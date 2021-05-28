Аккурат ко Дню защиты детей. Как в Прикамье развивается образование?



Яркий, просторный, современный новый корпус на 280 мест появился в деревне Кондратово у детсада «Акварельки». Его строительство завершилось ещё в апреле, после чего в здании устанавливали мебель и оборудование. Последние штрихи сделали на днях. Сейчас сад полностью готов к приёму ребят.



Больше «Акварелек»!



25 мая в новом детсаду побывал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин совместно с министром образования и науки Раисой Кассиной​. Он проверил, как в Пермском районе воплощаются в жизнь нацпроекты «Демография» и «Образование», инициированные президентом России, и принял участие в церемонии открытия нового дошкольного учреждения в Кондратово. На праздник пришли дети и родители. Но заниматься в новом корпусе малыши начнут чуть позже – 1 июня. Дату выбрали не случайно. Приход детей в новый корпус будет символичным – в День защиты детей.



«Мы понимаем, что дети – наше будущее, и от того, в каких условиях они будут воспитываться и расти, зависит очень многое. Считаю, что мы не должны останавливаться на этом детском садике, потому что Кондратово –территория, которая активно развивается и застраивается. Уже сейчас надо планировать новые образовательные учреждения. Пусть наши дети растут здоровыми и счастливыми!» – сказал Дмитрий Махонин.



Новый корпус детсада – большой подарок для всех жителей. До его появления в деревне работал только садик «Ладошки» и первый корпус «Акварелек». В краевом Минобрнауки пояснили: открытие третьего корпуса (по сути – ещё одного сада) позволит полностью решить проблему очередности для детей старше трех лет в Кондратово. Более того, в дошкольном учреждении откроют и ясли для детей помладше.



«Спасибо большое всем, кто построил этот замечательный сад. Мы им очень довольны, большой светлый, вместительный, детям есть, где разгуляться! Всё продумано и сделано для удобства не только наших ребятишек, но и родителей», – рассказала жительница Кондратово Галина Брызгалова, чьи дети пойдут в новый детский сад.



Новый садик – это более 6 тысяч квадратных метров пространства. На этой площади разместились 14 современных групп, пищевой и медицинский блоки (кстати, есть ещё отдельный кабинет узких специалистов), спортивный и музыкальный залы, подсобные помещения и даже сенсорная комната!



«Важно, что у нас в территориях строятся и детские сады, и школы. Каждый родитель, принимая решение о том, что в семье появится ребёнок, думает, в первую очередь, не о мерах поддержки, хотя это тоже очень важно, а о том, в какую школу пойдёт его ребенок, в какой садик», – считает председатель Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО» Ирина Ермакова.



Есть у нового садика и своя направленность – художественно-эстетическая. Дошкольное учреждение откроет малышам мир искусства и раскроет их творческий потенциал. Особенно важно, что такая направленность хорошо помогает адаптироваться в социальной среде. Для развития творческих навыков в садике есть своя изостудия «Волшебная кисточка» и мультстудия «Креатив». Есть в садике всё и для юных музыкантов, и для маленьких актёров.



Кстати, «Акварельки» – уже четвёртый сад, который открывается в Пермском крае за последние два месяца. Всего же в 2021 году в регионе планируют возвести 10 дошкольных учреждений.



Как пояснила министр образования и науки Раиса Кассина, всего в Прикамье с 2018 года благодаря нацпроекту «Демография» построили более 20 садов на более чем 4,2 тысяч мест. Ещё 3 сада возведут до 2023 года, а за счёт краевой казны построят 6 садов.



С краем под мышкой



В Прикамье заботятся и о развитии образования для ребят постарше. Современные и комфортные условия создают и в сельских школах. К примеру, в прошлом году благодаря нацпроекту «Образование» в Савинской школе Пермского района открылся центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Теперь ребята изучают технологию, информатику и ОБЖ на самом современном оборудовании. А после уроков ученики занимаются за хорошими компьютерами и пользуются 3D-принтерами, управляют квадрокоптерами, осваивают технологии виртуальной реальности, играют в шахматы и занимаются в медиацентре. Теперь интересными делами заняты около 2000 школьников – сюда приезжают и ребята из близлежащих населённых пунктов!



Кстати, всего в крае работает 21 центр, а в этом году появится ещё 14.



Создание комфортных условий для развития и образования детей – одна из главных задач краевых властей, и решается она прямо сейчас. К слову, Прикамье в числе лидеров в стране по эффективности воплощения в жизнь нацпроектов, инициированных Владимиром Путиным.



В планах на ближайшее время – создать электронное учебное пособие «Мой Пермский край». Такое виртуальное издание поможет школьникам в интерактивном формате изучать историю региона и его народов, литературное наследие, информацию об известных земляках и туристических маршрутах и т.д.



Учебное пособие «Мой Пермский край» пять лет выпускалось в печатном виде, но современные реалии диктуют новые цифровые форматы. В электронном варианте учебника планируется три ключевых направления – историческое, географическое, а также раздел «Пермский край сегодня». В последний войдёт информация о действующих предприятиях и компаниях региона, культурной жизни и инфраструктуре Прикамья. В электронной версии будет много интерактивных элементов – карты, кино, фото, познавательные видео, задания.



«Мы понимаем, что в Прикамье нужно создать все условия для того чтобы молодёжь была заинтересована продолжать жить, учиться, развивать свои профессиональные знания именно на родной земле. Мы должны демонстрировать перспективы работы на наших предприятиях, строить жилье – делать все, чтобы они хотели оставаться в регионе», – отметил Дмитрий Махонин.



Как пояснили в краевом Минобрнауки, учебное пособие можно будет использовать на уроках по любому предмету школьной программы, а также во внеурочной деятельности. Его разместят в библиотеке ЭПОС, чтобы дать доступ к нему ученикам, учителям и родителям.



КСТАТИ

В 2021 году современные центры «Точки роста» будут созданы в Александровском, Осинском, Чайковском, Чердынском, Суксунском, Гайнском, Еловском, Кишертском, Косинском, Сивинском, Уинском, Частинском, Юсьвинском городских округах, и Большесосновском районе. В 2020 «Точки роста» открылись в Барде, Березовке, Верещагино, Горнозаводске, Кудымкаре, Губахе, Добрянке, Ильинском, Карагае, Кочево, Красновишерске, Куеде, Нытве, Октябрьском, Орде, Оханске, Очере, Чернушке, Чусовом и в д. Ванюки и с. Фролы Пермского района.