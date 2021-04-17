Деловые связи - на благо Прикамья

На VI Пермском инженерно-промышленном форуме центральными темами стали промышленная кооперация и новые технологии.

За два дня на площадках пермского форума было подписано 14 соглашений с федеральными холдингами и крупными предприятиями Прикамья, прошло 14 научно-технических советов, на которых эксперты обсудили актуальные вопросы развития промышленности в регионе.

Организатором форума выступило правительство Пермского края при поддержке и участии министерств промышленности и торговли, экономического развития Российской федерации, Фонда развития промышленности, а также крупнейших промышленных холдингов и государственных корпораций. Программа была сформирована исходя из актуальной проблематики современного развития индустриального сектора экономики. Одной из составляющих ПИПФ-2021 стала выставка «Промкооперация», в рамках которой промышленные предприятия Пермского края представили свои разработки.

В форуме приняло участие более трех тысяч специалистов и топ-менеджеров промышленных предприятий России, в том числе таких крупнейших как «ЛУКОЙЛ», «СИБУР», «ММК», представители финансовых структур, ученые, инвесторы, российские и зарубежные эксперты. Программа была крайне насыщенной и включала в себя десятки событий не только региональной, но и федеральной повестки.

В частности, в первый день работы форума губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут скрепили подписями дорожную карту взаимодействия промышленного сектора и государственного управления, срок реализации мероприятий которой – до 31 декабря 2023 года. В этот период предполагается существенное расширение сотрудничества в части кооперации, несырьевого экспорта и обмена лучшими практиками в области менеджмента.

Был подписан также меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

Глава региона отметил, что подписанные документы связаны с важными направлениями в развитии региона.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

- В каждом из соглашений мы видим новые возможности для наших предприятий – и в импортозамещении, и в целом в реализации наших планов по развитию промышленности. Все это мы делаем, чтобы увереннее смотреть в будущее: это перспективы для создания новых разработок и производств, и рабочих мест. И увеличение налоговой базы, что поможет нам исполнять наши социальные обязательства перед жителями региона.

Подписало ОАО «Метафракс» в этот день и соглашение о сотрудничестве с Уральским химико-технологическим колледжем.

Руководство «Метафракса» также считает оба соглашения очень эффективными.

Владимир Даут, генеральный директор ПАО «Метафракс»:

- Любое предприятие не может жить и работать в одиночку, оно сотнями нитей промкооперации связано со своим регионом и страной. Нам иногда даже не надо тратиться на логистику или рекламу, потому что благодаря промкооперации, поставщики и покупатели могут дать работу друг другу. Пермский край – промышленный край, мы здесь все налаживаем деловые связи ради общего блага. И такие форумы, конечно, помогают нам не только напитываться идеями, но и находить надежных партнёров.

Армен Гарслян, председатель совета директоров ПАО «Метафракс», депутат Законодательного собрания Пермского края (фракция «Единая Россия»):

- Самое главное событие форума для нас - это диалог крупных промышленных предприятий края и страны, и его следствие – загрузка наших предприятий заказами, которые в постпандемический период важны как никогда. Также для меня как депутата актуальна тема наполнения бюджета Пермского края. Ведь все промышленные инвестиции в конечном итоге монетизируются в бюджет. Важно было и обменяться мнениями о том, какие базовые институты государственной поддержки необходимы для развития промышленности. Благодарю правительство и губернатора края за организацию форума, за то, что вопреки пандемии эта площадка заработала. Деловое взаимодействие полезно не только самим промышленникам, оно поддерживает экономику региона в целом.

Также в рамках ПИПФ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашения о сотрудничестве с технопарком Morion Digital и АО «ЭР-Телеком Холдинг», направленные на социально-экономическое и цифровое развитие региона. В соответствии с ними, ЭР-Телеком Холдинг продолжит внедрение проектов «Безопасный город» и «Умный город», включающих в себя комплексные системы видеомониторинга и видеоаналитики, решения и сервисы на основе промышленного интернета вещей для объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и интеллектуальных транспортных систем.

По словам Дмитрия Махонина, региональное правительство будет поддерживать внимание к IT-сектору, благодаря которому можно улучшать условия жизни людей, повышая качество образования, медицинских услуг, подключая социальную инфраструктуру к интернету. «Значимо, что все изменения в отрасли происходят при непосредственном участии пермских компаний. Уверен, тесное взаимодействие с технопарками позволит сделать Прикамье регионом успешных людей, людей нового поколения и IT-индустрии», – сказал губернатор.

Александр Мотрич, член правления компании «ЭР-Телеком», депутат Законодательного собрания Пермского края (фракция «Единая Россия»):

- Ещё всего пять лет назад работа в сфере интернет-технологий воспринималась только как обеспечение жителей городов и сёл, предприятий стабильным сетевым соединением. Но последние годы мы работаем не только над тем, чтобы близкие могли общаться по видеозвонку на расстоянии в тысячи километров. Наша компания стала, например, одной из первых в России в сфере интернета вещей. В рамках этого начинания специальными датчиками оснащается любое оборудование – от сложнейшего промышленного до простого бытового, от нефтекачалки до чайника, что в итоге позволяет экономить ресурсы в масштабе от одной семьи до целой страны. Мы – пионеры в сфере создания «Умных городов», где светофоры подстраиваются под трафик автомобилей и пешеходов, а уличное освещение и котельные – под погоду. Всё это делается в интересах жителей больших и малых городов, посёлков и деревень. Поэтому нам очень важен интерес и поддержка краевых властей и лично губернатора Дмитрия Махонина. Мы видим, что соглашение о сотрудничестве подписано не из желания соответствовать мировому или федеральному тренду, а исходя из заботы о комфорте всех жителей Прикамья.

В рамках сотрудничества Пермского края с технопарком Morion Digital с запланировано внедрение технологий и разработок на предприятиях, а также в городскую среду и краевую инфраструктуру. Кроме того, будет вестись работа по формулированию, передаче и реализации запросов на инновационные проекты.

В заключительном пленарном заседании форума принял участие основатель фонда «Цифровая долина Сочи», инициатор проекта «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин. Говоря о масштабности события, он отметил, что приятно удивлён содержанием форума.

Антон Немкин, основатель фонда «Цифровая долина Сочи», член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ:

- Я знаю о потенциале Пермского края, в том числе и производственном. В рамках форума мне было очень приятно пообщаться с представителями науки и промышленности края. Сегодня в регионе очень много центров компетенций. «Цифровая долина Прикамья» как раз поможет объединить их на новой платформе. Мы организуем диалог между существующими командами. Надеюсь, что со стороны правительства Пермского края откроются новые возможности, где мы сможем использовать потенциал участников «Цифровой долины Прикамья».

Все участники встреч и дискуссий форума согласились с тезисом, что единственным путем прогресса и дальнейшего развития любого предприятия всегда были и будут инновации. В этом смысле программа ППИФ открыла новые широкие перспективы для сотрудничества промышленности с наукой. Большое внимание привлекла стратегическая сессия, посвященная научным разработкам пермского Научно-образовательного центра «Рациональное недропользование», в работе которой приняли участие ведущие университеты Прикамья.

16 апреля VI Пермский инженерно-промышленный форум завершил свою работу.

Его важнейшие мероприятия показали, что в регионе создан пример площадки для дополнительной поддержки предприятий, продвижения их потенциала. А экономика – это возможности социального роста и развития, основа повышения качества жизни людей, возможности для поддержки и заботы, изменений к лучшему здесь и сейчас.