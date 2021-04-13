Городскую среду формируем сами

Приоритеты благоустройства 2022 года в Пермском крае будут определять сами жители. Как уже известно, в Пермском крае будет проходить «народное голосование» по объектам, которые жители хотят благоустроить в 2022 году. «Пилотными» стали 12 территорий Прикамья: Пермь, Кунгур, Березники, Чайковский, Добрянский, Верещагинский, Соликамский, Лысьвенский, Чусовской, Чернушинский, Краснокамский и Осинский городские округа. Их жители сами смогут сделать выбор среди 38 общественных пространств, а помогут им разобраться с тонкостями онлайн-голосования волонтёры «Единой России».

Голосование будет организовано с помощью современных интернет-технологий, поэтому особенное внимание в партии намерены уделить людям, преимущественно старшего поколения, не владеющим гаджетами или навыками работы с ними. Для того, чтобы они смогли на равных выразить собственную точку зрения, этой весной в Прикамье будут работать почти 600 добровольных помощников – волонтёров.

Одним из важнейших показателей развития Пермского края является качество городского пространства. «Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» за четыре прошедших года в регионе обустроено 1 658 дворов и 424 общественных пространства. В 2021 году планируется благоустройство еще 245 объектов», – подчеркнул, выступая перед руководителями органов власти, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Глава региона особо отмечает: очень важно, чтобы процесс благоустройства затрагивает не только центральные города или центры округов, а всю территорию края. В любом уголке Прикамья должно быть комфортно жить и интересно отдыхать жителям. Именно проект «Городская среда» партии «Единая Россия» и национальный проект «Жилье и городская среда» направлены на решение этой задачи. Активисты и волонтёры партии следят за тем, чтобы изменения к лучшему происходили постоянно и непрерывно, в режиме «здесь и сейчас».

Приоритеты такой работы, по мнению главы региона, должны определять сами жители территорий. Кому, как не им, виднее, где именно требуется первоочередное улучшение того или иного места в их городе или селе?

Михаил Борисов, региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Городская среда», эксперт Общественной палаты Российской Федерации по вопросам ЖКХ, строительства и дорог:

– Этой весной нам предстоит выбрать объекты для благоустройства 2022 года. Люди должны иметь возможность сделать выбор осознанно. Для этого мы в первую очередь познакомим их с полным перечнем планов благоустройства в каждом конкретном городе. Во-вторых, спросим мнения, какой объект им кажется наиболее важным. Победителями по итогам голосования будут объявлены 12 проектов – по одному в каждой территории. Но это совсем не означает, что остальные объекты, получившие поддержку жителей, останутся без внимания. Напротив, они станут основой для формирования будущих программ. Путём рейтингового подхода по итогам опроса будет сформирована актуальная, согласованная с населением программа развития муниципалитетов на несколько последующих лет.

А КАК У НАС?

Итак, жителям Осинского городского округа повезло: наряду с другими одиннадцатью муниципалитетами края они сами выберут территорию для благоустройства с помощью онлайн-голосования. Хорошо, когда людям небезынтересно будущее малой родины и они сами становятся активными участниками таких решений.

– Что касается голосования по выбору территории, то для администрации округа, безусловно, важно, чего хотят жители. Благоустраивать нужно те территории, которые востребованы населением, – считает первый заместитель главы городского округа Надежда Бусовикова.

Как пояснила Надежда Сергеевна, путём голосования осинцы не раз выбирали места общего пользования, которые требовали благоустройства.

– Вообще формирование комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятной, безопасной, доступной и экологически благоприятной среды в населенных пунктах. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в феврале 2020 года в Осинском городском округе прошло голосование по выбору общественной территории, которую осинцы хотели благоустроить в 2020 году. По итогам голосования наибольшее число голосов набрал парк Победы – 93 голосов из 115 проголосовавших. Тогда администрацией Осинского муниципального района был составлен локально-сметный расчет на благоустройство парка Победы на сумму 6 871 680 руб. 95 коп. из средств трех бюджетов, в том числе: федерального – 5 875 287 руб. 23 коп., краевого – 309 225 руб. 63 коп., местного – 687 168 руб. 09 коп. В результате реализации проекта были созданы прогулочные зоны, места отдыха, сделано освещение территории, – рассказала первый заместитель главы округа.

В августе прошлого года состоялось второе голосование в рамках этой федеральной программы. В городскую администрацию поступило 32 заявки от жителей, которые предлагали благоустроить пять территорий: площадь Победы (Ленина), городской парк, набережную от ул. Урицкого до ул. Октябрьская, Ярмарочную площадь, отремонтировать тротуар по ул. Советская от ул. Ст. Разина до ДЮСШ. Наиболее популярными стали два общественных места: площадь Победы (Ленина) – 27 заявок, городской парк – две. Согласно условиям программы, осинцам предстояло ещё раз определиться со своими предпочтениями и из двух территорий, набравших самое большое количество голосов, выбрать одну, которую предстоит благоустроить в 2021 году. Выборы общественной территории состоялись 14 августа 2020 г. В голосовании приняли участие 330 жителей округа, из них 209 человек отдали свои голоса за благоустройство площади Ленина, 121 человек – за благоустройство городского парка. Таким образом, в 2021 году по решению жителей будет благоустроена площадь Ленина.

Надежда Бусовикова пояснила также, что в этом году горожанам предстоит решить вопрос о том, какая территория в Осе будет благоустроена в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 2022 году. В числе объектов, за которые смогут проголосовать осинцы, – Ярмарочная площадь и городской парк.

