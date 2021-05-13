В Прикамье проходит региональный этап всероссийского конкурса «Неизвестный солдат»

Конкурс проводится в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» совместно с Пермским государственным архивом социально-политической истории.

К участию в конкурсе приглашают поисковые (следопытские) отряды или группы, осуществляющие деятельность на базе школьных музеев по краеведческой и военно-исторической тематике.

Конкурс реализуется в двух номинациях: «Лучшая следопытская работа городского школьного музея» и «Лучшая следопытская работа сельского школьного музея».

Сроки подачи заявок на участие в конкурсе - до 1июня 2021 года на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Участникам необходимо предоставить материалы о созданных экспозициях и выставках по итогам поисково-исследовательской, следопытской деятельности. Материалы о деятельности поискового (следопытского) отряда школьного музея представляются в виде презентации в формате PDF, не более 25 страниц.

Участники, занявшие 1 место в каждой номинации на региональном этапе конкурса, примут участие в федеральном этапе. Он будет проходить в сентябре – декабре 2021 года.

Региональный координатор партийного проекта «Историческая память» в Пермском крае, директор ПермГАСПИ Сергей Неганов отметил большую значимость для региона и страны деятельность школ по исследованию, изучению и сохранению памяти о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны: «В целях реализации одного из направлений проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» по формированию общественного интереса к отечественной истории, истории своего края, малой родины среди учащихся средних образовательных учреждений ведется активная деятельность по созданию, комплектованию и обновлению школьных краеведческих музеев. И Всероссийский конкурс следопытских работ школьных музеев в 2021 году во многом будет способствовать привлечению внимания школьников к работе школьных музеев и повышению общественного интереса к истории своей малой родины, а также привлечению к исследованию, изучению и сохранению военно-исторического наследия родного края, неизвестных страниц подвигов и судеб бойцов – своих земляков во время Великой Отечественной войны».

Отметим, в прошлом году «Единая Россия» провела Всероссийский конкурс на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны. В общей сложности 96 лауреатов получили гранты на развитие музеев, в том числе из Пермского края.

На фото - поисковый отряд "Эхо" Осинского городского округа