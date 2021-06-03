Пермский край будет пилотной территорией по внедрению новой модели «социальной газификации»

Пермский край стал одним из 15-ти субъектов России, вошедших в число пилотных регионов по обеспечению готовности к внедрению новой модели газификации.

По информации Минэнерго РФ в проекте задействованы Тюменская, Курганская, Московская, Челябинская области, а также Амурская, Архангельская, Иркутская, Мурманская и Псковская области, Забайкальский, Красноярский, Пермский и Приморский края, республики Бурятия и Дагестан.

Пилотный проект заключается в разработке нормативно-правовой базы, методических рекомендациях, формировании перечня населенных пунктов с расчетами по возможности к подключению и проведению работы с населением по готовности к подключению.

Отметим, в апреле в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что считает недопустимым, чтобы россияне платили за подключение домовладений к газу, и поручил правительству и регионам разработать соответствующий план газификации. «Нельзя забывать о насущных, повседневных заботах граждан. Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа газу по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде, вот она, труба, но домохозяйство газа не имеет. Поручаю правительству совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств», – сказал глава государства.

Во вторник, 1 июня, Государственная Дума России приняла в третьем чтении изменения в закон о газоснабжении в Российской Федерации. В соответствии с поправками газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан. «Догазификация» должна продлиться до 2023 года.

В настоящее время, по данным Министерства ЖКХ Пермского края, из 45 муниципальных образований региона газифицированы 39. Уровень газификации Пермского края составляет около 63%.

По предварительным расчетам специалистов более 50 тыс. домовладений Прикамья могут попасть под «догазификацию».

Точные сроки эксперимента в блажащее время озвучит Минэнерго РФ. Но первый этап программы газификации регионов рассчитан на 2021-2022 гг.

Напомним, ранее Правительство РФ утвердило дорожную карту газификации регионов страны, в нее также включена ускоренная «догазификация» населенных пунктов на 2021-2022 гг. без привлечения средств граждан. Речь идет о «догазификации» тех населенных пунктов, где по состоянию на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, и их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 кубометров газа в час.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в ближайшие два года в регионе планируется построить 6 межпоселковых и 50 распределительных газопроводов. «За этот период мы должны повысить долю населенных пунктов, подключенных к газу. Это дешевое топливо, оно позволит развивать сельское хозяйство, предприятия. Но самое главное – это удобство для наших земляков, потому что мы понимаем, что такое наколоть дрова, затопить печь, а не просто нажать кнопку. Возможность пользоваться газом повышает уровень комфорта населения, что является нашей основной задачей», – подчеркнул глава Прикамья.