В Пермском крае на предварительное голосование зарегистрировано более 700 кандидатов

C 24 по 30 мая на портале pg.er.ru проходит предварительное голосование партии «Единая Россия». Принять участие в нём может любой избиратель, имеющий аккаунт на «Госуслугах». Процедура регистрации проста, занимает всего пару минут. Система надёжно защищена от возможных попыток повлиять на ход голосования, безопасность персональных данных также гарантирована.

В Пермском крае на предварительное голосование по выборам всех уровней

зарегистрировались более 700 кандидатов. «Единая Россия» последовательно придерживается курса на обновление депутатского корпуса, поэтому на предварительном голосовании – реальная конкуренция. В среднем в каждом округе на будущее выдвижение от партии на сентябрьских выборах претендует порядка 10 участников. Действующих депутатов меньшинство – 112 человек, то есть на каждого из них приходится по 6-7 новых претендентов.

Широк социальный и профессиональный состав участников предварительного голосования. Среди них – врачи, педагоги, деятели науки, общественники и волонтёры. Очень много молодёжи: средний возраст участников – 38 лет. Две трети заявившихся – беспартийные.

«Интерес к предварительному голосованию растёт каждый год. В этом году мы наблюдаем рекордное выдвижение участников. Хочу напомнить, что согласно установленному регламенту, «Единая Россия» будет выдвигать на выборах в сентябре именно тех кандидатов, которых поддержат люди во время предварительного голосования. Процедура голосования онлайн обеспечивает полную прозрачность и легитимность голосования», - отмечает секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев.

Избиратели оценивают результаты выдвижения положительно. Такое разнообразие предложения будущих кандидатов повышает их интерес к процедуре.

«Предварительное голосование считаю очень перспективным. На мой взгляд, оно позволяет ещё до начала выборов понять, каков уровень поддержки населения в отношении того или иного кандидата. Некоторым, может, стоит приостановиться, набрать побольше компетенции и известности. А некоторым уже на этом этапе будет понятно, что народ их знает и поддерживает: можно не только предвыборной агитацией заниматься, но и реальной работой по выполнению наказов. Это и для самих кандидатов важно, и для обычных избирателей», - считает Эльвира Обухова, владелец фермерского хозяйства «Белые Росы» из деревни Баранята Карагайского муниципального округа.

Среди вопросов избирателей, связанных с предварительным голосованием, немало тех, что касаются защиты персональных данных: регистрируясь на портале, пользователь даёт согласие на их обработку. 23 мая на специальном совещании, посвящённом предварительному голосованию, ряд экспертов отрасли подтвердили: система прошла многоуровневую защиту, её безопасность подтверждена многими экспертами.

«Современные электронные технологии позволяют создать многоуровневую защиту данных. В данном случае применена технология блокчейн, когда ключи доступа к управлению разделены, и соединятся только 30 мая во время подведения итогов голосования. Каждый избиратель получает персональный код, с помощью которого он сможет в любое время убедиться, что его итоговый бюллетень выглядит именно так, как он проголосовал. Система также защищена от хакерских атак и любого иного недружественного воздействия», - говорит руководитель регионального исполкома «Единой России» Пермского края, участник предварительного голосования Станислав Швецов.