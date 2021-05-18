Всем спорт!

Здорово, когда летом ребята могут погонять мяч с друзьями на стадионе, а зимой можно всей семьёй покататься на коньках на дворовой хоккейной коробке или на городском катке. «Развитие спорта – важное направление для правительства края. Наша цель – к 2024 году привлечь к регулярным занятиям спортом половину жителей Прикамья. Для этого помимо крупных инфраструктурных объектов строим небольшие спортивные площадки и обновляем стадионы. Ежегодно на эти мероприятия предусматриваются средства федерального и регионального бюджетов», – говорит губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Держим темп!

В прошлом году в связи с пандемией забот в крае прибавилось, но развитие спортивной инфраструктуры продолжилось запланированными темпами: всего в Прикамье было реконструировано и построено более 147 спортивных объектов. Например, в сёлах Платошино и Лобаново, в Оханске, в Орде и в Полазне реконструировали межшкольные стадионы, а в Берёзовке и Звёздном отремонтировали 2 футбольных поля. В разных территориях края были открыты 124 спортплощадки – на это из бюджета Прикамья было выделено более 195 миллионов рублей. 22 миллиона вложил край и в развитие лыжно-биатлонных комплексов. А в Звёздном, Кудымкаре, Кунгуре, Красновишерске, Горнозаводске, Оханске, Верещагино, Усть-Кишерти и Юрле открылись площадки для сдачи норм ГТО – средства на это были направлены как из краевого, так и из федерального бюджета.

На стадионе «Гайва» в Перми появилось новое футбольное поле с современным оборудованием. «В том числе построена яма для прыжков в длину, и теперь здесь можно будет проводить первенство края по лёгкой атлетике», – говорит заслуженный тренер России Леонид Вешкуров. А мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике, чемпионка Европы и России и руководитель клуба скандинавской ходьбы «ХодиГайва» Евгения Субботина отмечает, что этот спортивный объект важен и для любителей. «Появилась специализированная дорожка для занятий скандинавской ходьбой и бегом. За 20 лет я подобной не видела – уникальная. Также здесь организована отличная ворк-аут площадка. Очень много возможностей для любителей физкультуры!» – поделилась впечатлениями спортсменка.

Рады и жители Култаево: в конце прошлого года по проекту «Пермский край, вставай на лыжи!» здесь построили модульную лыжную базу. «Есть раздевалка, тренерская, шкафчики с ящиками, душевая кабина, санузел, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Все условия для спортсменов! Мы в своё время могли о таких только мечтать», – говорит директор местного Дома спорта Сергей Пономарёв. А на новом межшкольном стадионе в Кунгуре воспитанники кадетской школы и ДЮСШ «Лидер» начали заниматься ещё до официального открытия. «Раньше здесь был заболоченный пустырь, а теперь – хороший стадион. Нам очень нравится! И тренажёры, и полоса препятствий есть», – рассказывает кадет-семиклассник Кунгурской школы № 17 Кирилл Сычёв. В Березниковском ледовом дворце в прошлом году появились новые тренажёры – хоккейные беговые дорожки. Одним из первых снаряд освоил 6-летний Стёпа Сафин из спортшколы «Кристалл» – юный хоккеист старательно совершенствует технику игры. А лёд на катке для детских тренировок теперь заливает новая спецмашина. Это и другое оборудование спортшкола получила в рамках национального проекта «Демография». Краевые власти помогли получить субсидию в 27 миллионов рублей. «Купили новую ледовую машину, станок для заточки коньков, два тренажёра бросковых, беговые дорожки», – рассказывает директор спортшколы Елена Прибыткова.

«Амкар» чемпион!

Один из ключевых спортивных итогов 2020 года – возрождение футбольного клуба «Амкар». «Каждому мальчику и юноше нужен пример для подражания, – сказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. – В Перми кумирами были футболисты «Амкара». Мы планируем возродить клуб и создать команду Премьер-лиги». Сказано – сделано. Летом по инициативе главы региона бренд «Амкар» был приобретён в краевую собственность, и на базе региональной Академии игровых видов спорта была сформирована молодёжная команда. Президентом клуба стал Валерий Чупраков, который занимал этот пост и ранее. В этом году «Амкар» уже подал заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге и лицензирование в Российском футбольном союзе.

На большой арене

Работа продолжается: и край, и его столица в ближайшие годы ждут появления новых современных спортивных объектов. Уже в этом году будет завершён проект многофункциональной спортивной арены на 10,5 тыс. мест в краевой столице. Сдать объект планируется в 2024 году. А вот проектирование многофункционального спорткомплекса «Энергия» на 700 зрителей уже завершено: здесь будут спортзалы, бассейн, универсальная открытая спортплощадка и мини-футбольное поле, а на крыше – теннисные корты. Спорткомплекс будет построен в рамках инвестпрограммы «Спортивное Прикамье». Полным ходом идёт реконструкция спорткомплекса «Пермские медведи», легкоатлетического манежа «Спартак» и строительство Дома спорта «Прикамье». Ведётся проектирование реконструкции стадиона «Юность» и Дворца спорта «Орлёнок». Завершается разработка проектно-сметной документации и для регионального центра фигурного катания. А в рамках проекта «Пермский край, вставай на лыжи!» будут модернизированы лыжные базы: в Нытве и Добрянке устроят лыжероллерные трассы, для Березников, Кизела и Нытвы приобретут снегоуплотнительную технику, а в Чусовом появится система искусственного оснежения.

