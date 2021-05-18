Совместная работа Правительства Прикамья и ЦУР помогла жителям вернуть доступ к питьевой воде

Власти Пермского края совместно с Центром управления регионом (ЦУР) продолжают работу по выявлению и решению проблем граждан в реальном времени.

Согласно данным системы мониторинга и выявления проблем пользователей соцсетей, в апреле жителей Прикамья больше всего интересовали вопросы, связанные с благоустройством, уборкой дорог и социальной помощью.

Жители Пермского края оставляют обращения в соцсетях и пишут в аккаунты губернатора Дмитрия Махонина напрямую. Например, жительница Перми обратилась к главе региона с просьбой помочь ее бабушке, имеющей первую группу инвалидности. Пожилую женщину отказывались принимать на реабилитацию, несмотря на наличие медицинских показаний и документов. В медучреждении мотивировали это сложившейся эпидемиологической ситуацией. Губернатор поручил Минздраву Пермского края взять ситуацию на контроль. Специалисты Министерства связались с женщиной и согласовали с ней прохождение реабилитации в ближайшее время.

Оперативная помощь была также оказана населению д. Субботино Пермского муниципального района. Одна из местных жительниц сообщила о том, что к единственному роднику в поселении больше нет доступа. Скважины в домах есть, но вода там непригодна для питья. После обращения доступ к роднику был восстановлен за два дня, в течении которых жителям регулярно подвозили чистую воду.

С помощью социальных сетей свою проблему решила также пермячка, которая не могла записать трехлетнего сына на прием к анестезиологу и на операцию. По ее словам, в поликлиниках запись появлялась всего раз в месяц. Региональный Минздрав разобрался в ситуации в тот же день – ребенка записали к врачу и направили на анализы.

Жителям одного из домов в Перми пришлось неделю прожить без отопления. Они написали заявление с просьбой вернуть отопление в Пермскую сетевую компанию и Заречную управляющую компанию, но результата это не дало. Проблема была решена лишь, когда жалоба жильцов в соцсетях была передана в Инспекцию государственного жилищного контроля. Теплоснабжение в дом вернули в тот же день, а сотрудники сетевой компании проинформировали жителей о том, как составлять заявление, чтобы провели проверку работы УК.

Житель Лысьвы написал пост в соцсетях и выложил фотографию, где отражена некачественная уборка дорог: трактор только поднимал пыль и сгребал мусор на обочину. Специалисты ЦУР передали обращение в администрацию города, которая обсудила качество выполнения работ с подрядчиков. С этого момента дороги в Лысьве приводят в порядок с поливальной машины, а мусор на обочине убирают вручную.

Всего за апрель ЦУР зафиксировал и обработал более 16 тыс. сообщений, а за первые две недели мая – более 6 тыс. обращений. Чтобы решить проблему, жителям Пермского края не обязательно писать напрямую губернатору. В систему, с которой работают сотрудники Центра управления регионом, поступают сообщения из любой открытой социальной сети.

На основе всех зафиксированных обращений формируется «тепловая карта» проблем Пермского края. Она позволяет наглядно и быстро отслеживать проблемные области и принимать эффективные решения по улучшению жизни граждан.