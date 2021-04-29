Благодаря обращению в соцсетях был ликвидирован провал на дороге в Лысьве

Краевые власти совместно с Центром управления регионом решают вопросы и проблемы жителей региона, о которых они сообщают в социальных сетях.

Жители Прикамья все чаще обращаются к органам власти в социальных сетях. Всего за март Центр управления регионом (ЦУР) обработал 14 625 обращений граждан в социальных сетях. По сравнению с февралем их количество выросло на 9%. По информации специалистов, жителей Прикамья больше всего волновали темы горячего водоснабжения, уборки дорог и социальных выплат – это самые частые вопросы, поступившие в соцсети губернатора.

Благодаря такому механизму удалось решить проблемы с водоснабжением дома по ул. Фонтанной в Перми. Его жильцы обратились в аккаунт Дмитрия Махонина с просьбой разобраться с отсутствием воды в доме. По их словам, аварийно-ремонтная служба выехала на место спустя 2 дня после отключения воды, и проблема не решилась, при этом подвоз воды был организован в неудобное для большинства жильцов время. Глава региона поручил городской администрации взять вопрос на контроль. С обратившимися связались и сообщили о времени восстановления водоснабжения. Вскоре проблему удалось ликвидировать.

Также оперативно было рассмотрено обращение жительницы Прикамья, которая долгое время не могла записать на операцию ребенка. По словам женщины, операции подобного плана проводят только в двух поликлиниках Перми, из-за чего запись на операцию и предварительную консультацию анестезиолога быстро разбирают. Она написала Дмитрию Махонину в аккаунт в Instagram с просьбой решить проблему. Губернатор подключил к решению вопроса Министерство здравоохранения Пермского края. В тот же день дату операции назначили, женщина поблагодарила главу региона за быструю реакцию на проблему.

Обращения, которые жители края оставляют в официальных группах органов власти и открытых пабликах в соцсетях, фиксируют и обрабатывают сотрудники Центра управления регионом.

Так, ЦУР помог решить вопрос с образовавшимся провалом на дороге по ул. Лесной в Лысьве. Жители написали пост об опасной яме посреди проезжей части. Специалисты ЦУР зафиксировали информацию и передали ответственным. На следующий день провал ликвидировали, о чем местная администрация предоставила фотоотчет.

Еще одно сообщение о проблеме на дороге поступило от жителей д. Сасыково Суксунского городского округа. Местные жители сообщили, что над проезжей частью опасно наклонилось дерево. По их словам, ствол в любой момент мог упасть на гуляющих людей или проезжающую машину. ЦУР передал сигнал в администрацию округа. Итог совместной работы – арендатор лесного участка срубил и увез дерево.

Неравнодушная жительница Березников сообщила в соцсетях о упавшем дорожном знаке около детского сада № 67 по ул. Парижской Коммуны, 13. Сотрудники ЦУР отследили обращение и передали информацию в городскую администрацию. Знак оперативно установили, женщина подтвердила, что работы проведены, и прикрепила фото.

Жителям Кунгура Центр управления регионом помог решить проблему с освещением на ул. Дальней. Местные жители сообщили в соцсетях, что из шести фонарей, находящихся в проулке, работает только один. Информацию зафиксировал ЦУР и передал в администрацию Кунгурского муниципального округа. Уже на следующий день освещение восстановили и заменили столб у одного из фонарей.

Напомним, на основе всех зафиксированных обращений жителей в ЦУР формируют «тепловую карту» проблем Пермского края. На основе ее данных руководство региона принимает решения по существующим в территориях вопросам.