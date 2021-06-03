В Перми подвели итоги краевого этапа конкурса профессионального мастерства среди психологов подразделений по работе с личным составом органов внутренних дел Пермского края.



Для участия в состязании в краевую столицу прибыли сотрудники из разных уголков Прикамья. Они показали свои знания и навыки в комплексе испытаний по профессиональной служебной и физической подготовки, в том числе конкурсанты ответили на вопросы, включающие теорию и практику профессиональной деятельности.



Компетентное жюри определило победителей и призеров как в отдельных дисциплинах, так и в общем зачете.



3 место по общей сумме баллов занял психолог из отдела МВД России по Добрянскому городскому округу старший лейтенант Алексей Захаров, второе место — у представителя отдела МВД России по Березниковскому городскому округу капитана Натальи Локтиной, первое место — у психолога из МО МВД России «Осинский» капитана Светланы Глухих. Именно она представит Пермский край в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди психологов органов, организаций, подразделений МВД России на звание «Лучший по профессии», который состоится в сентябре этого года в Москве.



Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю