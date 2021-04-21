Изменения – к лучшему!

Экономическое развитие Прикамья – это ведь, в конечном счёте, экономическая стабильность каждой семьи. Это уверенность в завтрашнем дне и в будущем детей. И это одинаково важно для каждого – и для жителя большого города, и для жителя маленького посёлка. Поэтому за сложными формулировками, важными экономическими решениями и большими проектами властей края всегда стоит одна главная цель: развитие экономики – это возможность социального роста, это улучшение качества жизни, это поддержка и забота о людях здесь и сейчас. И это главный приоритет в действиях губернатора Прикамья Дмитрия Махонина и краевых властей. Сегодня в этом направлении идёт большая работа.

Плюс поддержка

На недавнем Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Пермского края министр экономического развития Эдуард Соснин доложил, что за 2020 год благодаря мерам поддержки малого и среднего бизнеса в Пермском крае увеличилось количество предпринимателей, работающих на патенте. В столь сложный год пандемии предприниматели Прикамья не только продолжали работать, но и получили возможности для развития! Это очень показательно и говорит о том, что федеральные и дополнительные региональные меры поддержки бизнеса своевременны, актуальны и работают. И по сути, это меры поддержки населения, ведь малые и средние предприниматели – это жители Прикамья, за которыми стоят их семьи. Благодаря такой поддержке они не только смогли выдержать сложные времена, но и продолжили развивать бизнес и создавать рабочие места.

Малый бизнес – большая помощь

Напомним, в 2020 году в период распространения коронавирусной инфекции по инициативе губернатора Дмитрия Махонина и при поддержке депутатов парламента в Прикамье было принято три пакета региональных мер поддержки для предпринимателей. На прямую финансовую поддержку было выделено более 1,1 млрд рублей. При этом выпадающие доходы краевого бюджета, благодаря которым была оказана налоговая помощь бизнесу, составили ещё порядка 1,6 млрд рублей. Важно, что многие меры поддержки продолжают действовать и сейчас. Подробно узнать об этом и получить ответы на свои вопросы предприниматели могут на портале «Налоговый навигатор для малого бизнеса» (www.permkrai.ru/tax).

Количество индивидуальных предпринимателей, работающих на патенте, выросло с 5 тысяч человек в 2019 году до 24 тысяч человек в 2020 году, значительно увеличилось и количество выданных патентов. В итоге в плюсе и экономика Прикамья – поступления в бюджет края возросли более чем в 2 раза и составили в 2020 году почти 234 млн рублей. По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, несмотря на постепенное снятие ограничительных мер и возвращение многих сфер бизнеса к привычному режиму работы, необходимо продолжать разрабатывать меры поддержки, особенно для тех отраслей, которые серьёзно пострадали от последствий пандемии. «Уже предприняты конкретные шаги: продлено действие пониженных ставок по упрощённой системе налогообложения, скорректирована патентная система налогообложения, продлены налоговые каникулы до 2023 года для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей», – говорит глава региона.

10 тысяч новых рабочих мест!

Статус «приоритетный» был присвоен ещё нескольким инвестиционным проектам предприятий Прикамья. Это инвестпроекты по созданию молочно-товарного комплекса агрокомплекса «Красава» в Пермском районе, создание новой линии на кондитерской фабрике «Nestle» в Перми, строительство криогенного топливозаправочного пункта в краевом центре. Для предприятий это означает, помимо прочего, господдержку и возможность сэкономить на налогах, и это хорошие экономические возможности для развития производств, а значит, и для создания новых рабочих мест для жителей Прикамья. Сейчас в Прикамье реализуется уже 41 приоритетный инвестиционный проект, а объем инвестиций превышает 380 млрд рублей. В сумме все эти проекты предполагают создание около 10 тысяч рабочих мест!

500 идей для бизнеса

По поручению губернатора Пермского края с 2020 года в регионе также реализуется проект по разработке инвестиционных профилей муниципальных образований – инвестиционных паспортов. «Дмитрий Махонин поставил глобальную задачу: вовлечь муниципальные образования и городские округа в процесс привлечения инвестиций и развития предпринимательской деятельности в регионе», – отмечает директор Агентства инвестиционного развития Пермского края Павел Носков. Это новый и важный шаг в инвестиционной политике края, а результаты этой работы уже совсем скоро смогут оценить жители многих территорий Прикамья. Что такое инвестиционный паспорт? Он представляет инвестиционные возможности и ресурсы территории, эффективные направления её развития. Именно благодаря таким паспортам инвесторы смогут видеть перспективные ниши для развития бизнеса в территориях Прикамья и готовые к реализации проекты. Причём такая работа определяет возможности и перспективы развития муниципалитета минимум лет на пять. В создании и реализации инвестплана помимо самих инвесторов учувствуют муниципальные власти, предприниматели, представители большого бизнеса, промышленники и, конечно, сами жители.

Пилотный проект по формированию инвестпрофиля был разработан для Нытвенского городского округа в конце 2020 года. Тогда на ближайшие 5 лет было сформулировано и отобрано более 95 перспективных идей, исследования показали, что в территории можно дополнительно реализовать более 30 бизнес-проектов и привлечь более 10 млрд рублей! 21 бизнес-идея получила «зелёный свет» к развитию. Реализация некоторых проектов уже началась: запущены проекты по выпуску экологичной одноразовой посуды, расширению мощностей Нытвенского маслозавода, производству эндопротезов и созданию гостиничного комплекса. В итоге проект «Территория опережающего социально-экономического развития «Нытва» вошёл в Топ-3 лучших региональных практик России, получил поддержку на федеральном уровне и тиражируется по всей России. «Такой инвестпаспорт – это действительно рабочий инструмент, актуальный для развития муниципалитетов», – считает глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов.

В этом году разработка таких инвестиционных профилей завершена ещё для 11 территорий края: Березников, Кизела, Красновишерского, Краснокамского, Осинского, Соликамского, Чердынского и Чусовского городских округов, а также для Кудымкара, Юсьвинского и Кудымкарского муниципальных округов. Над созданием инвестпаспортов работали 20 экспертов, было опрошено почти 6,5 тысячи жителей и более 600 предпринимателей. В итоге выявлены возможности развития каждой территории, сформирован круг потенциальных инвесторов, разработано порядка 50 инвестиционных проектов с объёмом вложений более 15 млрд рублей, сгенерировано 500 идей по созданию в территориях новых бизнесов, а также разработаны программы поддержки и развития уже действующих. Например, одним из перспективных для развития Березников может стать проект по созданию частного индустриального парка, для Кизела – производства по переработке леса, для Краснокамска – цеха горячего цинкования. Предложены и социальные проекты: для Чусового – создание центра спортивной медицины и реабилитации, для Чердынского городского округа – регионального геронтологического центра, для Красновишерского округа – строительство санаторно-курортного комплекса. «Мы ставили задачу проработать инвестиционные профили территорий с двумя основными целями. Во-первых, для того, чтобы определить векторы развития муниципалитетов, а во-вторых, чтобы помочь инвесторам сориентироваться и определить, во что им может быть интересно и выгодно вложить средства в муниципалитетах», – поясняет глава региона Дмитрий Махонин. И это мощный толчок в экономическом и социальном развитии каждой территории и края в целом на годы вперёд. А значит – новые возможности и улучшение жизни каждого жителя Прикамья.

Опора Прикамья

Развитие предприятий и промышленности, сохранение традиционных для края отраслей – одна из основ для развития Прикамья и приоритетная задача в действиях краевых властей. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно подчёркивал, что промышленность – это опора для жизни и развития края и основная часть его экономического потенциала. На этой неделе в Перми проходит уже шестой по счёту Инженерно-промышленный форум – крупнейшее для краевой промышленности мероприятие всероссийского масштаба. В работе форума вместе с промышленниками примут участие губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, руководство госкорпорации «Ростех», представители Минпромторга России и Фонда развития промышленности РФ, бизнесмены, представители научно-образовательной сферы и органов власти, инвесторы. Участники обсудят вопросы практического развития предприятий в крае, поделятся опытом, идеями и инновациями, найдут потенциальных партнёров и инвесторов. По словам зампредседателя правительства, министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова, такая промышленная кооперация – хорошая возможность развивать предприятия, увеличивать количество рабочих мест и повышать уровень оплаты труда. Одной из центральных тем форума станет также тема материальной и организационной поддержки местных предприятий. «За каждой компанией как за работодателем стоит трудовой коллектив. Дополнительные заказы и гарантированные объёмы производства – это и стабильная работа предприятий, и их развитие. В форуме участвуют представители около 100 пермских компаний, то есть работодатели порядка 100–150 тысяч жителей Прикамья. По большому счёту, это касается огромного количества сотрудников предприятий», – отмечает министр.

Содействие в развитии предприятий, программы поддержки всех уровней для бизнеса, развитие территорий, привлечение в край инвестиций, сохранение традиций и потенциала – сегодня в крае идёт большая комплексная работа во всех этих направлениях под руководством губернатора Дмитрия Махонина, при поддержке краевого парламента и исполнительной власти. И главная цель этой работы – создание условий для нормальной и комфортной жизни жителей Прикамья здесь и сейчас.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Сапко, депутат Государственной Думы РФ:

– Пермский край сегодня эффективно использует практически все механизмы, направленные на развитие экономики региона. Участвует в федеральных программах и нацпроектах, активно привлекает частные инвестиции, содействует развитию кооперации наших предприятий с крупными заказчиками общероссийского уровня. Глава региона Дмитрий Махонин лично контролирует все эти направления. Важно понимать, что за всеми цифрами и терминами – высокооплачиваемые рабочие места для жителей края и поступления в бюджет. Это взаимосвязанные вещи, поскольку инвесторы предпочитают регионы с развитой инфраструктурой, и дополнительные поступления в казну позволят реализовать больше мероприятий по изменению среды в территориях. Меняется среда, меняется отношение жителей к своей территории, они видят здесь возможности для себя и для своих детей.

Источник: газета Эфир № 15 от 15.04.2021