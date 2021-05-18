Нехитрыми привычными движениями лесник показывает обступившим со всех сторон школьникам и волонтерам, как правильно посадить ель. Сначала необходимо сделать небольшое углубление в почве мечом –металлическим приспособлением с заостренным концом, затем опустить в ямку саженец и прижать его покрепче землей. Дистанция между саженцами должна быть 50-60 сантиметров, чтобы елочки не мешали друг другу расти.

Вот и все, из маленьких мохнатых веточек, высаженных заботливыми руками, через много лет вырастут большие красивые деревья в память о миллионах солдат и мирных граждан, всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной воны.

– В прошлом году в связи с пандемией работники лесничества справлялись своими силами. В этот в акции «Сад памяти» участвуют ребята из первой школы и волонтеры. Мы отправили письма в образовательные и другие учреждения Осинского городского округа, и те, кто откликнулись сегодня здесь с нами. Конечно, желающих было много, но добраться до места, к сожалению, смогли не все. Этот участок был выбран потому, что находится не далеко от города, здесь есть подъезды, по которым можно проехать на легковом автомобиле. Елочки, которые мы высаживаем, выращены в питомнике Чайковского лесхоза не далеко от села Гремячи, - говорит Данис Кутлаев, директор ГКУ «Осинское лесничество».

После короткой наглядной инструкции волонтерам напоминают о правилах безопасности в лесу, в том числе и о том, как уберечься от укусов клещей. Затем добровольцы с мешочками саженцев расходятся парами по заранее подготовленным бороздкам.

Школьники хорошо справляются со своей задачей, это первые деревья в их жизни, которые они высадили своими руками. Так, Илья работает тяжелым мечом, а Яна опускает веточки в землю и следит за тем, чтобы корни саженцев крепко сидели в почве.

– Такие акции конечно нужны. Сколько лесов вырубается и погибает в пожарах по вине людей. Человек должен исправлять свои ошибки. К тому же эти деревья символизируют наших прадедов, отдавших свою жизнь за светлое будущее для всех нас, – говорят старшеклассники.

Настя тоже до этого не пробовала садить деревья. Но на предложение поучаствовать в акции вместе с другими ребятами согласилась с энтузиазмом.

– Мне все понравилось. Я работала сегодня с удовольствием. Мы вспоминаем солдат, погибших во время Великой Отечественной войны всего раз в год, а эти елочки вырастут и будут напоминать нам о них всегда. Мне кажется, что это хорошая идея: вырастить деревья в память о тех, чью жизнь навсегда оборвала война, – делится школьница.

Сегодня ребята немало потрудились. Добровольцы высадили более 3 тысяч сибирских елей на площади 1,6 га. После проделанной работы волонтеров накормили кашей, напоили горячим чаем с пирогами. На месте работала выездная полевая кухня.

Международная акция «Сад памяти» стартовала в 2020 году. Тогда идею поддержало более 300 тысяч человек из 85 регионов России, к инициативе создать зеленый памятник присоединились свыше 50 стран. Даже пандемия не стала помехой, неравнодушные люди садили деревья на своих дачах и огородах, в память о тех, кто ценой своей жизни остановил фашистских захватчиков. В этом году акция приурочена к 80-летию с начала Великой Отечественной войны. Ожидается, что в этот раз добровольцев будет еще больше, чем прежде.

Жители Прикамья также не остались в стороне. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на своей странице в социальных сетях написал по этому поводу:

«Уже второй год подряд Пермский край активно принимает участие в международной акции «Сад памяти». Люди по всему краю сажают деревья, чтобы создать живой памятник землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Всего до июня в регионе в рамках акции планируется посадить более двухсот тысяч сеянцев. Сделать доброе дело может каждый желающий – на сайте садпамяти2021.рф можно найти координаты ближайшей к вам точки посадки или просто высадить дерево на своем участке».

Постепенно к инициативе присоединяются все регионы России. Всего в рамках акции планируется высадить 27 млн новых деревьев.

Кристина Татарникова

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