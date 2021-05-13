Георгий Ткаченко: Мы всегда готовы поддержать инициативу людей

Накануне Дня Победы Осинский городской округ посетил наш депутат Законодательного Собрания Пермского края по 23 избирательному округу Георгий Ткаченко.

Визит начался с осмотра, оборудованного недавно скейт-парка на Комсомольской площади. Воплотить мечту в реальность и создать современную площадку для занятий спортом удалось благодаря активным жителям ТОС «Машиностроитель», подавшим заявку на участие в конкурсе проектов инициативного бюджетирования. Вячеслав Мочалов, инициатор проекта, с гордостью показал гостям скейт-парк, детскую и спортивную площадки, которые уже облюбовали местные ребятишки.

– Я очень рад, что нам удалось выиграть конкурс и реализовать этот проект. Это была наша давняя мечта. Теперь у местных ребят появилось отличное место, где можно проводить время интересно и с пользой для здоровья. В этом году скейт-парк станет площадкой для проведения отборочных краевых соревнований по скейтбордингу. Сюда приедут 50 юных экстремалов со всего Прикамья. Мы планируем и дальше облагораживать этот спортивный объект, – рассказывает активист.

Депутат отметил, что ему нравится эта идея.

– В большинстве случаев самое важное – это активность самих граждан. Здесь мы наблюдаем хороший пример, как заброшенный пустырь превратился в современный скейт-парк, место, где дети могут заниматься спортом и реализовать себя. Иногда небольшая инициатива рождает целую цепочку событий, которая приводит к очередному витку развития, поэтому мы обязательно будем всячески способствовать реализации таких проектов и появлению новых объектов в городской и сельской инфраструктуре Осинского округа, – сказал Георгий Александрович. – Главная задача власти – это уметь слушать и слышать людей. Такие встречи очень часто дают стимул для реализации очередных мероприятий, связанных с развитием инфраструктуры.

Напомню, что в рамках проекта инициативного бюджетирования «Устройство детского спортивного комплекса на Комсомольской площади» был заасфальтирован участок под скейт-парк, установлены турники, спортивные комплексы и уличные тренажеры, а также оборудована детская игровая площадка на общую сумму 1947527,70 рублей. Для реализации проекта населением было собрано 190857,72 рублей. Основные средства выделены из регионального бюджета.

В 2021 году на территории Пермского края планируется реализовать более 150 проектов инициативного бюджетирования, на поддержку которых в бюджете региона предусмотрено порядка 150 млн рублей. На этот раз в конкурсе победили два проекта, представленных от Осинского городского округа, – «Спорт – в каждый двор!» и «Спорт доступный каждому!».

В рамках проекта «Спорт – в каждый двор!», инициатором которого является депутат Осинского городского округа Алексей Курбанов, в этом году во дворе домов № 87 и 89 по ул. М. Горького будет оборудовано футбольное поле с резиновым покрытием и ограждением.

Автором второго проекта «Спорт доступен каждому!», в рамках которого на Комсомольской площади будет реконструировано уже имеющееся футбольное поле, является Ольга Мочалова. Идея заменить песок на покрытие из резиновой крошки оказалась вполне осуществимой. Теперь играть в футбол и проводить дворовые турниры будет намного удобнее, уверена инициатор проекта. Кроме того, на площадке можно будет играть в баскетбол и проводить занятия по фитнесу на открытом воздухе.

Позже на встрече с активистами Осинского городского округа в ДК «Нефтяник» депутат пояснил, как работала эти годы система отбора проектов инициативного бюджетирования.

– С самого начала внедрения практики инициативного бюджетирования я входил в состав комиссии, участвовал в формировании правил и отборе проектов. За четыре года в Осинском городском округе удалось реализовать целый ряд важных инициатив при участии местных жителей. При этом именно люди выбирали, какие объекты для них имеют значение. Мы с коллегами несколько раз корректировали положение, которое регулирует деятельность комиссии, стараясь сделать этот механизм максимально эффективным и полезным. Часть проектов удалось отстоять, несмотря на небольшие формальные отклонения в документации, – отметил Георгий Ткаченко.

При этом в 2019 году краевой парламент одобрил предложение по увеличению финансирования проектов по инициативному бюджетированию на 61,5 млн рублей. В рамках этих проектов сделано немало хороших дел на нашей территории. Так, в селе Крылово был облагорожен Голицинский пруд и появилась современная спортивная площадка, в селе Гамицы – аллея героев памяти, а в селе Гремяча был благоустроен источник Пантелеймона Целителя, восстановлен противопожарный водоем в Верхней Чермоде. В Осе провели в два этапа ремонт детской библиотеки, появился уже упомянутый скейт-парк, у ДК «Нефтяник» на ул. Горького реализован проект по уличному освещению.

– Я считаю, что наша с вами совместная работа по инициативному бюджетированию была очень эффективной, и надеюсь, что мы еще многое сможем сделать вместе благодаря вашей инициативе. За четыре года работы программы на территории Осинского городского округа было реализовано 10 проектов на общую сумму 12 млн рублей. В 2021 году появятся еще два новых спортивных объекта в микрорайонах города на общую сумму 3,5 млн рублей, – подытожил депутат.

