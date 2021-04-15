В Прикамье прошёл очередной этап Парафестиваля

В пермском бассейне спорткомплекса «Олимпия» 14 апреля состоялся спортивный праздник по плаванию среди инвалидов Пермского края.

Соревнования стали вторым этапом XI краевого Паралимпийского спортивного фестиваля, проходящего в Прикамье в течение всего 2021 года. Организатором мероприятия традиционно выступила партия «Единая Россия» в рамках проекта «Единая страна – доступная среда». На этот раз фестиваль проходит под девизом «Только вперед! Только к победе!»

Подтверждать девиз Паралимпийского фестиваля на дорожках бассейна приехали более 200 участников из 24 территорий края. Они соревновались вольным стилем на дистанциях 25 и 50 метров. В зависимости от медицинских показаний заплывы проводились по следующим категориям: инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата (с ДЦП, с ампутацией, колясочники), общее заболевание, люди с нарушением слуха, с нарушением зрения.

Как отметил региональный координатор проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия», председатель пермского регионального отделения Паралимпийского комитета России Александр Ивонин, краевой фестиваль стал уже традиционным спортивным праздником, который проводится уже 11 лет. «Ежегодно в Парафестивале принимает участие более 2 тыс. человек со всех уголков Пермского края. С таких фестивалей начинали, ставшие именитыми, спортсмены Любовь Паниных, Тарас Крыжановский, Евгений Торсунов, Александр Легостаев и многие другие. Краевой фестиваль – это не просто спортивный праздник. Это возможность для многих людей проявить себя, открыть в себе спортивные таланты», – отметил Александр Ивонин.

Сегодня Паралимпийский фестиваль в Прикамье – уникальное явление. Аналогичными мероприятиями для инвалидов, которые бы так ярко и красочно проходили в течение всего года, пока мало кто может похвастаться.

Большинство спортсменов – постоянные участники фестиваля. Например, Наталья Охапкина из Краснокамска приезжает на Парафестиваль в пятый раз. «Я стараюсь принимать участие во всех этапах, но плавание – мой конёк. Я очень рада, что в Перми ежегодно проводят такой фестиваль для инвалидов. Для нас это отличная возможность не только позаниматься спортом, но и пообщаться. На таких мероприятиях ты себя не ощущаешь человеком с ограниченными возможностями», – рассказала Наталья Охапкина.

Александр Ажгихин из Осы участвует в парафестивале более десяти лет. Он активный член местного отделения общества слепых, входит в состав ревизионного бюро и неравнодушен к делам организации. Кроме того, он участвует во всех мероприятиях общества и представляет Осинский городской округ в краевых спортивных соревнованиях. Вот и в этот раз он получил на плавательной дорожке заслуженную золотую медаль в категории слабовидящих в своей возрастной категории. В категории тотально слепых первое занял осинец Алексей Ямилов, который также не пропускает соревнования для людей с ограниченными возможностями и всегда становится призером. Вторые места в своих категориях и возрастных группах заняли осинские спортсмены Денис Косолапов и Андрей Ямилов. Четвертое место у Александра Дана, пятым стал Александр Боталов.

В прошлом году, несмотря на сложности, связанные с пандемией, и переносы сроков ряда соревнований, организаторам удалось выполнить все планы. В этом году число участников может увеличиться, поскольку интерес к параспорту в регионе растёт.

Ранее на Совете по делам инвалидов Дмитрий Махонин отметил, что создание условий для регулярных занятий спортом – один из важнейших механизмов поддержания активности людей с особыми потребностями. «Пермский край создает равные возможности для всех категорий граждан, и наша задача – увеличить количество занимающихся спортом людей с ограниченными возможностями. Сегодня в крае проживают более 200 тыс. человек с инвалидностью, из них около 10 тыс. – дети. И только порядка 18% вовлечено в регулярные занятия физкультурой. Для развития и популяризации адаптивного спорта важно взаимодействие на всех уровнях. В этой работе должны участвовать не только краевые власти, но и муниципалитеты, спортивные федерации и общественные организации», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Следующий этап Парафестиваля состоится 1 июня и будет посвящен Международному дню защиты детей. Также до конца года пройдут соревнования по легкой атлетике, бильярдному спорту, лыжным гонкам и семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».