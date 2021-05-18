В Пермском крае более 20 лагерей примут участие в программе кешбэка за путевки

С конца апреля они начали работу по созданию технических условий для подключения к программе.

С конца апреля они начали работу по созданию технических условий для подключения к программе. В числе этих организаций лагеря «Салют» (Янычи), «Маяк» (Чусовой), «Благодать» (Усть-Качка), «Лесная сказка» (Краснокамск), «Теремок» (Чусовой), «Восток» (Дворцовая Слудка), «Романтик» (Трухинята), «Лагерь им. Саши Чекалина» (Горнозаводск), «Спутник» (Янычи), «Буревестник» (Ольховка), «Огонек-ПМ» (Лобаново), «Вита» (Краснокамск), «Восток 5» (Растягаево), «Сказка» (Березники), «Дружба» (Березники), «Звездный» (Пермь), «Юность» (Нытва), «Нечайка» (Краснокамск), «Солнышко» (Трухинята), «Новое поколение» (Дворцовая Слудка), «Сосновый бор» (Пермь), «Оранжевое настроение» (Нытва), «Английский лагерь Хилтон» (Усть-Качка и Оса).

Напомним, возвращать родителям 50% стоимости путевок в летние лагеря оздоровления и отдыха предложил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию 21 апреля. «Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь», – сказал в своем выступлении перед парламентариями глава государства.

Сумма возврата кэшбэка утверждается порядком Правительства Российской Федерации. В настоящее время порядок еще не принят. Предполагается, что вернуть часть затрат можно будет пи совершении оплаты с помощью банковской карты платежной системы «Мир».

Часть лагерей создают свои интернет-сервисы и самостоятельно планируют реализацию путевок по программе кэшбэка. Остальные будут представлены на площадке интернет-сервиса «Навигатор» на сайте Пермские каникулы https://camps.perm.ru/, где традиционно есть выбор разных путевок в учреждения края.

Для получения кэшбэка при приобретении путевки в детский лагерь родителю необходимо произвести оплату по карте платежной системы «Мир» одного из банков-участников программы лояльности. Обязательное условие: до момента оплаты карта покупателя путевки должна быть зарегистрирована в программе лояльности «Мир» (http://privetmir.ru/). Принять участие в ней могут не только сами родители, но и бабушки, дедушки, опекуны или любой другой человек, кто оплачивает путевку.

Как поясняет руководитель Ассоциации детских лагерей Пермского края Валерий Долгих, участие в программе могут добровольно принять детские стационарные лагеря, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, туроператоры, зарегистрированные в Едином федеральном реестре, реализующие путевки в организации отдыха детей и их оздоровления. А также электронные системы агрегаторов путевок в детские лагеря. Кэшбэк можно получить только за путевки в лагерь, который находится в региональном реестре субъекта, вне зависимости от того, через какого участника программы кэшбэка она приобретается. До 20 мая у лагерей есть техническая возможность подключиться к программе, ожидается, что реализовывать путевки по кешбэку они смогут после 26 мая.

«Новая мера поддержки, введенная президентом, сегодня очень актуальна и точно будет востребована, – отмечает министр социального развития Пермского края Павел Фокин. – Летняя оздоровительная кампания в Прикамье начнется уже совсем скоро – с 23 мая. К открытию готовятся 1 220 детских лагерей, в том числе 51 стационарный лагерь».

По словам председатель Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО» Ирина Ермакова, новая программа кэшбэка – хорошая поддержка для родителей.

«Если эта программа будет действовать ежегодно, то у семей будет возможность правильно планировать бюджет и воспользоваться кэшбэком. Есть родители, у которых не один ребенок, а двое, трое. Даже с сертификатами сумма за детский отдых складывается не маленькая. А помимо путевки еще ребенка нужно собрать на лето в лагерь, потому что они вырастают за год и те вещи, которые носили прошлым летом обычно уже оказываются маленькими», - отметила Ирина Ермакова.

Главой региона Дмитрием Махониным поставлена задача в этом году охватить всеми формами оздоровления и отдыха не менее 280 тысяч ребят со всего края. На детский отдых из краевого и местных бюджетов в этом году направлено более 800 млн руб., что на 18 млн руб. больше, чем в прошлом году. Детские оздоровительные лагеря будут работать с учетом соблюдения всех санитарных требований и выполнения противоэпидемических мероприятий, установленных Роспотребнадзором.