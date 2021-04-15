Возбуждено уголовное дело по факту пожара

В Осинском городском округе возбуждено уголовное дело по факту гибели четверых местных жителей во время пожара в частном жилом доме.



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по факту гибели во время пожара четверых местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).



В ходе следствия установлено, что 14 апреля 2021 года произошло возгорание частного жилого дома, расположенного в деревня Верх-Пещерка Осинского городского округа. Во время тушения пожара в жилой части дома были обнаружены тела четырех человек.



В настоящее время на месте происшествия работает группа опытных следователей-криминалистов, эксперт пожаро-техник следственного управления, руководитель и следователи Осинского межрайонного следственного отдела следственного управления. Проводится осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления личностей погибших, причин смерти людей и произошедшего пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии. Расследование уголовного дела, взятого под личный контроль руководителя следственного управления, продолжается.



Следственное управление СК России по Пермскому краю