Спортивное Прикамье

В 2020 году на Комсомольской площади в Осе построен скейт-парк, в этом году здесь оборудуют футбольное поле

«Нужно повышать доступность занятий физкультурой для жителей Пермского края не только за счёт крупных объектов, но и благодаря небольшим многофункциональным площадкам в сёлах и деревнях. В этом году в 33 территориях края будет построено более 40 таких площадок», – говорит губернатор Дмитрий Махонин. Это будут настоящие мини-стадионы: качественное покрытие и инвентарь позволят заниматься и баскетболом, и волейболом, и футболом, а специальные борта позволят юным хоккеистам погонять зимой шайбу, а жителям окрестных домов покататься на коньках. Кроме того, в нынешнем году по всему краю приведут в порядок 66 спортивных залов, 57 из которых – школьные. На эти цели из бюджета края выделено 72 миллиона рублей – это 75% от общей стоимости работ, остальное – доля софинансирования муниципалитетов. В Кизеле, Гремячинском, Юсьвинском, Кудымкарском и Куединском округах в рамках нацпроекта «Демография» буду обустроены спортплощадки ГТО. А футбольные стадионы в Кудымкаре, Кунгуре, Верещагино и Чернушке ждёт большой ремонт.

Как и стадион «Россия» в Краснокамске: в рамках нацпроекта «Демография» его реконструкция уже началась. Сейчас идут работы по подготовке основания футбольного поля, затем – монтаж искусственного газона и беговых дорожек. Общая стоимость работ – 44 миллиона рублей: из федерального бюджета Пермский край получил 40 миллионов, оставшаяся сумма будет выделена из регионального и муниципального бюджетов. Кроме того, по решению губернатора Прикамья на реконструкцию будет дополнительно выделено ещё 20 миллионов рублей.

В 2021 году в Пермском крае также будет построено 8 межшкольных стадионов – они появятся в посёлках Сылва и Юг, в Соликамском, Добрянском и Чайковском городских округах, в Косинском районе и в Перми. Ещё планируется построить 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, на оснащение которых регион получит 40 миллионов рублей. Это будут стадионы с футбольным полем, зонами для лёгкой атлетики и хоккейной коробкой, на которой летом можно играть в волейбол и баскетбол. Комплекс будет оборудован и разборными трибунами на 100 мест с пространством для хранения инвентаря. Территории, в которых построят объекты, определят конкурсным путём – как раз сейчас идёт отбор.

Большой спорт

Дмитрий Махонин инспектирует ход строительства крытого ледового катка в Соликамске.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивает значимость развития спортивной инфраструктуры и для привлечения в регион крупных соревнований. «В феврале мы на высоком уровне провели в Перми отборочные игры чемпионата Европы по баскетболу, в марте достойно организовали в Чайковском международный этап тура «Синяя птица» по прыжкам на лыжах с трамплина», – отмечает глава региона. Опыт проведения больших соревнований в Прикамье действительно большой. Сборная России по баскетболу ежегодно проводит в Перми квалификационные матчи. В начале сентября 2020 года в Прикамье прошёл суперфинал легендарного турнира юных хоккеистов «Золотая шайба», причём наш край стал первым регионом России, который провёл всероссийские состязания с соблюдением всех «противовирусных» требований Роспотребнадзора. В начале мая 2021 года СК имени Сухарева принимал первенство сильнейших молодых скалолазов Европы. В начале мая в УДС «Молот» прошёл финал «Кубка Владислава Третьяка». Легендарный хоккеист лично выразил слова благодарности губернатору края Дмитрию Махонину и министерству спорта за организацию турнира на самом высоком уровне. В сентябре этого года в Федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» в Чайковском пройдут соревнования Международной федерации лыжных видов спорта. И, конечно, визитная карточка региона – Пермский международный марафон, который проводится ежегодно. Согласно международному рейтингу соревнований наш марафон занимает 15-е место среди марафонов всего мира!

«Национальным проектом «Демография», инициированным Президентом России Владимиром Путиным, заданы чёткие ориентиры: к 2024 году важно привлечь к занятиям физкультурой и спортом более половины населения. Внимание краевых властей к развитию спортивной инфраструктуры – важный элемент в достижении этой цели. При этом речь идёт и о большом спорте, и о возможностях для жителей заниматься физкультурой в городах и сёлах. Инвестиции в физкультуру и спорт – это всегда инвестиции в здоровье и благополучие», – говорит заслуженный мастер спорта, чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр, депутат Законодательного Собрания Прикамья Александр Третьяков.

Доступность занятий спортом – важное условие комфортной и качественной жизни людей. Все больше новых площадок для физкультуры и спорта появляется в городах и небольших населённых пунктах Пермского края благодаря нацпроектам, региональным программам. И эти позитивные изменения мы видим уже здесь и сейчас.

Источник: газета Эфир № 19 от 13.05.2021