Безопасность жителей во время паводка – персональная ответственность глав территорий

13 апреля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел заседание комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Глава Прикамья отметил, что, вне зависимости от прогнозов, регион должен быть готов к любым возможным ситуациям.

«Сегодня на территории региона стартовали командно-штабные учения МЧС по отработке вопросов, связанных с прохождением половодья и защиты населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры от природных пожаров – надеюсь, что тренировка пройдет успешно. Мы каждый год сталкиваемся со сложностями при прохождении паводков: обращаю внимание всех служб на необходимость быть готовыми к возникновению чрезвычайных ситуаций. Также сохраняются риски лесных пожаров: сухая трава этому способствует, к сожалению. Когда люди выходят на пикники – мы с вами об этом каждый год говорим – нам тоже надо подготовиться, чтобы предотвратить возникновение пожаров, а на случай их возникновения – иметь все необходимое, запас прочности по ликвидации очагов возгорания», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Игорь Хлебников рассказал о ходе командно-штабного учения по отработке вопросов безопасного пропуска весеннего половодья и паводков, а также защиты населенных пунктов от природных пожаров и ЧС техногенного характера. Трехдневные учения проходят в Прикамье с целью проверки на всех уровнях готовности к сложным ситуациям, а также отработки взаимодействия и обмена информацией между службами.

Во время тренировок отрабатываются вопросы взаимодействия органов власти и служб в условиях чрезвычайных ситуаций, практические навыки действий при ликвидации последствий возможных подтоплений и пожаров.

По прогнозам центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Пермский ЦГМС – филиал ФГБУ «Уральское УГМС»), в этом году ситуацию с прохождением паводка пока можно назвать благоприятной. Директор Центра Павел Смирнов рассказал, что, в связи с погодными условиями, в том числе температурным режимом, количеством выпавших осадков, пока предпосылок к серьезным подтоплениям нет. Уровень воды в реках Прикамья на конец марта – начло апреля сохраняется на уровне ниже средних многолетних показателей, но пока нельзя исключать рисков, что в ряде территорий все-таки вода может проникнуть на придомовые территории.

О мерах, которые принимаются в Пермском крае для обеспечения безопасности жителей во время половодья, сообщил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрий Беланович. По его словам, в том числе для снижения рисков затопления были проведены ледорезные работы за счет средств федерального бюджета на затороопасных участках рек общей протяженностью 4,5 км. Также в этом году планируется начать выполнение работ по дноуглублению и руслорегулируванию на реках: на р. Нижняя Мулянка (в с. Башкулта́ево), р. Кишѐртка (с. Усть-Кишерть) и на р. Бабка (п. Кукуштан). Кроме того, в этом году планируется завершить выполнение работ по капремонту ГТС 2 прудов в д. Атнягузи и с. Култаево и берегоукрепление в п. Уральский, реконструкции участка защитной дамбы в г. Кунгур и начать работы по ремонту берегоукрепления в г. Краснокамск. О готовности территорий к весеннему половодью администрации муниципалитетов докладывают на краевой Противопаводковой комиссии.

Одним из ключевых направлений работы по предупреждению подтоплений является контроль состояния и готовности гидротехнических сооружений (ГТС) к пропуску половодья. «В период с 31 марта по 13 апреля комиссия Противопаводковой рабочей группы проверила 3 защитные дамбы и 14 ГТС прудов и водохранилищ. Еще 14 объектов, находящихся в муниципальной собственности, проверены осенью 2020 года. Отмечено полное исполнение решений на ГТС прудов на р. Юг Пермского района и в ЗАТО Звездный. В проведенных осенью проверках были зафиксированы ненадлежащая эксплуатация ГТС и неисполнение рекомендаций Противопаводковой рабочей группы в 3 муниципальных образованиях Осинского, Очерского и Кунгурского городских округов», – сообщил Дмитрий Беланович.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Шарапов отметил, что не во всех территориях приняты необходимые меры для защиты населения, хотя, несмотря на прогнозы, в этом году пока «прогнозируется подтопление 25 населенных пунктов в 10 территориях». «Самый высокий риск подтопления вероятен в северных и западных территориях края. Это 12 населенных пунктов Гайнского городского округа, а также городских округов Кудымкар и Соликамск. В остальных округах риск подтоплений есть, но в меньшей степени, – сообщил Александр Шарапов. – В целом подготовка половодья органами местного самоуправления организована, но вместе с тем в ряде территорий принимаются не все меры. Так, 10 апреля произошло подтопление населенного пункта Тохтарево в Суксунском ГО: там из-за неподготовленности дренажных каналов было подтоплено 7 придомовых территорий и один дом. Этот случай не единичный: антилидером по числу таких происшествий является Куединский муниципальный округ, где из-за неготовности коммунальных систем подтопления произошли в 6 населенных пунктах».

По итогам обсуждения глава региона Дмитрий Махонин поручил главам муниципальных образований уделить пристальное внимание готовности водопропускных и ливневых систем и дренажных каналов, а также принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность жителей региона. «Понятно, сравнивая дождливое лето 2019 года и снежную зиму 2020-го с текущим годом, с учетом прогнозов мы рассчитываем, что этой весной ситуация с прохождением паводка должна быть благоприятной. Тем не менее, угрозы подтопления отдельных территорий все-таки сохраняются. Поэтому необходимо совместно с МЧС и Минтербезом обеспечить безопасность жителей при прохождении паводка – это ваша персональная ответственность. Времени на это уже практически не осталось, так как мы уже находимся в паводковой ситуации, но, обращаю ваше внимание: все недочеты необходимо исправить, потому что от этого зависит благополучие людей», – подчеркнул глава региона Дмитрий Махонин.