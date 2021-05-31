Более 143,5 тысяч жителей Прикамья приняли участие в общероссийском голосовании за объекты благоустройства

Как сообщили в Министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края, по предварительным подсчетам, более 143,5 тыс. прикамцев приняли участие в общероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства. Оно было организовано на платформе za.gorodsreda.ru в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На протяжении пяти недель жители Пермского края активно выбирали общественные пространства в своих городах, которые необходимо привести в порядок в первую очередь в 2022 году.

Напомним, всего на голосование в Прикамье было выставлено 38 объектов в 12 территориях региона: Перми, Кунгуре, Березниках, Чайковском, Добрянском, Верещагинском, Соликамском, Лысьвенском, Чусовском, Чернушинском, Краснокамском и Осинском городских округах.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, важно, что жители активно участвовали в выборе площадок для благоустройства. «С помощью онлайн-голосования граждане высказали свое мнение и сами определи приоритетные направления развития общественных пространств, на которые в первую очередь должны обратить внимание краевые и муниципальные власти», – подчеркнул глава региона.

Согласно статистике, наиболее активными среди голосовавших оказались жители Перми, где свой выбор сделали порядка 31 тыс. человек. В числе лидеров также – Березники (более 17 тыс. человек), Чайковский (более 15.5 тыс. человек) и Соликамск (14 тыс. человек).

Отдать свой голос за благоустройство можно было несколькими способами. На сайте платформы za.gorodsreda.ru, зарегистрировавшись через подтвержденную запись на портале Госуслуг или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом сайте Госуслуги. Кроме того, проголосовать можно через волонтеров проекта – в Прикамье они помогали жителям каждой территории.

Отметим, в этом году на благоустройство дворов, парков и скверов в Пермском крае будет направлено 1,2 млрд руб. из федерального, регионального и местного бюджетов. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. На эти средства будут благоустроены 298 объектов, из которых 92 общественные и 206 дворовых территорий.

Справка

Общероссийская платформа для голосования – проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». Технический оператор проекта – АНО «Диалог Регионы».

За четыре года по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» уже были благоустроены 424 общественных территории и 1658 дворов. Общий объем средств, направленных на работы из бюджета разных уровней, составил порядка 4,2 млрд руб.