В ходе отчета о своей деятельности перед осинцами он остановился на таких важных моментах, как газификация городского округа, обеспечение доступности сотовой связи, ремонт и содержание дорог, развитие сельских территорий, создание комфортной городской среды, поддержке домов культуры, учреждений сферы здравоохранения и образования.

В частности, за прошедшие пять лет совместными усилиями региональной и муниципальной власти удалось реализовать ряд важных проектов в Осинском округе. Был запущен газ в д. Тишкова, построена вторая очередь газопровода в д. Петухова, распределительный газопровод в селах Устиново, Новозалесново, Верхняя Давыдовка, Богомягково, Гремяча, деревнях Язлова и Монастырка. В Осе были построены газопроводы в 16 кварталах города. На подходе окончание проектно-изыскательских работ по межпоселковому газопроводу Горы-Кузнечиха с заходом в Комарово. В скором времени начнется монтаж газопровода. Также изготовлена проектная документация на газоснабжение в трех населенных пунктах – Симакова, Мазунина, Десяткова, Заготзерно и Нефтебаза. Таким образом, газификация городского округа достигла 77%. Депутат уверен, что в ближайшие годы этот показатель выйдет на более существенный уровень, поскольку работа будет продолжаться и дальше. Кроме того, для оптимизации расходов жителей и объектов социальной инфраструктуры, увеличения эффективности теплоотдачи в Кузнечихе, Крылово, Гамицах и Осе были установлены газовые котлы наружного размещения. Еще одна модульная газовая котельная в городе появится уже в этом году.

– Еще в 2016 году ко мне было немало обращений по поводу отсутствия сотовой связи. Тогда, не дожидаясь выборов, мы начали готовить обращение к сотовым операторам. В дальнейшем нам удалось существенно поменять эту непростую ситуацию со связью к лучшему. Мобильные вышки появились там, где их раньше не было, например, в селах Комарово, Кузнечихе, Новозалесново. В рамках переговоров с министерством информационного развития и связи Пермского края нам удалось достичь договоренности о том, чтобы эту работу продолжить и в других населенных пунктах, в том числе и в тех, где население составляет менее 500 человек, – пояснил Георгий Александрович.

Почти 200 млн рублей было вложено в ремонт и строительство дорог за последние годы, которые коснулись как региональных трасс, так и местных дорог. Наиболее показательным является въезд в Осу, а также участки автомобильных дорог Юго-Камский – Крылово, Гремяча – Верхняя Чермода, Оса – Чернушка и другие.

– Конечно, еще немало надо сделать в рамках обустройства тротуаров и ремонта автомобильных дорог в городе и сельских территориях. Эта работа совместно с муниципальной властью, безусловно, будет продолжена, – рассказал Георгий Ткаченко.

Также в своем выступлении депутат отметил важность проведенной работы по строительству ФАПов в сельских территориях и обеспечению медицинских учреждений новыми автомобилями. Позитивные изменения коснулись и других значимых для населения сфер.

После отчета депутата осинцы смогли лично задать вопросы Георгию Ткаченко, поделиться своими мнениями и предложениями. Осинцев интересовало благоустройство набережной, качество газа, а также исчисление страхового стажа и присвоение статуса ветерана труда.

– Выступление было насыщенным и понятным. Диалог, на мой взгляд, получился максимально конструктивным и прошел в положительном ключе. Важно, что люди могут напрямую поделиться своими проблемами и задать вопросы представителям власти. Я как председатель совета женщин всегда чувствовала поддержку Георгия Александровича. Он, как никто, знает всю ситуацию в своем округе. В сложных ситуациях, когда я обращалась за помощью, нам всегда помогали, – говорит Тамара Трубникова, председатель совета женщин Осинского городского округа.

В завершение своего визита наш депутат посетил концерт в ДК «Нефтяник», посвященный 9 Мая. Ветеранам, труженикам тыла и детям войны были вручены традиционные подарки от депутата.

Людмила Шадрина во время войны была еще совсем ребенком. До сих пор при воспоминаниях о тех тяжелых для всей страны и каждой отдельной семьи временах на глаза у нее наворачиваются слезы.

– Нас было трое у мамы. Отец ушел на войну, она осталась совсем одна. Есть было нечего, собирали гнилую картошку, лебеду, щавель. Так трудно было. Зато День Победы я помню хорошо. Мама сшила мне тогда платье из вафельной ткани и покрасила в синий цвет, чтобы я была самая нарядная. Хорошо, что сейчас мы живем в мирное время и имеем возможность посещать такие концерты, как сегодня. Спасибо за устроенный для нас праздник, – сказала Людмила Филипповна.

Георгий Ткаченко поздравил осинцев с наступающим праздником, пожелал счастья и благополучия:

– От всей души поздравляю вас с самым замечательным праздником – Днём Победы! Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа остается в нашей памяти. Сколько бы лет ни прошло с мая 1945 года, мы всегда будем помнить подвиг героев Великой Отечественной войны, сражавшихся на фронтах, трудившихся в тылу, восстанавливавших страну в послевоенное время.

Низкий поклон и безграничная благодарность поколению победителей! Крепкого здоровья и долголетия ветеранам! Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое небо, и в нашем общем доме царит мир и благополучие!

Депутат поблагодарил жителей за теплый прием и поддержку, а также за активное взаимодействие и инициативность, готовность воплощать все новые идеи в жизнь на территории Осинского городского округа.