надо открывать для людей. Будем стараться.

– Реализация национальных проектов – один из приоритетов развития Пермского края. Успешно они реализуются и в Осе. Например, парк Победы и площадь Победы, которую выбрали для благоустройства сами жители. На ваш взгляд, почему важно учитывать мнение жителей при выборе объектов?

– Жители должны участвовать в принятии тех или иных решений. Можно создать сколько угодно парков и скверов, но, если там не будет людей, естественно, они придут в запустение. Поэтому важно, чтобы жители были активными. В этот раз в голосовании задействовано более 40 объектов по всему краю. За последние несколько лет 1600 дворов и более 400 общественных пространств были приведены в надлежащее состояние. Наша задача – продолжать начатую работу по созданию комфортной среды. Выходя на улицу, люди хотят видеть отремонтированный двор, хорошую скамейку, урну. Особое внимание следует уделять качеству. Сегодня ко мне подходили осинцы и говорили о качестве содержания дорог, о грязи, о том, что новый асфальт разрушается через полгода. Сейчас мы усиливаем контроль качества. По муниципальным дорогам должны работать краевые лаборатории, замерять плотность асфальта и проверять сами материалы, которые использовались в асфальтно-бетонной смеси. Таким образом мы будем выявлять нерадивых подрядчиков и требовать от них устранить замечания по гарантии. Бывает очень жаль, когда расходуются денежные средства, а продукт получается некачественным. Задача еще в том, чтобы люди относились бережно к тому месту, где живут. Я видел удачные примеры того, как люди обустраивают дворовые пространства, строят детские и спортивные площадки, и власть им в этом помогаем.

– Перед поездкой в наш округ вы предупредили об этом осинцев на своей странице в социальной сети. И попросили написать, на что нужно обратить внимание. Было задано более полутора тысяч вопросов. Будут ли заданные вопросы взяты на контроль краевых властей?

- Да, возьмем на контроль те вопросы, которые являются корректными. Когда люди пишут, что город весь развален и в руинах, – это вызывает улыбку. Конечно, проблем много, но город свой надо любить и относиться к нему с уважением, тем более что он очень красивый. Конечно, все проблемы будут решаться. Например, по поводу низкого давления воды, на верхних этажах, о котором писали жители, местная дума будет принимать решение о выделении средств на дополнительные скважины. Что касается ветхого аварийного жилья, до 2024 года 40 домов будут расселены, на это уже заложены средств в краевом и федеральном бюджетах. Естественно, что по взмаху волшебной палочки, все в один момент не изменится: жизнь должна улучшаться постепенно. Надо реалистично относиться к своим обещаниям и к задачам, которые поставлены. Действовать нужно сообща. Все обращения мы обобщим, по каждому направлению будут даны отдельные поручения, и мы попытаемся решить эти проблемы.

Кристина ТАТАРНИКОВА

Фото Ольги Сёминой