Праздник весны и труда

Ежегодные весенние демонстрации австралийских рабочих в середине XIXв поспособствовали установлению восьмичасового рабочего дня.

Профсоюзы США и Канады на майских массовых демонстрациях 1886 г., в которых погибли люди, требовали соблюдения прав рабочих. В результате этих событий 1 мая стал Днем солидарности трудящихся и широко использовался профсоюзами в качестве политической трибуны. В этом году французская Всеобщая конфедерация труда планирует провести очередную первомайскую демонстрацию в нескольких городах, Объединение германских профсоюзов организует массовые шествия в Германии, похожая картина и в других европейских странах.

В ряде стран 1 мая не является государственным праздником, например в США это рабочий день. В России – это государственный праздник. Труд граждан и защита прав трудящихся находятся в фокусе внимания органов государственной власти, это подчеркивается принятыми поправками к Конституции. Социальная направленность государственной политики прослеживается и в поддержке семей с детьми, социально незащищенных категорий граждан, МСП и др. мерах.

Почему, по Вашему мнению, празднование 1 мая в западных странах используется в первую очередь профсоюзами как трибуна для заявлений, а в ряде стран вообще не отмечается, в то время как в России это государственный праздник заботы о человеке труда?