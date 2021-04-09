В России может появиться Единая платформа вакансий

Региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края стало инициатором общественных обсуждений законопроекта о занятости

В феврале 2021 году «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в закон о занятости. Они направлены на улучшение ситуации на рынке труда на фоне последствий пандемии. Законопроект находится на рассмотрении. Сейчас регионы вносят свои предложения, которые будут учтены при подготовке документа ко второму чтению.

Законопроект систематизирует отношения центров занятости населения и заявителей. Например, конкретизируется период выплаты пособия по безработице и стипендий для отдельных категорий безработных граждан. Предполагается также оказание финансовой помощи при постановке на учет физического лица в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Расширяется банк общедоступных вакансий.

В Пермском крае общественные обсуждения прошли 7 апреля. В дискуссии приняли участие представители профильных ведомств, депутаты и общественники.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, основная идея поправок – передать полномочия региональных центров занятости на федеральный уровень. Это позволит создать единые условия по всей стране по поиску работы, что, в том числе, даст возможность перейти от внешней трудовой миграции к внутренней, то есть работу будут получать в первую очередь жители России, а не приезжие.

В частности общероссийская база вакансий будет переформатирована в Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», наравне с очным приемом в законопроекте предлагается закрепить дистанционный формат предоставления услуг. Благодаря этому сервису будут облегчены бюрократические процедуры по получению справок от работодателей и граждан, а соискатели получат доступ к единому банку вакансий по всей стране.

Замминистра также подчеркнула, что, согласно поправкам, вакансии для Единой платформы будут обязаны предоставлять все организации, где штат больше 25 человек. По её словам, в сегодняшней редакции закона работодатель также должен предоставлять информацию для соискателей, но делать это можно раз в месяц и на бумажном носителе.

Помимо расширения возможностей для поиска работы, расширяется и зона ответственности граждан, зарегистрировавшихся на портале. Например, неявка без уважительных причин на переговоры с работодателем, на обучение или в центр занятости будет признана отказом от поиска работы, выплата пособия будет приостановлена сроком на месяц.

Депутат Пермской городской думы Сергей Захаров отметил, что необходимо рассмотреть нормы о материальном стимулировании работодателей, принимающих на работу людей с инвалидностью.

По окончании обсуждения законопроекта председатель Регионального совета сторонников партии «Единая Россия» в Пермском крае Ирек Хазиев предложил участникам передать все предложения и пожелания коллегам по партии в Госдуме, где их обязательно рассмотрят.