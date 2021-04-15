Педагог из Осы вошла в тройку призеров конкурса



С 10 марта по 9 апреля 2021 года в Пермском крае проходил XXXII региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021».

Девиз конкурса в этом году «Цифровая образовательная среда: креативно, увлекательно, результативно».





Педагоги края соревновались в 8 номинациях. Преподаватель Осинского колледжа образования и профессиональных технологий Ольга Николаевна Лебедева участвовала в номинации «Педагог профессионального образования».



В отборочном этапе конкурса «Учитель – профи» было 17 человек. Пройдя через два испытания питч «Моя профессиональная позиция» и видеофрагмент учебного занятия, Ольга Николаевна прошла в финал и приняла участие в последнем, дистанционном этапе «Учитель – мастер», где необходимо было предоставить членам жюри видеозаписи учебного занятия с самоанализом и мастер-класса.



В результате всех испытаний Ольга Лебедева стала призером конкурса, то есть вошла в тройку победителей. В последнем дистанционном этапе приняло участие 56 человек: 8 номинаций по 7 человек. В финале она была единственным представителем Осинского городского округа.