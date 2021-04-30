«Диктант Победы»: знать и гордиться великим подвигом

Тысячи пермяков проверили свои знания о Великой Отечественной войне на 265 площадках акции в крае.

Всё дальше от нас события Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. А значит, растёт важность сохранения памяти о подвиге народа. Это понимают тысячи пермяков, пришедших проверить свои знания об истории войны на акцию «Диктант Победы». Тест на историю Великой Отечественной войны, состоящий из 25 вопросов, можно было написать онлайн и офлайн. Всего участниками акции стали 15 тысяч человек.

«Очные» площадки для проведения Диктанта были созданы в каждом муниципальном образовании Пермского края на базе школ, учреждений среднего профессионального образования, а также учреждений культуры.

Отметим, что количество площадок для участия в акции постоянно растёт. Так, в 2019 году, когда «Диктант» проводился впервые, написать его можно было на двух площадках, в 2020-м – уже на 110. В 2021 году «очных» площадок «Диктанта Победы» в Прикамье уже 265.



В их числе – 114 площадок в учреждениях культуры, 136 – образования и науки, причём впервые площадки появились в вузах. В 2020 году в связи с присвоением Перми звания «Город трудовой доблести» акция была проведена на «Пермских моторах» и «Пермском пороховом заводе». В этом году эти предприятия также провели акцию, к ним добавились еще пять новых. Кроме того, к Диктанту традиционно присоединились сотрудники Министерства обороны и Росгвардии, впервые площадка организована на базе учебного центра МЧС. Всего же в «силовых» ведомствах - Росгвардии и Министерства обороны были организованы шесть площадок. Работала уникальная площадка в бункере музея 52-й ракетной дивизии ЗАТО «Звёздный», и одна - на базе ТОС Мотовилихинского района Перми. Организаторы всех площадок прошли обучение и получили материалы для проведения Диктанта.

В Перми были организованы и открытые площадки, которыми, в частности, стали: исторический парк «Россия — моя история» и библиотека им. А.М. Горького.

Говоря об акции «Диктант Победы», губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, написавший Диктант в Соликамске, отмечал, как важно чтить традиции, помнить земляков, которые, наравне с миллионами наших соотечественников, ковали Победу, сражались за свободу и мирное небо над головой. «Задания сложные и действительно, пришлось напрячь память, - подчеркнул Дмитрий Махонин после написания Диктанта. - Хорошие вопросы, которые, помимо исторических знаний, освежили в памяти воспоминания о своём дедушке, участнике войны. Важно, что задания Диктанта заставят каждого посмотреть материалы о войне и найти правильный ответ. Это наш вклад в сохранение истории нашей великой страны в целом, и Пермского края - края трудовой доблести».



Всего в заданиях было 25 вопросов по тематике Великой Отечественной войны. Отметим, что 20 из них посвящены первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев Жукова и Рокоссовского и пять вопросов – региональной тематики.

«Для меня особенно важно, что в этом году открылась площадка в бункере музея 52-й ракетной дивизии ЗАТО «Звёздный», где я служил. Это уникальное место, в котором трепетно хранятся традиции защиты Родины, воинской доблести и славы», – отметил Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края.

Региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов подчеркнул, что, кроме проверки знаний, каждый пишущий Диктант отдаёт дань уважения тому, как ковалась Победа в тылу и на фронте.

Итоги мероприятия подведут к 24 июня – победителей на уровне федерации пригласят на Парад Победы на Красной площади в следующем году. А выпускники школ, которые правильно ответят на все вопросы теста в офлайн-формате, получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Акция «Диктант Победы» проводится в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» совместно с Правительством Пермского края, Пермским государственным архивом социально-политической истории, «Молодой Гвардией Единой России» и «Волонтерами Победы»