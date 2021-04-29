В Прикамье при поддержке краевых властей запущен социальный проект для помощи семьям на грани развода

Для супругов и их детей бесплатно предоставляются услуги психолога и юриста.

В Пермском крае при поддержке Администрации губернатора, региональных министерств социального развития и образования запущен социально значимый проект «С детьми не разводятся». Он направлен на выстраивание в Прикамье системы бесплатной юридической и психологической помощи людям, чья семейная жизнь зашла в тупик. Организаторами проекта является общественная организация «НАСМНОГО».

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что неравнодушная общественность – это серьезный ресурс, в котором кроются большие возможности для развития региона. С их помощью реализуются различные проекты, в том числе социально значимые проекты, а также улучшающие качество жизни людей. «Работа НКО Пермского края очень важна. Без участия общественных активистов справиться со всеми социальными проблемами в регионе было бы невозможно. Поэтому мы продолжим помогать некоммерческому сектору», – отмечал Дмитрий Махонин.

Как поясняют авторы проекта «С детьми не разводятся», очень часто развод сопряжен с конфликтами на почве раздела имущества и споров по содержанию и воспитанию детей. Как следствие – все члены семьи испытывают постоянный стресс, совершают необдуманные действия, которые в первую очередь отражаются на детях. Для того чтобы этого избежать требуется консультация и сопровождение квалифицированных специалистов.

Активисты уверены, что в таких ситуациях, в первую очередь, нужны юрист и психолог. Они защитят от непоправимых поступков, возможных финансовых потерь и судебных тяжб, восстановят душевное равновесие и в целом помогут справиться с тяжелым жизненным этапом.

По словам руководителя проекта Ирины Ермаковой, по разным причинам далеко не все супруги, оказавшиеся на грани развода, готовы обратиться за помощью специалистов. Нередко этому мешает стеснение или отсутствие денежных средств на оплату подобных услуг. Благодаря проекту «С детьми не разводятся» решаются обе эти проблемы, поскольку его участникам гарантируется полная конфиденциальность и безвозмездность.

«Обычно мы отвечаем на заявку в течение суток-двух, но иногда помощь или консультация нужны немедленно. Сейчас мы готовы отвечать на запросы в течение ближайших часов после обращения», – поясняет председатель общественной организации «НАСМНОГО».

Отметим, юристы проекта «С детьми не разводятся» могут бесплатно проконсультировать по вопросам расторжения брака, взыскания алиментов, установления отцовства или порядка общения с ребенком, лишения или ограничения родительских прав и другим проблемам. Участвующие в проекте психологи также на безвозмездной основе помогут при конфликте в семье, поддержат в ситуации развода, подскажут, как улучшить взаимоотношения с детьми, найти общий язык между супругами (в том числе бывшими) ради детей.

Оставить заявку на консультацию можно по адресу электронной почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с темой письма «С детьми не разводятся» или через личные сообщения в группе социальной сети ВКонтакте. В заявке нужно написать контактные данные для связи.