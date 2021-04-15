В округе проводится мероприятие "Ребенок-пассажир"

Госавтоинспекция Осинского городского округа проводит массовые проверки соблюдения требований к перевозке детей.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдения правил перевозки детей, снижения тяжести последствий дорожно–транспортных происшествий, Госавтоинспекция Осинского городского округа проводит еженедельные рейдовые мероприятия «Ребёнок пассажир!» около образовательных учреждений.

На территории Пермского края в 2020 году зарегистрировано 302 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых 3 несовершеннолетних погибли и 331 получил травмы различной степени тяжести, из них с участием детей – пассажиров произошло 132 ДТП, в которых 3 ребёнка погибло и 151 получил ранения.

В Осинском городском округе за 2020 год зарегистрировано 4 ДТП с участием детей до 16 лет, в результате которых 5 детей получили травмы, из них 2 ДТП с участием детей пассажиров, где 3 ребёнка получили травмы. В 1 ДТП, где 2 ребёнка – пассажира получили травмы, родители перевозили детей в автомобиле с нарушением ПДД РФ.

Анализ дорожно – транспортных происшествий свидетельствует, что наиболее тяжёлые последствия регистрируются в случаях неприменения водителями и пассажирами средств пассивной безопасности: ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Госавтоинспекция напоминает водителям: согласно пункта 22.9 ПДД РФ: - «Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

- Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

За нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, - влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей.

ОГИБДД МО МВД России «Осинский»