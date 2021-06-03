Энергия молодости – на благо края

Молодёжь Прикамья активно участвует в жизни региона. В Пермском крае существует много возможностей для профессиональной и творческой самореализации молодых людей, применения их активности и энергии. В результате в крае растёт количество общественных инициатив, с которыми выступают представители молодого поколения.

Конечно, одно из самых востребованных среди молодёжи направлений поддержки – финансовое. Сюда входят стипендии, различные выплаты и гранты, которые могут получить молодые люди. Пример такой поддержки – предоставление субсидий молодежным организациям Пермского края на проведение мероприятий. С помощью этих средств проходят такие значительные мероприятия как «Студент года», «Взлётная полоса», «Большая георгиевская игра», а также мероприятия Чемпионата КВН Прикамья. С 2022 года в рамках субсидий будет организован краевой фестиваль «Студенческая весна».

Власть ведёт диалог с молодыми людьми на их языке и на удобных для них площадках. В мессенджере Telegram создан чат-бот «Ассистент» (https://t.me/assistant59bot), который ориентирован на молодых людей. Бот предоставляет актуальную информацию по интересующим вопросам в различных жизненных ситуациях по темам: здравоохранение, жилье, семья и дети, льготы и поддержка, активности и туризм, образование и работа, и др. Благодаря боту пользователь не тратит свое время на поиск информации, так как ассистент выдает информацию мгновенно и готов консультировать в режиме «24/7». Чат-бот запущен в конце 2020 года, за первые же недели работы к нему обратилось более 2 тысяч человек.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что работа с молодым поколением и поддержка их инициатив – одна их важнейших задач, которую должны решать, как региональные, так и муниципальные власти.

«Надо создать в нашем родном Пермском крае комфортную для молодых людей среду, в которой им было бы интересно, безопасно и хорошо жить. У нас есть перспективы для творческого самовыражения, гражданской активности, карьерного роста и достойных зарплат – Пермский край способен дать всё, что нужно молодёжи для счастья», – отметил Дмитрий Махонин.

Однако мало создать условия. Важно, чтобы сама молодежь имела желание использовать возможности, которые ей предоставляют. Пермский край на практике доказывает, что подрастающее поколение имеет настрой участвовать в развитии региона и страны.

Работа региональных отделений Всероссийских общественных движений, таких, как «Молодая Гвардия Единой России», «Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы» и другие – яркое тому подтверждение.

Так, в 2020 и 2021 годах юные активисты стали не только участниками, но и организаторами праздничных событий, посвящённых Дню Победы. Среди них – приведение в порядок памятных мест, организация выступлений и поздравление ветеранов. Экологические инициативы, участие в благоустройстве, спортивные праздники – энергия молодёжи востребована во всех сферах нашей жизни.

В Осинском округе волонтеры присоединились ко всем мероприятиям всероссийского масштаба. Волонтеры Победы и учащиеся 1-9 классов приняли участие во Всероссийском проекте «Письмо Победы». Накануне 9 Мая в почтовые ящики они разложили 198 писем. В преддверии главного праздника страны осинские волонтёры раздали более 600 георгиевских ленточек. Приняв участие во Всероссийской акции «Телефонное поздравление ветерана», молодые люди оказали внимание 30 семьям ветеранов, тружеников тыла, детей войны. В 2020 году в честь 75-летия Победы волонтеры вручили более 200 юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, а также более 1000 памятных знаков детям войны.

Осинские волонтеры приняли активное участие в проекте «Вам, родные!», реализованный в рамках Всероссийской акции «Мы вместе», организаторами которой являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров.

Во время режима самоизоляции активисты пришли на помощь тысячам жителей региона. Волонтеры помогали старшему поколению, маломобильным людям и семьям с детьми – всем, кто оказался в трудной ситуации, кто нуждался в поддержке в период пандемии.

«Ребята приносили на дом продукты и лекарства. Основной упор был сделан на помощь пожилым людям, однако часто волонтеры помогали многодетным семьям и инвалидам», – рассказал Игорь Новоселов, руководитель Пермского регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России».

По словам Дарьи Беляковой-Тихоновой, руководителя Пермского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» за вклад в акцию взаимопомощи «Мы вместе» команда волонтеров была отмечена медалями Президента РФ.

Всегда живая и деятельная Марина Шачкова не привыкла сидеть на месте. Да и должность не позволяет: она главный специалист отдела по культуре, искусству и молодежной политике управления образования и социального развития администрации Осинского городского округа. Марина была одной из первых, кто вступил в ряды волонтеров.

«Для меня волонтерство – это получение новых эмоций, интересное времяпрепровождение, приносящее добро другим, нравится чувство занятости, какого-то движения вокруг себя. Я считаю, что молодое поколение нужно привлекать в волонтерскую жизнь. Помимо того, что она приносит общественную пользу, еще и позволяет молодёжи узнавать много нового о своей малой родине и о людях, живущих здесь, осознать жизненные ценности не на теоретическом, а на практическом уровне», – считает Марина.

По словам Марины Шачковой, молодежь Осинского округа охотно вливалась в волонтерское движение. Без колебаний вступили в штаб и в период пандемии работали единым коллективом: Яна Рожкова, Денис Читалов, Александр Склюев, Светлана Орлова, Ирина Оборина, Елена Ожгибесова, Ольга Фортова, Юлия Зимова, Ольга Красильникова, Максим Рожков и Алина Ахматьянова.

От Общероссийского народного фронта ими было доставлено 314 продуктовых наборов и 58 наборов – в рамках благотворительной акции «Траектория добра».

Также молодогвардейцы принимают активное участие в реализации нацпроектов. В этом году они провели большую работу по распространению информации о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Волонтёры рассказывали жителям, где и как они могут принять участие в голосование за объекты благоустройства на 2022 год.

Так, в Осинском городском округе жители голосовали на всероссийской платформе za.gorodsreda.ru, выбирая один из двух предложенных вариантов общественных пространств: городской парк или Ярмарочную площадь. Помогали им в этом волонтёры. Только Денис Читалов привлек к онлайн-голосованию 800 человек! При личной беседе он рассказывал землякам про мероприятия, которые задуманы в рамках этого проекта.

«Волонтером я стал несколько лет назад, как вступил в Молодежный парламент (в то время еще при Земском собрании). С моим товарищем Александром Склюевым мы раздавали георгиевские ленточки, красили стены в Осинском детском доме-интернате, были в числе организаторов волонтерского лагеря на фестивале «Оса – акватория Беринга». Большой опыт я получил при работе во время самоизоляции из-за пандемии. Тогда в течение трех месяцев я ежедневно развозил медикаменты, продукты питания, менял газовые баллоны в деревнях. Объезжал более 30-40 квартир в день. Я считаю, каждый человек в душе имеет такую потребность – быть волонтером, просто её нужно «достать». Вообще идей у нас очень много, будем по возможности реализовывать и привлекать к этим добрым делам других молодых», – делится Денис Читалов.

И я уверена: у осинских волонтеров энергии молодости хватит еще на множество добрых дел.

Татьяна ЕЛОВИКОВА