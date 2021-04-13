А как быть закамцам?

«В связи с запретом выхода на Каму какие меры приняты в отношении населения закамской стороны в плане обеспечения неотложной медицинской помощью и возможных чрезвычайных ситуаций? Каким видом транспорта будет организована доставка населения до города Осы? - задает вопрос Александр Бусовиков».

На вопрос отвечает глава Осинского городского округа Алексей Григорьев:

– При возможных чрезвычайных ситуациях в Осинском городском округе имеется судно на воздушной подушке, переданное на основании приказа Министерства территориальной безопасности Пермского края от 6.11.2020 г. № СЭД-10-04-01-260, для осуществления мероприятий по безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Транспортное сообщение через Каму по маршруту «Оса – Монастырка» будет осуществляться при достаточном уровне воды в реке.

Комментарии дала и заместитель главного врача по медицинской части Осинской центральной районной больницы Татьяна Завьялова:

– С 1 апреля в фельдшерско-акушерском пункте с. Верхняя Давыдовка ведет прием заведующий Богомягковским ФАП, фельдшер Валентина Петровна Богомягкова. Режим работы пункта: вторник, пятница – с 9.00 до 13.00. После этого времени Валентина Петровна обслуживает вызова по населенным пунктам, прикрепленным к Верхнедавыдовскому ФАПу. Отмечу, что есть договоренность главного врача ОЦРБ Андрея Котомина с руководством Оханской больницы по экстренным случаям. При необходимости на автомобиле скорой помощи (он работает на закамской территории) пациентов доставят туда.

Кроме того, для жителей Закамы организована доставка противоковидной вакцины. И они, предварительно записавшись, при желании могут пройти вакцинацию в ФАПах сёл Верхняя Давыдовка и Богомягково.

К печати подготовила Татьяна ЕЛОВИКОВА