Отмена «дня тишины» при многодневном голосовании

Комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил ко второму чтению поправку к избирательному законодательству, которая отменяет «день тишины» при многодневном голосовании. Предвыборная агитация в случае проведения голосования в течение нескольких дней подряд должна быть завершена «в ноль часов по местному времени первого дня голосования».

Эта инициатива предоставит кандидатам и партиям дополнительное время на работу с избирателями, позволит еще раз напомнить о многодневном голосовании, благодаря которому принять участие в выборах возможно в удобное время удобным способом.

Предвыборная агитация во многом переходит в Интернет, позволяя более адресно обращаться к своим избирателям. Среда облегчает прямую коммуникацию избирателя и кандидата, поправка увеличит время контакта вплоть до дня голосования.

Как Вы считаете, какое значение оказывает отмена «дня тишины» на институт выборов? Как связана данная законодательная инициатива с реализацией модели сервисного государства в госуправлении?

Майоров Михаил Александрович

Главный редактор пермской редакции РИА ФедералПресс

Политический эксперт

День тишины на выборах был введен, чтобы избиратели накануне дня голосования могли привести свои мысли в порядок, без давления и агитации принять решение, максимально отстранившись от сиюминутных эмоций. Такой механизм был абсолютно оправдан, когда голосование проходило в один день. Но такая норма закона утратила актуальность, когда для обеспечения безопасности избирателей организовали трехдневное голосование.

На практике в 2020 году проблему решили по букве закона. В пятницу агитировать по-прежнему было можно, в субботу – уже нет, хотя досочное голосование стартовало в пятницу, как это было на выборах губернатора Пермского края. Надо отдать должное прикамским кандидатам: они решили следовать не букве, а духу закона, и в пятницу агитацией не злоупотребляли.

Однако полагаться в вопросах агитации на саморегулирование нельзя, всё должно быть четко прописано в нормах закона. В условиях трехдневного голосования сохранение дня тишины и его перенос на четверг означает сокращение агитационного периода до 25-ти дней. И так-то было немного. А если отнять пятницу и плюс четверг под день тишины, то у кандидатов слишком сильно сократится период, когда они могут донести до избирателей свои программы и планы.

Поэтому отказ от дня тишины при многодневном голосовании будет самым оптимальным вариантом приведения закона в соответствие с современными реалиями. Если избирателям будет нужно сосредоточиться и принять решение, у них будет даже не один, а два дня без агитации – пятница и суббота. Таким образом, в законопроекте учтены интересы и кандидатов, и избирателей.

Гилева Анастасия Григорьевна

руководитель и соучредитель Пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей "Счастье жить" www.happy59.com Автор проектов Библиотека возможностей, Школа особых знаний, Право жить, Класс без границ, Особый случай

Считаю, что эта мера логична, обоснована и правильна. Очень сложно отследить, утилизировать материалы агитационные. Часто оппоненты делают вбросы чтобы "насолить" и ещё множество других не совсем чистых схем. Кроме того, сейчас слишком много различных сообществ и чатов, IT-инструментов, используя которые распространяется информация, в том числе агитационного характера. Поэтому очень логично узаконить то, что уже давно не поддается контролю.