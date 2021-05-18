Расселение - с годовым опережением

Во время системного часа по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Пермском крае под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина подвели промежуточные итоги расселения аварийного жилья с начала 2019 года. Оно ведется с опережением на год. На сегодня план 2019-2021 гг. уже перевыполнен. Глава региона лично контролирует реализацию нацпроектов в регионе.

Как рассказала заместитель министра строительства Пермского края, начальник управления жилищной политики Фаина Минх, в 2019-2021 гг. планировалось расселить 216,77 тыс. кв. метров, где проживали более 12 000 граждан. «Благодаря активной работе в 2020 году и продолжению реализации мероприятий, по стоянию на 15 апреля этот план уже выполнен на 131%. В благоустроенное жилье с начала 2019 года переселены 15 880 человек, которые ранее проживали в аварийном жилфонде общей площадью 246,7 тыс. кв. метров», – сказала Фаина Минх.

Отметим, Пермский край – один из регионов, где расселение аварийного жилья ведется по нацпроекту «Жилье и городская среда», а также в рамках региональной профильной программы. Кроме того, реализуются мероприятия по ликвидации последствий техногенной аварии в Березниках. Только в рамках нацпроекта и регпрограммы до 2025 года в общей сложности планируется расселить еще порядка 400 тыс. кв. метров аварийного жилья и переселить около 27 тыс. человек.

В ряде муниципалитетов ведется строительство новых домов для переселения граждан из аварийных. Например, в Краснокамске в 2021-2022 гг. будут сданы два пятиэтажных дома, куда смогут заселиться 187 семей. В Губахе в 2022 году завершится строительство двух объектов, 107 квартир в них будут предоставлены для переселенцев. Возведение нового дома стартовало и в Барде, в 2022 году в новые квартиры переедут 104 жителя аварийного фонда. В Кудымкаре в следующем году в новый дом смогут заехать 163 человека. ​

Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главам муниципальных образований региона активизировать работу по формированию земельных участков и их вовлечению в оборот под жилищное строительство, в том числе для переселения граждан.