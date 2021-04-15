Варикоз: обнаружить и вылечить!

От безобидных сосудистых «звёздочек» к сетке разбухших вен за несколько лет — варикоз не сразу отнимет у вас лёгкость и красоту ног. Но чем раньше вы узнаете свой диагноз и начнете лечиться, тем меньше денег потратите.

Диагноз в вашем городе

23 апреля МУП «Санаторий-профилакторий «Жемчужина» приглашает на приём к флебологу-диагносту из пермской клиники лазерной хирургии «Варикоза нет».

Вы пройдёте полное ультразвуковое дуплексное сканирование вен на обеих ногах. Это самый современный и информативный способ диагностики состояния сосудов, сочетание ультразвукового исследования и допплерографии — замера скорости кровотока в венах.

Диагност оценит длину и структуру поражённых сосудов, обнаружит суженные или расширенные места, а также участки вен, в которых кровоток нарушен и могут образоваться тромбы.

От диагноза — к лечению

Полное исследование вен позволяет поставить точный диагноз. Отталкиваясь от него, флеболог-диагност составит индивидуальную программу лечения в клинике «Варикоза нет» в Перми. Там лечат варикоз без госпитализации в стационар, общего наркоза, разрезов и шрамов. Люди в возрасте, сердечники и пациенты с тяжёлыми хроническими заболеваниями — решить проблему с венами может каждый.

После лазерной процедуры домой можно отправляться в тот же день, ложиться в больницу не нужно. Надо только носить компрессионный трикотаж и посещать контрольные осмотры у лечащего флеболога.

Защитите вены до наступления жары!

Скоро наступит тёплая весна, а за ней и лето. В жару кровь становится гуще и медленнее течёт от ног к сердцу — растёт риск самых опасных осложнений варикозной болезни: тромбофлебита, тромбоза, тяжёлых отёков.

Лечите варикоз сейчас, и вы не только защитите свои вены от летних обострений, но и сможете сэкономить. В апреле стоимость первичного приема с УЗИ вен всего 1400 руб., а для пенсионеров всего 1000 руб. и 10% скидка на лазерное лечение.

И ещё одно предложение в честь Всемирного дня здоровья! Те, кто с 15 по 30 апреля вылечит варикоз лазером, получат год наблюдения у лечащего хирурга-флеболога в подарок (это позволит сэкономить больше 4500 рублей!).

Адрес: Оса, ул. Мира, 14

Телефоны для записи: 8(34291)4-81-82.

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