Так, на Ярмарочной площади на первом этапе планируется демонтировать старую и установить новую хоккейную коробку на пустыре за сценой, которую перенесут ближе к Дворцу культуры. Там же сделают фитнес-зону и зону для пляжного волейбола.

В городском же парке на первом этапе планируется увеличить площадь существующей автостоянки, заасфальтировать входную дорожку, установить камеры видеонаблюдения, завершить строительство беговой дорожки большого круга. В парке уберут аварийные деревья, появятся лавочки и урны, а также площадка для сдачи норм ГТО.

Что выберут осинцы – покажет время. Но уже хорошо, что к работе над будущим обликом этих территорий подключились осинские школьники.

– Радует, что среди наших земляков много неравнодушных людей, которые помогают выявлять проблемы и подсказывают, как их решить, тем самым участвуя в общественной жизни. Особенно приятно, что не остается в стороне молодёжь. Так, на Парламентском уроке, прошедшем в октябре 2020 года, по инициативе депутата по 23 округу, председателя Законодательного Собрания Пермского края Валерия Александровича Сухих, старшеклассники второй школы рассказали о том, каким они видят свой город, в том числе Ярмарочную площадь. Их идея стала победителем Парламентского урока, и администрация округа подхватила её. Чуть позже – на завершающем мероприятии по работе Кванториума – свой проект представили ребята из четвёртой школы. Он касается благоустройства городского парка. Отмечу, что создана рабочая группа по разработке дизайн-проектов, и обе молодежных задумки взяты специалистами администрации за основу, – делится глава Осинского городского округа Алексей Григорьев.

Итак, в этом году нам предстоит выбрать одну из двух предложенных территорий. Та, которая наберёт большее число голосов жителей, станет объектом благоустройства в 2022 году.

Не пропусти, участвуй!

Интернет-голосование пройдёт на специально созданной онлайн-платформе Минстроя России https://59.gorodsreda.ru. Процесс голосования пройдет в период с 26 апреля по 30 мая. Он станет основой первого в Прикамье народного рейтинга объектов благоустройства. Проголосовать смогут жители, достигшие 14-летнего возраста.

В каждом из округов, которые принимают участие в пилотном проекте, уже создан свой волонтёрский штаб. Волонтёры отправятся к жителям, прежде всего старшего поколения, чтобы помочь им принять участие в голосовании. С гаджетами в руках волонтёры поделятся с навыками выражать свою точку зрения в формате онлайн.

Сегодня региональное отделение «Единой России» уже завершило набор волонтёров, изъявивших желание участвовать в акции. Желающих набралось порядка 600 человек. В течение апреля, они пройдут обучение. После этого молодые люди будут на встречах с жителями разъяснять суть акции.

МНЕНИЯ

Наталья Завьялова, СОШ № 2:

– Ярмарочная площадь наряду с Фонтанной является центром Осы. Здесь проводится очень много массовых мероприятий. И мне хочется, чтобы вид её стал более достойным. Думается, что если таких благоустроенных мест будет больше, то и облик города изменится к лучшему, статус его повысится.

Влада Бусовикова, СОШ № 2:

– Идея по созданию культурно-развлекательного парка «Место встречи» на территории Ярмарочной площади была общекомандной. По нашему плану здесь должен быть и кинотеатр под открытым небом, и интерактивные площадки с проведением различных мастер-классов, спортплощадкой, библиотекой. Этот парк будет хорош не только для молодежи, но и для семей с детьми, пожилых людей. Гулять, интересно и с пользой проводить досуг на свежем воздухе сможет каждый желающий.

Валерия Пирогова, СОШ № 2:

– Я считаю, что мнение молодых важно спрашивать, знать их точку зрения на происходящее. Молодёжь – свежие умы, новые генераторы идей. Я первый раз участвовала в таком мероприятии. Мы все очень слаженно работали в команде. Парламентский урок дал нам возможность выразить свои мысли по поводу решения социальных проблем в нашем городском округе. Я бы с удовольствием приняла участие в нём и в следующем году.

Матвей Рыжов, СОШ № 4:

– Городской парк – это отличное место, достаточно популярное в нашем городе. Жители часто проводят в нём время, ведь там свежий воздух, нет машин и шума.

В ходе проекта изначально предстоит выровнять местность, сделать дорожки с лавочками и освещением, а также установить спортивный комплекс, детские площадки, гамаки, пуфики и так далее. Я думаю, что молодым людям участие в таких проектах небезразлично, ведь они касаются будущего малой родины, а, значит, всех. И хорошо, когда есть место, где ты сможешь отдохнуть или позаниматься спортом – в одиночку, с семьёй или с компанией.

Елена Молчанова, СОШ № 4:

– Я планирую вернуться после учёбы в Осу. Сейчас многие уезжают в другие города, потому что тут происходит мало интересного, ничего уже не удивляет. А такие необычные места, как наш будущий парк, привлекут внимание туристов. Парк находится недалеко от первого микрорайона, до него не придётся долго добираться. Там воздух намного чище, чем в городе.

По проекту в парке будет несколько зон: лавочки по длине дорожек, сцена со зрительным залом, спортивная площадка с тренажёрами, зона отдыха с гамаками и пуфиками, детская площадка, вольер для прогулки с животными, фудкорты со столиками, прокат инвентаря. В общем, было бы здорово!

Считаю нужным вовлекать молодёжь в проектирование. У многих людей есть очень интересные идеи, но нет возможности их реализовать.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото автора

Сделай свой выбор на сайте https://59.gorodsreda.ru