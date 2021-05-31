За вакцину – против вируса

Сегодня прививку от коронавируса может бесплатно сделать каждый желающий при отсутствии противопоказаний. И этой возможностью нужно обязательно воспользоваться, ведь прежде всего это забота о своём здоровье и о здоровье близких. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчёркивает, что вакцина в Прикамье есть в достаточном количестве, а медучреждения региона готовы ежедневно прививать по несколько тысяч человек. Созданы все условия для того, чтобы каждый взрослый житель Прикамья мог обезопасить себя от коронавирусной инфекции.

Как работает вакцина?

По словам главы региона Дмитрия Махонина, важно, чтобы к осени текущего года 1,2 миллиона жителей Прикамья прошли иммунизацию от коронавируса – именно так создаётся коллективный иммунитет, который будет дополнительно защищать всех нас. «Однако порой у людей возникает много вопросов, поэтому важно своевременно разъяснять все детали и давать необходимую информацию», – подчёркивает при этом губернатор.

Принцип действия вакцин известен давно и досконально изучен. Вакцина помогает иммунной системе человека распознать «врага» – инфекцию или вирус – и выработать антитела для борьбы. Заболеть от прививки невозможно, зато вакцинированный человек приобретает иммунитет к болезни. Именно поэтому во всём мире вакцины считаются мощным оружием в борьбе со множеством заболеваний. Точно так же действует и вакцина от коронавируса.

Учитывая динамику распространения COVID-19, важно вовремя позаботиться о себе и обеспечить своему организму иммунную защиту. Особое внимание на это стоит обратить пожилым людям, ведь известно, что они входят в группу риска – старшее поколение переносит коронавирус тяжелее. 72-летний Валерий Шайдуров из Осы давно прошел вакцинацию. «Первый компонент вакцины я поставил ещё 25 февраля, второй – 5 марта. Перенёс абсолютно нормально. Уже сдал кровь на наличие антител. Показатель – 12. Медики сказали, это хороший показатель. Поэтому и весну встречаю смело. Сейчас люди больше гуляют, встречаются, общаются. Кто-то болеет, а надо ведь уходить от болезней. Никакой проблемы не вижу – поставить прививку. Каждый год от гриппа делаю, 20 лет – от клещевого энцефалита. И от коронавируса привился, чтобы не создавать проблем – ни себе, ни родным», – рассказывает Валерий Георгиевич.

Среди недавно провокцинировавшихся осинская супружеская пара – Александр и Любовь Вилисовы. 15 мая они поставили второй компонент «Спутника-V». «Мы люди старой закалки. Всю жизнь прививки делали от разных болезней. Это вполне естественная процедура. У нас многие знакомые поставили себе вакцину против ковида, болеть никто не хочет. И потом у нас уже возраст: скоро 70-летие отмечать будем. Страшно, что люди уходят из жизни. Вот в начале мая сватью нашу похоронили. Всего 59 лет – жить бы да жить! Поэтому на семейном совете мы с мужем решили: вакцинироваться будем! Вакцинацию перенесли спокойно, теперь своим дочерям советуем пройти процедуру», – делится Любовь Павловна.

«Массовая вакцинация от коронавируса поможет жителям Прикамья сформировать коллективный иммунитет и уберечь своё здоровье, – поясняет министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень. – Прошу людей старше 65 лет позаботиться о своём здоровье и сделать прививку. Людям молодого и среднего возрастов также настоятельно рекомендуем вакцинироваться, чтобы избежать заражения, осложнений и уберечь от инфекции своих близких».

Как записаться на вакцинацию?

Всего в край поступило порядка 246 тысяч доз вакцины – это для Прикамья с серьёзным запасом, а свободными для записи остаются места для более чем 51 тысячи человек – никакой очереди нет. Напомним, в Прикамье вакцинацию проводят 55 медицинских организаций. В их числе муниципальные больницы и поликлиники, а также частные клиники. Полный список лечебных учреждений, в которых можно сделать прививки от COVID-19, можно найти на сайте министерства здравоохранения Прикамья minzdrav.permkrai.ru. Кроме того, в краевой столице работают 6 мобильных пунктов вакцинации.

