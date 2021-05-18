В Осе пройдет личный прием Правительства Пермского края



26 мая 2021 года в рамках выездного заседания Правительства Пермского края в Осинском городском округе будет проходить личный прием граждан руководителями министерств и ведомств Пермского края.





Личный прием состоится с 10.00 час. до 12.00 час. в помещении администрации города Оса по адресу: ул. Ленина, д.25 в порядке предварительной записи при предъявлении документа, удостоверяющего личность.



Предварительная запись на прием осуществляется до 25 мая 2021 года по телефону​ 4-65-65 в городе Оса,​ а также по телефонам отдела по работе с обращениями граждан Аппарата Правительства Пермского края: (8342) 253-70-64, 253-70-35.