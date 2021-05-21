Дмитрий Песков в рамках марафона «Новое Знание» рассказал о фейковых новостях и о том, как с ними бороться

Первый день марафона «Новое Знание» собрал 5 млн зрителей, итоги второго дня будут еще больше.

Крупнейшее образовательное мероприятие в России, в котором участвуют 150 спикеров, проходит с 20 по 22 мая. Российские и иностранные эксперты в области культуры, науки, IT, промышленности проведут более 100 дискуссий, лекций, мастер-классов, открытых уроков.

Марафон проходит в восьми городах страны, каждый из них представляет одно направление. В Санкт-Петербурге расскажут об истории и культуре, в Сочи — о спорте, в Новосибирске — о науке и технологиях, в Нижнем Новгороде — об индустрии и промышленности, а в Казани — об информационных технологиях. Все темы сойдутся на площадке общества «Знание» в Москве. Посмотреть можно без ограничений из любого города.

Пермяки уже обсуждают марафон в соцсетях, а пермские блогеры советуют «прокачивать мозги», не выходя из дома. Отмечается и большое количество высококлассных авторов «в одном флаконе».

А посмотреть действительно есть на кого. Вчера уже выступили Владимир Познер, Андрей Себрант, Вячеслав Муругов, Андрей Фурсенко, Тимур Бекмамбетов, Петр Толстой, Илья Варламов.

Сегодня проходят выступления Илона Маска, Стива Возняка, Сергея Лаврова, Николая Цискаридзе. На площадках марафона поговорили об эмоциональном интеллекте, урбанистике, математике, экономике.

Дмитрий Песков рассказал об актуальной теме фейковых новостей, которые в современном мире стали оружием. И бороться с ними, по его словам, можно только одним способом: «Очень важно не дать лжи завладеть твоим умом. Этому можно противопоставить знание и профессионализм».

Количество зрителей марафона уже перевалило за пять миллионов, присоединиться может каждый. 22 мая к выступлениям в Москве присоединятся остальные города, где расскажут о спорте, космосе, промышленности, киберспорте, науке и многом другом. Зрители смогут послушать Германа Грефа, Дениса Мацуева, Андрея Кирилленко, Маргариту Симоньян и многих других.

Приобщиться к знаниям можно на официальном сайте проекта – http://marathon.znanierussia.ru/?utm_source=partner&utm_medium=post&utm_campaign=znanierussia