Вакцинация проводится двухкомпонентной вакциной с интервалом между прививками 21 день. В Прикамье есть две российские вакцины – «ЭпиВакКорона» и «Спутник V». Для того, чтобы принять взвешенное решение, какой из них прививаться, посоветуйтесь с врачом.

На вакцинацию необходимо предварительно записаться. Сделать это можно в прививочном кабинете Осинской ЦРБ по телефону: 4-46-00, а также на портале Госуслуги www.gosuslugi.ru.

Записаться на прививку через Госуслуги легко:

Зайдите на сайт www.gosuslugi.ru. На главной странице нажмите на баннер с надписью: «Защитите себя и своих близких! Сделайте прививку от COVID-19». Заполните все необходимые персональные данные на появившемся бланке. Выберите лечебное учреждение. Выберите медицинскую услугу, которую хотите получить, – в данном случае «Вакцинация от COVID-19». Выберите удобную дату и время.

Вакцинация для всех жителей проводится БЕСПЛАТНО! Приходить на прививку нужно с паспортом и полисом ОМС.

Что говорят врачи?

Когда дело касается здоровья всей семьи, советоваться с авторитетными врачами нужно обязательно. Поэтому мы попросили прикамских докторов высказать своё мнение по поводу вакцинации от корононавируса.

«Все понимают, насколько опасна инфекция COVID-19, поэтому в настоящее время наиболее реальным способом защитить себя и своих близких я считаю вакцинацию, – говорит главный врач Пермской КДКБ, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Антонов. – Я убедился на своём примере: ещё в декабре прошлого года лично провакцинировался и сейчас имею в организме достаточное количество антител – проверено лабораторно. Сагитировал на вакцинацию практически всех своих родных и близких. В том числе и старшее поколение – мои родители недавно вакцинировались и перенесли прививку очень хорошо. Конечно, все мы понимаем, что необходимо соблюдать меры противоэпидемической защиты: носить маску, обрабатывать руки, поверхности и так далее. Но всё равно это не даёт стопроцентной защиты от инфицирования, а вакцинация даёт 90 процентов гарантии, что человек не заболеет. Но маску я всё равно ношу, когда нахожусь в людных местах или на работе. Потому что кроме COVID-19 существуют и другие инфекций, кроме того, есть определённые краевые требования и ограничения – их нужно соблюдать. Так что маска – это защита от других инфекций, пример исполнительской дисциплины и, конечно, пример для других людей, ведь не все ещё вакцинировались, не все имеют антитела».

«Вакцинироваться необходимо с целью собственной защиты и защиты своих близких от возможного заболевания COVID-19. Это глобальная угроза, и прививка на сегодняшний день – одно из основных средств профилактики, а значит, борьбы с этой инфекцией, – уверен главный врач Городской детской поликлиники № 4, кандидат медицинских наук, координатор регионального проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» Григорий Цепаев. – Вакцинация проводится у людей старше 18 лет. Для маленьких пациентов, по большому счёту, вакцинация не актуальна. А вот среди сотрудников поликлиники и среди родителей наших пациентов мы проводим санпросветработу, рассказываем о необходимости вакцинации. Тем более не секрет, что у детей тоже порой выявляются данные, подтверждающие наличие вируса, а значит, их близкие тоже подвержены риску. Родители в основном соглашаются с нашими доводами и делают прививки. Среди медицинского персонала тоже есть чёткое понимание необходимости вакцины. Большая часть медицинского персонала нашей больницы активно прививается – медики в первых рядах!»

«Я сама переболела ковидом в тяжелой форме. Полтора месяца была на больничном, а потом долгих четыре месяца восстанавливалась. Это не жизнь, а сплошное испытание! Больше такого не хочу! Я заинтересована работать, а не сидеть дома. Быть здоровой, а не больной. Поэтому вместе с мужем единодушно решили сделать прививку и сделали. Вакцинация – это душевное спокойствие, защита от осложнений и свобода передвижения. Тем более, что наступает время отпусков. Кроме того, мы оба с мужем находимся в группе риска: у него разъездной характер работы, а я по долгу службы каждый день контактирую с больными COVID-19. И я, и мой коллектив уже провакцинировались. Советую так же поступить всем осинцам!» – говорит врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением ОЦРБ Яна Селиванова.

Подготовила Татьяна ЕЛОВИКОВА

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