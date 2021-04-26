Лицом к индустрии гостеприимства

Кунгурская ледяная пещера и музей деревянной скульптуры в Хохловке. Сплавы по бурным рекам и горнолыжные курорты. Чердынская старина, очёрские ящеры, деревянная скульптура и Пермский звериный стиль. Красот и чудес в Прикамье не перечесть. По мнению губернатора Дмитрия Махонина, в крае есть всё, что может привлечь российских и иностранных гостей: красивая природа, замечательные традиции, культурные ценности. В планах – сделать так, чтобы к нам в Прикамье приезжали несколько миллионов туристов ежегодно.

Насколько амбициозна и осуществима эта задача?

За последние шесть лет количество российских туристов, приезжающих к нам, увеличилось более чем на 50%. В Министерстве туризма и молодёжной политики Пермского края отмечают, что ежегодно прирост туристического потока составляет порядка 10%. В «доковидном» 2019 году отрасль оказала услуг на сумму более 10 млрд руб. Эта цифра хорошо объясняет, почему губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обращает такое пристальное внимание на туризм. Ведь каждый турист, посещающий ту или достопримечательность, платит за транспортные услуги, еду и развлечения, гостиницу. Тем самым создаёт рабочие места в городах и сёлах края, помогает развиваться предпринимательству. Причём для занятых в туризме это очень интересная работа, связанная с любовью к родному краю и возможностью показать его красоту всему миру.

Туристическая отрасль Пермского края довольно развита. Есть гостиницы, хостелы и мотели. Работает 40 курортов и санаториев, зимой к услугам любителей активного отдыха – 21 горнолыжный комплекс. Действует более 40 государственных и муниципальных музеев. Популярны сплавы и походы. Для гостей края предлагается более 400 туров различной тематики.

«У нас отличные возможности для отдыха на любой вкус: круизного, экологического, культурно-познавательного, промышленного и санаторно-курортного туризма. В каждой территории региона есть уникальные обычаи и традиции, которые нужно сохранять и беречь для увеличения турпотока», – считает губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

И с этими словами трудно не согласиться. Взять хотя бы Осу – один из старейших городов Пермского края, обладающий большим историко-культурным потенциалом. Здесь – обилие памятников архитектуры и

достопримечательностей. Гостям и туристам, несомненно, будет интересен краеведческий музей с единственной в стране диорамой, посвященной крестьянской войне под предводительством Емельяна Пугачёва, и экспозицией, посвященной участникам Второй Камчатской экспедиции под руководством Беринга и Чирикова. Впечатлят и не оставят равнодушными экспонаты музея природы Прикамья, музея часов в ООО «Прикамье», экспозиции «Наследие осинских купцов», расположенной в Осинской межпоселенческой центральной библиотеке (в здании бывшего особняка купца Ивана Рыжикова).

На территории округа действуют 14 коллективных средств размещения и 11 предприятий питания. Вот уже 45 лет на страже здоровья отдыхающих стоит санаторий-профилакторий «Жемчужина» – многопрофильный лечебно-оздоровительный комплекс, оснащённый самым современным медицинским оборудованием.

На осинской земле созданы все условия для активного отдыха: действуют туристические, горнолыжные базы отдыха «Сосны», «Мыщелка», «Новая Александровка» и «Осинская Слобода». Летом 2021 года состоится открытие центра активного отдыха «Бухта Беринга» – проект местного предпринимателя Сергея Ажгихина. Здесь проходит нашумевший и полюбившийся участникам и зрителям фестиваль водных экстремальных видов спорта «Оса – акватория Беринга».

Кроме того, невозможно представить отдых в Осе без посещения уникального природного заказника регионального значения «Осинская лесная дача», где полно даров леса, а ещё проходят соревнования по спортивному ориентированию. Любители природы с удовольствием искупаются или порыбачат на берегах рек-красавиц Тулвы и Камы.

В Осинском округе проходят музыкальные фестивали «Свежий ветер», «Земля талантов», «Край рябиновый». Удивят и порадуют фестивали сельских территорий «Банька, веничек и тазик», «Праздник рыжика», «Весёлый коровяк», «Вишнёвая благодать» и так далее. В общем, осинцам есть чем гордиться, что показать гостям и к тому же принять их с радушием и комфортом.

По сути, речь идёт о целом секторе экономики. Недаром губернатор выделил туризм как отдельное направление, повысив «статус» агентства по туризму до министерства. При поддержке фракции «Единая Россия» в Заксобрании на развитие туризма и молодёжной политики выделено 64 млн руб. на 2021 год, и по 87 млн руб. в 2022-23 годах. «Мы планируем развивать водный туризм, используя наши водные артерии, создавать новые экологические маршруты. Кроме того, намерены реализовать ряд инвестпроектов, связанных с горнолыжным туризмом», – так комментировал глава региона эти решения.

Планируется создание единого облика исторического центра в городах, которые пользуются популярностью у путешественников. В эту программу вошли Кунгур, Чердынь, Чайковский, Соликамск, Усолье, Чусовой, Лысьва, Оса, Губаха и Кудымкар. Пермский край будет финансово поддерживать инвесторов, которые будут строить глэмпинги – кэмпинги повышенной комфортности. Принят закон о поддержке некоммерческих организаций, работающих в сфере туризма.

Развивается и культурный туризм. В рамках проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» проводится фестиваль театров малых городов «КаМский». Его участники – театры Березников, Лысьвы, Кудымкара, Губахи, Чайковского. Эти театры получают финансовую поддержку в рамках партпроекта. На фестивале выступают приглашённые театры из других городов, проводятся мастер-классы для артистов, и встречи с режиссёрами и критиками для зрителей.

Эти и другие направления работы обязательно дадут эффект в каждой территории края. Как следует из интервью Дмитрия Махонина порталу 59.ru, настрой у губернатора серьёзный. «Мы любим свою родину, мы любим свою природу, мы любим людей, которые здесь живут. И без этой любви я бы не стал браться за развитие туризма», – заявляет губернатор.

Подготовила Татьяна ЕЛОВИКОВА

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